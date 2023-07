La última canallada: "Bildu censura el 'que te vote Txapote' mientras homenajea a los pistoleros"

El Mundo



"Los sindicatos denuncian la situación límite en Correos para poder votar". "Hay 2,5 millones de solicitudes y sólo han votado 500.000 personas. CCOO afirma que "falta voluntad" y Feijóo exige garantías". Estas son las consecuencias de la gracia de Sánchez de convocar en verano. El amiguito de Sánchez se está luciendo.



"La situación límite en que se hallan las oficinas de Correos para atender el abultado número de solicitudes para votar por correo requiere una intervención urgente y transparente del Gobierno. El presidente decidió convocar las elecciones en plenas vacaciones y sobre él recae la responsabilidad de garantizar por todos los medios el ejercicio del derecho constitucional al sufragio", clama el editorial al irresponsable Sánchez, que encima le echa la culpa a Feijóo del caos que él mismo ha creado. ¡Que lo están denunciado los sindicatos, chulo playa! Y lo están viviendo los ciudadanos. Todos conocemos a alguien que se ha quedado sin poder votar.

"La JEC abre expediente contra Sánchez por vulnerar la ley Electoral al arremeter contra los pactos del PP en un acto institucional". Ya ves tu por dónde se pasa Sánchez a la JEC.



Y hay que ver la que ha liado Consuelo Ordóñez con una tontuna electoral. Parece que la señora se cree que puede amordazar un lema espontáneo por el mero hecho de ser víctima de ETA y se ha aliado con los sanchistas para sacar de quicio una chorrada. Hasta Bildu le está sacando partido. Leyre Iglesias dice que "el problema es que la consigna encierra un sustrato de verdad. De esta legislatura queda la idea de que, para el PSOE, Bildu es moralmente superior a la derecha democrática. Por eso el presidente reclama al PP la condena de un cántico mientras a Bildu no le exige la condena de 853 asesinatos. Y por eso la abertzale Mertxe Aizpurua se ve capaz de decir que el lema es «indigno» y de pedir, atención, «todo el respeto del mundo a lo que dicen las víctimas». El auténtico festival del humor es este". El colmo. Los mismos que meten en las listas a asesinos, a los vecinos de los asesinados, vienen ahora llorando por las víctimas.

"Entonces, ¿es menos lesivo blanquear a Otegi que corear a Txapote? Lo primero es peor, pero lo segundo tampoco es bueno. Ocurre que la estridencia estropea la crítica más razonable. Y también que el pueblo, a menudo, se equivoca". Y los columnistas mucho más. Y dicen a veces unas bobadas de cuidado.

El País

"Feijóo se enmienda a sí mismo y trata de sacar a Vox de la foto de familia". Está claro que el sanchismo lo fía todo a Vox. Que sí, que hay pactos con Vox. Igual que Sánchez ha pactado con la ultraizquierda tras negarlo en campaña, no podría dormir con Podemos. Como ha pactado con el partido de ETA, jamás, lo haría se lo repito las veces que quiera, y como ha pactado con los golpistas. Sí, golpistas que declararon la independencia, fueron juzgados y acabaron en la cárcel. Sánchez los indultó. Y eso que dijo en campaña que no gobernaría con ellos y que no habría indultos. ¿Ha quedado claro? "El PP teme que el auge del sector más duro de Vox complique la investidura de Feijóo". Que tenga cuidadito Abascal y recuerde lo que le pasó a Rivera y lo que le ha pasado a Vox en Madrid.

El periódico sanchista dirigido por Pepa Bueno pero donde manda Miguel Barroso miente ya casi mejor que su amo. "Feijóo señala a Correos: "Pido a los carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todo el voto"". "El líder del PP sugiere dudas sobre la dirección de la empresa estatal que preside Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez". Falso, las denuncias vienen directamente de los sindicatos de Correos porque hay mucha gente que se está quedando sin poder votar. Está en la calle. Es muy difícil convencer a la gente de no está pasando lo que está viviendo, pero de Prisa nos esperamos todo, están desesperados.



"La presidenta de Covite compara los argumentos de las víctimas que apoyan el "que te vote Txapote" con el lenguaje de ETA. Consuelo Ordóñez responde a las críticas de otras asociaciones con un tuit en el que recuerda que la banda armada también se escudaba en "el pueblo"". Esta señora ha perdido definitivamente la cabeza. O tiene motivos políticos que desconocemos.



Luz Sánchez Mellado carga contra Feijóo. "Puedo entender a las víctimas. Lo que no me cabe en la cabeza es la miseria de quien las ofende, enfrenta y divide por puro cálculo electoral sin poner los muertos. Para mí que, más que sangre, lo que les corre por las venas es puro odio". El odio es lo que corre por las venas de la izquierda política y mediática. A la izquierda le importan una higa las víctimas de ETA, prefieren a Bildu antes que al PP, odian a la derecha y se están aprovechando de esta mujer para atacar con saña a los que consideran sus enemigos, a los que odian a muerte, sacan todo de quicio. Ayer, un zumbado tertuliano de Ferreras llegó a pedir la intervención de la Fiscalía. Por un puto lema. Que te vote Txapote, Sánchez.

ABC



"La red de 'embajadas catalanas' supera con creces la que desmontó el 155: 15 millones y 21 sedes". "Feijóo y Aznar salen al choque con Vox tras el bloqueo en Murcia: «Lo pagarán en las urnas»". Ay, Vox, qué camino tan errático lleva.



Girauta habla de Sánchez, que dice que está de bajón. "Esos bajones duran semanas, así que despídete, ya no le da tiempo a interrumpir conversaciones sin ahondar en la hondura de su pena. Los asesores del pobre hombre andarán escondidos bajo las mesas de Ferraz, que imagino de formica. Les culparán a ellos". Los Migueles, como llaman a Miguel Contreras y Miguel Barroso no me dan ninguna pena. Todo el sanchismo huele a podrido.



