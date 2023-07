UGT Correos defiende la gestión de Feijóo y denuncia que "el presidente de Correos ha ordenado ocultar los datos"

La preocupación de todos los españoles que solicitaron el voto por correo para las elecciones anunciadas por Pedro Sánchez en plenas vacaciones de verano y que Correos ha estimado en 2.622.808 solicitudes, va en aumento. Sobre todo cuando este viernes hemos sabido que según la empresa pública presidida por Juan Manuel Serrano, amigo personal y exjefe de Gabinete del presidente del Gobierno, quedan por entregar 737.585 documentaciones electorales.

Entre graves denuncias de los sindicatos y el clamor ciudadano de quienes ven en riesgo su derecho a voto, Correos ha decidido ampliar horarios en el último momento, admitiendo el caos que la izquierda niega.

Ante este dantesco panorama, José Manuel Sayagués, secretario general de UGT Correos, ha denunciado en los micrófonos de La Noche de Dieter que "el presidente de Correos ha ordenado ocultar los datos". Una acusación que argumenta diciendo que "desde hace 15 días no ha querido que nadie filtrara ningún dato, ni sindicatos ni nadie, bajo amenaza de ser despedidos".

Ha continuado diciendo que entre el jueves y este viernes "ha empezado a dar datos" porque "le ha podido la presión que hemos hecho". Y ha relatado que ha pedido a través de una carta, junto a CCOO de Correos, que el presdente Serrano convoque una reunión para este lunes. El objetivo, según Sayagués, es que "nos dé los datos que hay en relación a los votos que se han solicitado, con los votos que hasta la fecha han sido entregados a los ciudadanos, con los votos que por estar ausentes han sido referidos a las oficinas y, por lo tanto, cuántos votos quedan por enviar o retirar por parte de los ciudadanos".

"Queremos tener el mapa de situación exacto, milimétrico. A partir de ese momento, con los datos que nos tiene que dar Correos y que vamos a comprobar con la realidad, tenemos que saber si es una situación preocupante, muy preocupante o extraordinariamente preocupante y las medidas o decisiones extraordinarias que sean precisas tomar para que el día 21 todos los ciudadanos hayan podido ejercer su derecho al voto", ha añadido el líder sindical.

Ataque a Yolanda Díaz

Pepe Sayagués ha aprovechado para lanzar duras acusaciones contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. De la candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno ha dicho que "no tiene mucha idea del tema de Correos". "Lo primero que tiene que hacer Yolanda Díaz para hablar de Correos es decirnos a Regino Martín –secretario general de CCOO Correos– y a mí qué ha dicho ella durante estos cuatro años de desmantelamiento del servicio público postal universal en Correos".

Y ha continuado diciendo que "Yolanda Díaz no tiene ninguna autoridad moral para hablar de Correos y de la época de Feijóo, quienes podíamos tener autoridad moral y conocimiento somos Regino, el resto de sindicalistas de la época y yo" porque, según ha dicho, "todos teníamos la idea de que Feijóo respetaba a los sindicatos y tenía la idea muy clara de cómo impulsar a Correos sin necesidad de destrozarlo, sin necesidad de reconvertirlo y sin necesidad de hacer ninguna privatización".

El líder de UGT en la empresa pública ha lanzado un reto desde los micrófonos de esRadio a la ministra: "La reto a conversar conmigo sobre la etapa de Feijóo en Correos y para que ella me explique por qué durante cuatro o cinco años en los que ha durado el desmantelamiento de Correos no se ha dirigido ni a UGT ni a CCOO". "Así que con todo el respeto, cuando quiera hablar de Correos y de Feijóo que hable conmigo o con Regino y le explicamos quién fue Feijóo en Correos y ella nos explicará qué ha hecho durante cuatro años y el silencio que ha mantenido en la pelea que hemos tenido para evitar el desmantelamiento de Correos", ha dicho.

Defensa de Feijóo

José Manuel Sayagués también ha tenido palabras en defensa de la gestión que hizo el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidió la entidad pública. "Feijóo cogió Correos un una situación no muy buena, pero en los años que estuvo de presidente hizo una buena gestión". Y ha contado que cuando llegó no lo conocía pero que tomando un café le dijo, de gallego a gallego, que si venía a privatizar Correos que acababan el café y se verían en las mesas de discusión.

Segú ha contado, Feijóo le dijo que "no tenía ningún encargo del Gobierno de privatizarlo". "He venido a solventar los problemas estructurales que ahora mismo tiene, a impulsar y modernizar el correo actual como servicio público y no voy a poner en cuestión la naturaleza pública de Correos", ha recordado de su conversación con el anterior presidente. "Por eso digo, porque tengo el conocimiento porque lo viví, que Feijóo fue un buen presidente", ha sentenciado.