Nuevo capotazo de Angels Barceló a Sánchez: miente sobre lo que dijo Feijóo acerca del voto por correo

En medio del debate suscitado por los sindicatos de Correos y por la realidad de muchos ciudadanos, que no están recibiendo a tiempo el sobre para ejercer su derecho al voto el 23-J, Ángels Barceló ha soltado una trola descomunal durante su entrevista en la cadena SER al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ya no sólo se limita a repartir carnets de buenos y malos periodistas, arremetiendo contra Ana Rosa Quintana y Carlos Alsina por no hacer entrevistas cómodas al presidente, sino que directamente se abona a la mentira a la que es tan aficionado Sánchez.

Dice Ángels Barcelo: "Presidente: ¿han dado ustedes órdenes para que no se reparta el voto en Correos como dice el líder de la oposición?".

Pedro Sánchez no se molesta en clarificar tan flagrante mentira y contesta rotundo: "En absoluto". Y vuelve con el argumentario socialista desde el debate del lunes, el de las mentiras y las marrullerías de Feijóo: "Yo creo que todo esto obedece a una campaña que tiene por objeto el embarrar el debate político y el no centrar el debate donde realmente importa a los ciudadanos".

Estaría bien que Ángels Barceló pusiese a sus oyentes el corte de audio en el que Núñez Feijóo dice que el Gobierno ha dado órdenes de que no se reparta el voto por correo. Aunque le va a costar, porque lo que dijo ayer el líder popular en un mitin en Murcia en nada se parece a la pregunta formulada por Barceló.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió un último esfuerzo a los empleados de Correos para garantizar que ningún español que lo solicite se quede sin votar por esta vía. "Pido a los carteros que trabajen al máximo, mañana, tarde y noche, aunque no tengan los refuerzos suficientes".

Se estaba haciendo eco de las quejas y denuncias de los propios funcionarios de Correos, tal y como publica Libertad Digital, sobre que la compañía estaba retrasando los refuerzos previstos para dar cabida a la sobrecarga de trabajo estos días por la convocatoria electoral. Feijóo les pidió que "con independencia de sus jefes, repartan todos los votos antes de que venza el plazo y los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales", comprometiéndose a pagar las horas extras si los españoles le votan y llega a la presidencia del Gobierno.

En ningún momento dijo que el Gobierno había dado órdenes de que no se repartiese el voto por correo, como ha dicho hoy Ángels Barceló.

Por si quedaba alguna duda, en una entrevista en Es la Mañana de Federico en esRadio ha explicado las "dificultades" que se están viviendo con el voto por correo, tanto para los propios trabajadores de la empresa, como para ciudadanos que hace semanas solicitaron el voto y no lo han recibido antes de emprender un viaje al extranjero.

El candidato popular ha reiterado que la sorprendente convocatoria electoral llegó con los planes de vacaciones ya aprobados, también en Correos, "como es natural". Ante situaciones como campañas de navidad o elecciones, Feijóo ha señalado desde su experiencia al frente de la empresa pública que "nos preparábamos y hacíamos un incremento enorme de personal para distribuir y clasificar".

El líder del PP ha recordado que no estamos hablando de extractos o cartas de un banco: "Esto es un derecho, esto es sagrado. No es un paquete por muy importante que sea su contenido. Esto tiene prioridad uno".