"Fueron millones los que, por fin, pudieron comprobar que Sánchez es un bluf, un danzarín. Fue muy reparador para uno, tras tanto esfuerzo en tropos dirigidos a transmitir lo que ahora es notorio: la nada que nadea, el maniquí de El Corte Inglés, el traje vacío… Bueno, pues ya está, hasta el más despistado sabe hoy lo que es Sánchez y lo que no es. El azar, amigos, puede llevar a un chiquilicuatre acelerado a la presidencia del Gobierno". Espero que hayamos aprendido para no repetir errores.



Luis Herrero dice que "bastaba con ver los contraplanos del líder socialista, cuando hablaba Feijoo, para darse cuenta de que el cabreo sordo que le asomaba al rostro, a medio camino entre la prepotencia y el desprecio, le condenaba sin remedio a perder el combate". "Hubo momentos en que su semblante furioso parecía una olla a presión a punto de explotar". "Ese era el cuadro: Sánchez, desencajado, ya no se divertía ante las cámaras ni dominaba la conversación como había sucedido durante la turné que le llevó a estudios de radio y televisión que no pisaba desde que el mal de altura –ay, el Falcón– le alejó de la corteza terrestre". Era Sánchez, simplemente Sánchez, y tenía enfrente a un político de verdad, no a Casado o los chicuelos que hoy pululan por el Congreso.



"Feijoo era su par en la otra orilla ideológica, el rival que le lleva ventaja en las encuestas, el político veterano que puede desalojarle de La Moncloa". Perdón Luis, un apunte. Que TIENE que desalojarle del Poder. "A nueve días de las elecciones no hay fuerza de la naturaleza capaz de darle la vuelta al partido". Te diría Dios te oiga, pero mejor, que te oigan los españoles. Vamos a echar a Sánchez llenando las urnas de votos a Feijóo.

Sostres está feliz. "Me alegro de la desgracia ajena, aunque sea de mal cristiano. Me alegro de que el último acto de la carrera política de Pedro Sánchez fuera humillante". Yo también soy mala cristiana. "Me alegro de que quedara como el mentiroso, vanidoso y maleducado que en realidad es. Me gusta que hiciera el ridículo ante toda España", el rey desnudo.



"La campaña electoral terminó con su postrero cañoneo de grosería y vacuidad. Es el final que merece el tipo de persona que es Sánchez". Bueno, te veo blandito, Sostres, a mi se me ocurren muchas más cosas que merece Sánchez, pero me las voy a callar.



"También me alegra que Pedro Sánchez quedara en evidencia ante un señor como Alberto Núñez Feijóo, moderado, tranquilo, paciente con las mentiras de su interlocutor y capaz de rebatirlas una a una sin renunciar a la educación ni a los términos en que ha de conducirse una conversación civilizada. Me gustó su idea del poder. Un presidente serio, prudente y educado". Pues tienes que escuchar la entrevista de hoy con Federico en esRadio. De diez.



Los medios sanchistas también se llevan lo suyo y también está Sostres cargado de razón. "Los pucheros de la prensa populista, que de un modo tan impune ha contribuido a la destrucción de la convivencia, son la vulgaridad que queda siempre al descubierto cuando el monstruo se desintegra. Que estos personajes –tanto Sánchez como sus 'majorettes'– se desplomen del modo indigno en que lo están haciendo es el final icónico que merecemos los que hemos aguantado estos años atroces pagando al punto impuestos demenciales para que nos insulten y nos maltraten". Se están luciendo. Lo de Ángels Barceló es demencial, lo de El País de cárcel, La Sexta ya no se puede ni ver, Mejido da auténtico asco, los digitales ultras dan miedo.



La Razón



"Feijóo vuelca su campaña hacia el «territorio Vox»"." A Feijóo le están diciendo que su crecimiento por la izquierda todavía tiene margen, pero que donde debe golpear ahora fuerte es en el segmento de voto de Vox, que se fue del PP porque exigía más dureza contra la izquierda, y que se mueve, sobre todo, como un voto de rechazo al Gobierno de coalición y a los socios de Sánchez". ¿Vox? Pero si todo lo que hacen es favorecer a Sánchez, parece que trabajan para él. El voto de rechazo al sanchismo es el voto a Feijóo, a Ayuso, no a Vox, que a la hora de la verdad, vota con la izquierda como hemos comprobado en Madrid y en Murcia.

"Desde dentro de Vox se filtra la reflexión de que «la contundencia» de Feijóo en el debate puede llevar a que «nuestro votante considere que ya no hay motivo para seguir apostando por estas siglas porque Feijóo ha hecho más daño a Sánchez en cien minutos que Santiago Abascal en cinco años, y sin mociones de censura»". A ver si es verdad que esos votantes tienen dos dedos de frente y entienden de una puñetera vez que el objetivo es echar a Sánchez, no hacer de mosca cojonera con el PP.



El editorial da en el clavo con el tema de que te vote Txapote. "La izquierda, el PSOE, Bildu, ha proclamado sin rubor en las últimas horas que hay que «respetar lo que dicen las víctimas». Es hipócrita que censuren «el que te vote Txapote» mientras callan unos y celebran otros ante homenajes a pistoleros terroristas como los que se suceden por la geografía vasca y navarra". Esto es lo que has conseguido, Consuelo, que, por motivos políticos, ahora te apoyen los que mataron a tu hermano y no han pedido ni perdón mientras vapuleas a los que sí estuvieron a tu lado, como María San Gil. Qué te vote Txapote, Sánchez.