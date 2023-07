Guantazo de Santi González a Ana Pastor por el miedo de las mujeres a Vox: "No sé cuál es su experiencia personal"

El Mundo



"Depresión en el PSOE tras el fracaso de Sánchez en el cara a cara. "No se puede disfrazar lo que todo el mundo ha visto". No, queda bastante ridículo. De hecho Sánchez es patético.



Santiago González atiza un más que merecido bofetón dialéctico a Ana Pastor por pasarse de lista con los sentimientos de las mujeres con Vox. «Las mujeres en España tienen miedo de que Vox llegue al Gobierno porque las dejaría desprotegidas ante las agresiones de sus parejas». No sé cuál es su experiencia personal, pero creo que no debería pluralizar". Eso, Ana, habla por ti. "El debate sentenció el 23-J. Ahora hay que prepararse para el 24. Esta tropa no sabe perder, ya lo verán". Eso, prepararse para el 24, no descarten que los trumpistas asalten Moncloa si gana Feijóo. O que tomen las calles.



El editorial se sorprende de "la desconexión con la realidad que se percibe en el equipo más cercano al presidente, encastillado en defender la continuidad de una estrategia que se ha demostrado fallida y que es nociva para el conjunto de España: polarización, asimilación de Feijóo con la extrema derecha y el trumpismo, y sobreexposición de Sánchez".Nadie en su sano juicio vería a Feijóo como un peligroso ultra. Que dejen de hacer el ridículo, dan vergüenza ajena.



"Parece claro que, en su choque dialéctico con Sánchez, Feijóo logró acumular un notable caudal de emoción en el electorado centrista y conservador. Su propósito pasa por emplear ahora ese caudal para apelar al voto útil al PP, con el objetivo último de lograr una mayoría suficiente que le permita formar un Gobierno estable sin depender de Vox". No hay que renunciar a una mayoría absoluta, sería lo mejor. Ya hemos visto en Madrid el infierno de depender de un solo voto de Vox. Los socios de Sánchez son leales, le votan los presupuestos, le votan las leyes. Los voxeros se dedican a tocar las narices a los gobiernos del PP y a hacerle las delicias a la izquierda. Mejor mayoría absoluta.



Federico Jiménez Losantos está mosca con Atresmedia. "Para ganarle a Sánchez no hace falta demasiado, siempre que no te enfrentes a él en una televisión bolivariana, de un sectarismo sonrojante, como demostró ser Atresmedia o Atresnegreira. Lo difícil, para mí imposible, es resistir más de 100 minutos de agresión permanente, de boicot constante y de burricie colegial como la que exhibió el candidato del PSOE, sin que, en algún momento, te saque de tus casillas, sobre todo cuando ves que los negreiras observan cómo brean a patadas a Vinicius y le sacan tarjeta... a Vinicius".



Sánchez "llevó tan lejos el odio a Vox, exageró tanto los males de la posible alianza de los dos partidos, que prácticamente invitó a votar al PP. Al final, el mejor jefe de campaña de Feijóo ha sido Sánchez". Si temieran tanto a Vox, Sánchez habría firmado la propuesta de Feijóo. Lo de los sanchistas y su trompetería mediática con Vox es puro teatro.



Manuel Mostaza Barrio dice que "es muy difícil ganar con claridad un debate y conseguir que el resultado mueva la aguja de los votos, pero quizá la campaña terminó el lunes: triunfo de Feijóo frente a Sánchez y error claro de Vox en Murcia". Ojalá.



Raúl del Pozo informa de que "según Miguel Ángel Rodríguez, el PP se ha llevado la mitad de los votos de Vox y no ha perdido un solo voto socialista". Y suele tener buen ojo, este hombre tan curioso.

El País



"El PSOE se vuelca en el posdebate y hace autocrítica: casi nada salió como estaba previsto". Ahora hacer autocrítica es lanzarse a insultar al contrincante, mentiroso, facha, Feijóo es un ultra de Vox y todas las lindezas que oímos ayer a los representantes del PSOE. "Es imposible esconder la decepción con el resultado del único cara a cara de la campaña en los círculos de poder del Gobierno y del PSOE. Nadie encuentra una explicación convincente", dice Cué.



