Si un solo voto por correo se perdiera, "las elecciones no serían válidas"

El Mundo



"El PSOE y Vox siguen bajando y Feijóo arrasa en las ciudades". "El PSOE advierte de que la estrategia de Sánchez contra los pactos PP-Vox no suma: "No están sangrando"". "El Gobierno defiende la necesidad de ir al "ataque" para rebatir las "mentiras"". Jua, jua, jua. Es que oír a Sánchez hablar de mentiras da una risa. La última, la del voto por correo. Bueno, hy los peajes, es que no hay manera de seguir con rigor los embustes del sanchismo. Los sindicatos UGT y CCOO le han dejado en calzoncillos (si lleva). ¿Creía Sánchez que iba a poder callar a millones de trabajadores?



El editorial aplaude la coalición de Gobierno en la comunidad valenciana. "No solo es una plaza de alto valor simbólico para el centroderecha, sino que resulta clave para fortalecer una idea cívica de España que acote el afán expansionista del independentismo catalán. A ello se suma el carácter experimental del primer Gobierno de coalición en el que Vox tendrá una Vicepresidencia con cartera, a diferencia de Castilla y León. La forma en que Mazón contrarreste a su socio desde dentro afectará sin duda a la relación entre ambos partidos de cara a un eventual Gobierno de Feijóo". Con que no sea un Gallardo, bastaría.



"Tras ocho años de un tripartito que se aproximó al marco ideológico de los llamados Països Catalans, el nuevo Gobierno plantea aprobar una ley de señas de identidad, en torno a una identidad regionalista que tiene arraigo en la derecha social. El peligro estriba en sustituir el identitarismo nacionalista catalán por otro de signo opuesto, un error que los populares no pueden cometer".



"La coalición no está exenta de riesgos por la incógnita populista de Vox, que por ahora promete actuar como un «socio leal»". Esperemos que hayan escarmentado con lo que ha pasado en Madrid tras las zancadillas a Ayuso y Almeida.

El País



El periódico sanchista está enloquecido de odio y de rabia y todo el contenido está destinado a acabar con Feijóo. "Feijóo replica los temas y las tácticas con las que polarizó la política gallega". "El ahora candidato del PP ya sembró hace años dudas sobre el voto por correo y derrotó a la izquierda con una campaña en la que abundaron los bulos", dice fuera de sí Xosé Hermida.



"Una semana de engaños en campaña". "Alberto Núñez Feijóo (PP) despliega duros ataques a Pedro Sánchez (PSOE), algunos de ellos basados en información manipulada, medias verdades o mentiras", dice desaforado José Manuel Romero. Ay, las mentiras. Si el maestro del embuste es vuetro jefe Sánchez, los sabe toda España, podéis desganitaros, pero eso no va a cambiar, es un hecho y está la hemeroteca. Cuándo Sánchez y sus portavoces mediáticos hablan de las mentiras de Feijóo las carcajadas cruzan el Atlántico.



Lo del tracking apesta a llamada furiosa de Sánchez a Barroso. Mientras que ayer se abonaban al consenso general de la mayoría absoluta de la derecha, hoy se retractan y dice que "El PP pierde tres escaños en un día y Sumar gana cinco. El bloque de la derecha se queda a cuatro de la mayoría absoluta". Vamos, que en 24 horas en las que no ha pasado nada, salvo que toda España se ha enterado de que su voto por correo puede no llegar a la mesa electoral por la incompetencia del amigo de Sánchez, Juan Manuel Serrano, se esfuma la mayoría absoluta. Menudo cante, Barroso, debería darte vergüenza, si es que eso existiera en el sanchismo. No puedo imaginar cómo fue la llamada de Su Persona. El mismo día en que Sáchez le dice a Angelines Barceló que solo se fía de las encuestas de Prisa y del CIS, va El País y la caga diciendo la verdad. ¡La Verdad!, ese monstruo del que huye Sánchez despavorido. Se está luciendo, el sanchismo mediático.



El editorial atiza el miedo a Vox en el multidebate del jueves. No les aburro, es lo de siempre. Y la columnista Ana Iris Simón, algo despistada, se empeña en que "el líder del PP siembra la duda del pucherazo con sus nefastas declaraciones sobre Correos y sus trabajadores, a pesar de conocer bien la institución". "Lo que Fakejóo no dijo, pero sabe, es que nuestros carteros, que cobran poco más del SMI, ya están deslomándose y repartiendo hasta los fines de semana". Claro que lo sabe, fue el primero en decirlo en esRadio. Los sindicatos de izquierdas han salido a defenderle y denunciar las amenazas del amigo de Sánchez. A ver si te informas mejor, bonita. Compadezco a los lectores de El País, si es que le queda alguno con algún escrúpulo.

