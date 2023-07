Delirante mitin de Zapatero para auxiliar a Sánchez: "El infinito es infinito"

En su frenética actividad al rescate de Pedro Sánchez, el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sorprendió con sus reflexiones sobre el Universo, el "planeta" y nuestra especie en un mitin celebrado en San Sebastián.

"El infinito es el infinito; el universo es infinito muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito", sorprendió a los asistentes en mitad de su discurso. Zapatero continuó diciendo que "pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no hay en ningún sitio del Universo, que no podemos imaginar, ni las distancias (…) Somos el único sitio del Universo, del Todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y se puede amar".

Ante unos militantes que mantuvieron la compostura ante las reflexiones del ex presidente, Zapatero habló de un planeta "asombroso", que ha logrado un sistema "en el que la vida emerge y se mantiene". "Lo estamos poniendo en riesgo con nuestra acción depredadora sin ser conscientes de que somos algo no infinitesimal; lo siguiente", dijo para atacar a continuación a la derecha "derechizada y desquiciada" que niega el cambio climático. "Allá ellos, nosotros cumplamos con nuestra misión en la Historia", zanjó tras murmurar "ahí estamos nosotros, fanfarrones, sin mirar a la Tierra".