"El debate estaba muy trabajado. Y no hubo grandes sorpresas en él por parte del líder del PP". Vamos, que al PSOE no le sorprendió Feijóo, sino Sánchez. "Algunos culpan al equipo", "otros plantean que hubo un problema de expectativas: el PSOE infló la idea de que Sánchez iba a arrasar, y eso favoreció a Feijóo". "En el PSOE se está extendiendo otra explicación más sencilla: Sánchez tuvo un muy mal día en el peor momento posible". Pues ya está, tampoco hay que darle tantas vueltas.



Dice Cué que de todas formas los sanchistas están muy contentos porque ahora nos van a machacar con una idea: "Feijóo mintió en asuntos relevantes". Si yo fuera Sánchez - gracias a Dios estoy en las antípodas- me cuidaría mucho de acusar a nadie de mentir porque la hemeroteca está ahí y es muy dañina.



""La gente pudo ver a un cínico mintiendo sin parar, usando el terrorismo de forma vil y abrazado a Vox. Esto tendrá un efecto negativo para Feijóo", señalan desde La Moncloa". El que no se consuela es porque no quiere.



Manuel Jabois comenta lo del lema de guerra "que te vote Txapote". Algunas víctimas, encabezadas por Consuelo Ordóñez, se están luciendo. El lema no va contra ellas, ni tiene nada que ver con ella, es un grito nacido en el pueblo, y nadie tiene derecho a intentar amordazar a los demás. Ni siquiera una víctima de ETA. Jabois pone a parir a María San Gil por defender el uso del lema y lo miso a la hermana de Miguel Ángel Blanco, otra víctima del asesino. ""El grito nació del pueblo", dice la hermana de Miguel Ángel Blanco. Tiene una idea exótica del pueblo, esta mujer". Suponemos que la única idea correcta del pueblo la tienes tu Jabois, que eres tan, tan listo.



"¿Por qué no invita al pueblo a casa Marimar Blanco para escuchar a los postres "genocida, hijo de la gran puta, que te den por culo, que te vote Txapote"? ¿Es incómodo el pueblo? ¿Por qué el PP convierte al asesino de los suyos en un icono del antisanchismo? Toda la vida quejándose del Che en los llaveros y se ponen a venderlos con Txapote". Y así van los voceros del sanchismo como Jabois, que siempre han despreciado a las víctimas de ETA, que prefieren a los terroristas antes que a las víctimas, dando lecciones.



"Durante el debate, Sánchez le preguntó a Feijóo si estaba de acuerdo con el "que te vote Txapote". Feijóo no contestó. Txapote es útil al PP. Lo confirmó San Gil y no lo negó Feijóo en un gesto de impresionante cobardía". Y eso es lo que a ti te duele, Jabois, Txapote, Ordóñez o Miguel Ángel Blanco te la sudan, lo que te preocupa es que hace daño a amito Sánchez. No seas cobarde y admítelo. La izquierda mediática exagera tanto cosas menores, hace tantos aspavientos, que acaba haciendo el ridículo. En fin, tendrán que superar lo del debate. Y a ver qué pasa el 24, que hay mucho trumpismo en los medios de Sánchez.

ABC



"Ferraz asume el revés del debate mientras cunde la desmoralización". Bueno, asume de aquella manera. "Consciente al fin de que es percibido como un mentiroso incorregible, se ha paseado dos semanas por las televisiones para matizar que lo suyo son «cambios de opinión». Y en un sorprendente efecto de transferencia dio órdenes a los suyos para que se echaran a la calle a acusar a Feijóo de mentiroso y de ahí que ganara el debate", dice con acierto Julián Quirós.