ABC

"Sánchez incluyó los peajes en dos reformas prometidas a Bruselas". Sí, lo sabemos, el pobre director de DGT también ha recibido una llamada de esas que te ponen los pelos de punta. Eso pasa por colaborar con el gobierno sanchista y atreverse a decir una verdad.

Alerta José Peláez de lo que puede suceder con el caos en el voto por correo. Esto es serio, señores. "Si, como parece, llegara a haber un solo español que no pudiera ejercer su derecho al voto, las elecciones no serían válidas y habrían de paralizarse hasta que el Estado pueda garantizar que todos aquellos que tengan derecho a votar y quieran hacerlo, puedan". Eso tememos, todos conocemos algún caso.



"Si los resultados de las elecciones no tienen en cuenta la voluntad del pueblo español en su conjunto, los resultados no serían válidos, abriéndose una crisis de legitimidad sin precedentes y de consecuencias incalculables".



"Dicho de otro modo: si Feijóo o Sánchez pudieran formar gobierno, pero lo hicieran gracias a unas Cortes que emanan de un proceso en el que medio millón de personas no habrían podido votar, no solo estará cuestionada su legitimidad, sino también su legalidad, puesto que el proceso no habría contado con las garantías y no se habrían dado las premisas necesarias. No me quiero imaginar las revueltas, los gobiernos legítimos paralelos y las consecuencias en formas de tarados rodeando el Congreso". Toda la culpa es de Sánchez, que un ataque de rabia convocó elecciones deprisa y corriendo en pleno verano sin poder garantizar el sufragio. Es un demonio, este tiparraco.



"Si no consiguieran llegar a tiempo para garantizar que puedan votar todos y cada uno, habría que posponer las elecciones hasta que el Estado pueda garantizar que tiene los medios suficientes como para organizarlas como un país civilizado y no como un país de chichinabo en el que un presidente disuelve las Cortes y llama a los ciudadanos a votar sin tener la capacidad de organizarlo". No podríamos soportarlo, Peláez.



"Para ello, no hace falta que no puedan votar el millón que, a falta de tres días, no ha podido votar. Ni medio millón. Ni cien mil ni mil. Con que un solo español no pueda votar por que el Estado no ha podido garantizar su derecho, el escándalo sería mayúsculo y pondría en entredicho la democracia desde su origen y desde su fuente de legitimidad. Y no vean conspiraciones: solo una inmensa chapuza de un gobierno desastroso hasta el final. Que la Junta Electoral Central actúe ya y amplíe el plazo lo que sea necesario. Cualquier otra alternativa sería un escándalo y todos los partidos serios deberían impugnarlo". Basta con que una sola persona denuncie que no pudo ejercer su derecho sagrado a votar para que todo estalle por los aires. Lo que dice Peláez es verdad, y la Junta Electoral Central debería tomárselo en serio.

La Razón



"Moncloa se desangra", dice Carmen Morodo. "En el ecuador de la campaña, los socialistas la dan por terminada: «Esto es una agonía, cuanto antes se acabe, mejor»". "Como ya advirtieron los barones antes de las elecciones del 28M, el problema estaba en Pedro Sánchez y los sondeos internos confirman hoy que el «sanchismo» es lo que mueve más voto contra el PSOE". Demasiado tarde para darse cuenta. "Dentro de las filas socialistas no preocupa tanto la derrota como el futuro del partido tras el 23J". Pues eso, a los demás, nos la trae al pairo.

Marhuenda dice que "el nivel de nerviosismo de los políticos en campaña es el mejor indicador de su derrota. La estrategia de Sánchez es errática. Lo único claro es que se ha convertido en el mayor prescriptor del voto para el PP".



"La frase «¡Que te vote Txapote!» le pone muy nervioso. Txapote es el alias del sanguinario Francisco Javier García Gaztelu, el etarra que asesinó, con dos tiros a la cabeza, a Miguel Ángel Blanco. Estos son los amigos de Otegi, que ha sido uno de sus aliados preferentes está legislatura y que espera serlo en mayor medida si se mantiene el sanchismo". Ni lo mientes, Marhu. "Si le molesta a Sánchez, solo tiene que romper con Otegi". Ya no estamos en esa pantalla, Marhuenda, estamos en los votos por correo que no llegan, en la campaña brutal contra Feijóo de la izquierda política y mediática. Y en echar, solo queda una semana, a Sánchez de Moncloa.