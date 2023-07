El refuerzo español al muro anti-Rusia de la OTAN: 700 militares a Eslovaquia y 250 a Rumanía

España va a enviar casi un millar de efectivos extra de las Fuerzas Armadas al muro anti-Rusia de la OTAN. Ésa será su aportación del Gobierno a la reconfiguración de los grupos de combate multinacionales que la OTAN ha cerrado durante esta semana en la cumbre de Vilna, en Lituania, con el objetivo de disuadir a Rusia de iniciar nuevas invasiones terrestres en la Europa del Este como la llevada a cabo en Ucrania en febrero de 2022, aunque esta vez sobre territorio aliado.

El grueso de ese despliegue extraordinario tendrá lugar en Eslovaquia, donde irán 700 efectivos del Ejército de Tierra, según ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también ha confirmado que España estará al mando del grupo de combate multinacional que está desplegado actualmente en el país. Durante la jornada de ayer martes el mandatario español ya avanzó que nuestro país quería optar a liderar ese contingente aliado.

Lo que no se conoce todavía es cuándo se hará efectivo ese despliegue -algunas fuentes militares han explicado que es muy probable que no sea hasta ya entrado el año 2024- ni qué material mecanizado y blindado acompañará a este contingente, aunque no debería diferir en exceso de lo que está prestando actualmente servicio en el grupo de combate multinacional de Letonia: carros de combate, artillería autopropulsada y diversos tipos de vehículos blindados.

El segundo contingente extra que enviará España será en Rumanía, algo que también había adelanto el martes el presidente del Gobierno, aunque hoy ha explicado que allí serán desplegados 250 efectivos más del Ejército de Tierra. Se desconoce de momento qué tipo de unidades. Se unirá al contingente de 40 efectivos que actualmente se encargan de un radar de vigilancia aérea de largo alcance en el acuartelamiento de Schitu, en la costa del Mar Negro.

El despliegue fijo español en el muro anti-Rusia de la OTAN se completa con la participación en el grupo de combate multinacional de Letonia, donde España tiene desplegados unos 600 efectivos, que tienen entre su material asociado 6 carros de combate Leopardo 2E, 15 blindado de combate Pizarro, 15 vehículos oruga acorazados TOA, así como de otros vehículos de transporte. Además, llevan entre su armamento tanto morteros como misiles contra carro Spike.

De manera rotatoria, España tiene ahora mismo una batería antiaérea Nasams en la base aérea de Ämari (Estonia) y otra en Lielvarde (Letonia), que fueron desplegadas por una anualidad. Esta última, por cierto, se encuentra momentáneamente en Vilna dando cobertura a la cumbre de la OTAN y regresará una vez finalizada la cita aliada. También ha estado enviando cazas para misiones de Policía Aérea a Estonia, Lituania, Rumanía y Bulgaria.