"La maquinaria del sanchismo se puso ayer a construir su última gran mentira: sentenciar que Feijóo no había ganado, puesto que había hecho trampas", dice Teodoro León Gross. Lo malo es que todos vimos lo que pasó, fue en televisión, no en un cuarto oscuro. "Desde Moncloa reaccionaban para tratar de ganar el debate perdido la noche anterior... con el argumento del fraude. Un mal perder que daba la medida de la derrota". Sánchez el maestro del fraude, hablando de fraudes y mentiras. Cosas veredes.



Al que ha levantado el ánimo el debate ha sido a Ignacio Camacho, que comenzó la semana un tanto decaído. "El lunes, Feijóo terminó de ganar las elecciones. Con aplomo, firmeza y humor cáustico zanjó cualquier duda y cortó en seco el repunte del adversario, cuyos aliados –Bildu y Esquerra, Aizpurúa y Rufián– aprovecharon ayer la ocasión para apuntillarlo incrementando las exigencias de un eventual respaldo". Sí, que mala uva, no era el día más apropiado.



"Al dirigente popular sólo le queda un enemigo real: el verano. La posibilidad de que una parte de su electorado decida que un día de playa o de descanso vale más que otro mandato del sanchismo contra el que llevan despotricando cuatro años". Y no olvidemos el caos de Correos.

La Razón

"El "cara a cara" entre Sánchez y Feijóo descoloca a Vox", dice Carmen Morodo. Es como si la campaña se hubiera acabado. "Feijóo pasa al ataque después del debate y los días que quedan de campaña los utilizará para blindar el mensaje de que piden el voto para un Gobierno transversal y libre de hipotecas de los extremos. La agenda favorece más al PP que al PSOE, tanto que en las filas socialistas admiten que el candidato socialista se ha quedado sin contenido. La ronda por los platós está terminada; pasó el debate; y no tienen programada una caravana de mítines porque el partido está a lo suyo, como dicen en Moncloa, o, como dicen en el partido, están ausentes porque el núcleo «sanchista» les ha dejado fuera".



"En las filas socialistas señalan como uno de sus problemas el «error» del presidente del Gobierno de creerse la caricatura que su entorno había intentado construir sobre Feijóo desde que llegó a Madrid para asumir las riendas del PP, y utilizando para ello todos los satélites políticos y mediáticos a su alcance". ¿Insolvencia o mala fe? Y ahora, a por los votantes de Vox.

Juan Ramón Lucas cree que "Vox le da miedo a casi todo el mundo menos a sus votantes, y probablemente a algunos de ellos también. Representa lo rancio de una España fuera de lugar, con desprecios burdos y autolesivos a realidades como la violencia machista o el cambio climático. Su pertinaz sequía de ideas nuevas y su torpe manejo de contradicciones como negar el estado autonómico mientras reclama puestos y presupuestos a su cargo, evidencian su falta de escrúpulos y de paso arman parte del argumentario de la izquierda". Eso es lo peor, que Vox y sus votantes trabajen tan descaradamente para Sánchez.



"Pero el debate del lunes lo ha cambiado todo". "El mensaje que colocó a la audiencia fue de una consistencia incontestable: la única forma de conseguir alejar a Vox del poder es reforzar la posición del Partido Popular. Más aún si el propio Sánchez evidencia, como hizo, que votarle es más de lo mismo y que le importa más su supervivencia que la llegada de Vox al gobierno de la nación". La mayoría absoluta es posible.

Vicente Vallés no dice nada, pero deja caer. "Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fueron invitados en el debate de Atresmedia a mostrarse ante los españoles como son o como quieren ser vistos. Cómo se gestione esa situación es, claramente, una de las decisiones políticas más importantes que un dirigente adopta a lo largo de su carrera. Porque, por un lado, puede asegurarle o impedirle alcanzar el poder. Y, por otro, será parte determinante del legado que deje cuando lo abandone".

"Por tanto, el debate ha resultado especialmente útil para que se cumpla ese propósito. Los dos candidatos mostraron su personalidad a través del comportamiento frente al rival, lo que permitirá a los votantes decidir qué tipo de presidente prefieren al frente del país". El macarra chulo embustero Sánchez o el señor moderado y educado Feijóo.