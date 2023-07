Conmoción en Gerona: delatan a una policía infiltrada en los movimientos separatistas y antisistema

Desconcierto, conmoción, vergüenza. Emociones variables en los movimientos indepes y antisistema de la ciudad de Gerona. Una agente del Cuerpo Nacional de Policía se ha infiltrado durante años en esos colectivos y hasta mantuvo un noviazgo con un célebre independentista de la ciudad, encausado por cortar las vías del AVE para celebrar el primer aniversario del 1-O. La policía acaba de ser delatada por el digital Directa, la misma publicación que alertó de otros tres casos de agentes de la Policía Nacional conectados con colectivos radicales en Barcelona.

Se repite el patrón. El digital recoge el testimonio del que fuera pareja de la policía infiltrada natural de Mallorca. Se conocieron en una barbacoa celebrada en el apartamento turístico en el que vivía ella en Gerona. Él, Òscar, muy conocido en el mundo indepe, es hermano de una activista de la que se ha hecho amiga la policía.

Testimonio "entre lágrimas"

"Fue ella quien me invitó y después de un cruce de miradas enseguida conectamos. María, desde entonces, me dio algunos de los mejores momentos de mi vida, me enamoré". Según el digital que ha delatado a la agente, estas son declaraciones "entre lágrimas" de quien fuera pareja de María, la policía infiltrada.

Y sigue Òscar: "Lo que me han hecho no tiene nombre, me han destrozado a mí y a mi familia. Maria me ha engañado a mí, a mi hermana, a mi madre, a mi padre y a todo mi entorno. Eso es tortura, es un nivel inimaginable de tortura. Le di lo mejor de mí y me estaba espiando por lo que hago y lo que pienso". Y es que según apunta la denuncia del digital, aquí se han utilizado "estrategias de infiltración basadas en las emociones y los sentimientos".

Un independentista muy conocido

Para Óscar, Maria ha sido "el amor de mi vida". El hombre está muy afectado, según Directe, que le define así: "Òscar C. no es un gerundense cualquiera. En las multitudinarias asambleas del Comité de Defensa de la República (CDR) de Gerona siempre estaba y tomaba la palabra con claras dotes de liderazgo. Es una de las caras más visibles del activismo independentista y antifascista de la ciudad, encausado en la macrooperación conocida como '21 Razones', en la que cuatro activistas se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años de prisión y 12.150 euros de multa cada uno. Él es una de las 21 personas investigadas y detenidas inicialmente por el corte de las vías ferroviarias de alta velocidad el 1 de octubre de 2018".

De él se cuenta también en el texto de Directe que entró a trabajar el 21 de abril de 2022 en la sede de Òmnium en Barcelona como "coordinador del proyecto '(Re)voltes' y que su entonces pareja aprovechó la circunstancia para infiltrarse en un grupúsculo independentista. Además, llegó a participar en actividades de Òmnium.

El asunto ha causado un revuelo mayúsculo en Gerona, ciudad en la que acaba de ser designado alcalde el candidato de la CUP Lluc Salellas merced a un pacto de los grupos separatistas contra el PSC. No es la primera vez que Directe delata a un agente de Policía, sino la cuarta. Los tres primeros casos fueron relativos a agentes infiltrados en ambientes radicales en Barcelona. En el penúltimo caso, el policía infiltrado fue denunciado por cinco mujeres con las que había mantenido relaciones por abuso sexual y torturas.