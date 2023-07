El País celebra la "tortura" a Fejóo en la televisión pública que se postra ante Sánchez

El Mundo



"ERC y Bildu "subirán el precio" a Pedro Sánchez si vuelve a gobernar". Se lo dará de mil amores. Son sus amigos, son los suyos. "Correos no ha podido localizar a 450.607 ciudadanos que han solicitado el voto por correo". Claro, solicitaron el voto hace un mes y como Correos no ha reaccionado hasta hace tres días pues se han ido de vacaciones. A ver cómo acaba esto. Esas personas tienen derecho pedir la anulación de las elecciones porque Sánchez las ha saboteado. Pucherazo, sí, pucherazo, Sánchez ha dado un pucherazo.

Dice Iñaki Ellakuría que "la izquierda política y periodística anda tan obsesionada con atrapar a Feijóo en un renuncio, para presentarlo como un mentiroso compulsivo -ya que no lograron colar la patraña de que era un peligroso facha-, que se ha olvidado de camuflar los engaños sobre los que se sostiene el sanchismo". Lo de ayer de la Intxaurrondo fue de no creer. Y luego lloriquea Sánchez porque algunos medios privados no le tratan bien. Esta tipa tiene que hacer una entrevista a Sánchez en el mismo tono faltón, con las mismas preguntas sobre sus pactos mañana mismo. Y, como es la tele que pagamos todos, exigimos el mismo toto irrespetuoso o que esa la periodista sanchista se vaya a la puñetera calle. O a la tele de Iglesias. Me imagino que Angels Barceló estará echando pestes en la SER con el sectarismo y nula neutralidad de la periodista de nuestra tele.



"Aguardamos, expectantes, su incisiva entrevista a Sánchez". Intxaurrondo, es una exigencia de sus jefes, que somos los contribuyentes, mañana mismo. O ya te digo que exigiremos tu despido de la televisión pública por falta de neutralidad.



La cosa de la izquierda mediática y política de dejar a Feijóo por mentiroso a base de un acoso inaudito, es "un estrategia que se antoja desesperada y de cuestionable efectividad, porque los mismos que acusan de mentiroso al candidato del PP dan como buenas y verificadas las ignominiosas trolas fundacionales del sanchismo que su jefe insiste en propagar". Nunca se ha visto esa agresividad periodística contra un candidato. Les retrata a ellos y retrata a su amo.



Dice Maite Rico que "las huestes sanchistas se empeñan en que les creamos a ellos más que a nuestros ojos, y en un gesto de desesperación proyectan en Feijóo los vicios de Sánchez. Pero no cuela. Ver a los cuadros del PSOE revolverse contra "la mentira" es tan creíble como ver a Bildu pidiendo respeto para las víctimas de ETA". Es que lo nunca visto, ¿pero no se dan cuenta de lo rídiculos que son? Y por favor, que alguien le diga al rey del embuste, Pedro Sánchez Castejón, que procure no hablar de mentiras.



"El panorama es incierto. España ha sufrido en estos último cinco años una degradación institucional y política sin precedentes. El país necesita, también, una cura de reposo, para retomar un camino de consensos y sensatez". El país necesita imperiosamente librarse de Sánchez.

El País



"Feijóo se enreda con las pensiones en la recta final". Normal, la Intxaurrondo le estaba sometiendo a un interrogatorio tipo tercer grado, no le estaba entrevistando. Oye, Silvia, mañana mismo le haces lo mismo a Sánchez. Y tus jefes, que somos los contribuyentees, exigen el mismo trato que le diste a Feijóo, o o exigimos que TVE te echen por parcialidad demostrada. Para eso te vas a La Sexta o a la SER, pero en la televisión pública hay que ser neutral.



Naturalmente, en El País están encantados. Echamos en falta la bronca de Barceló a Alsina. Idafe Martínez Pérez, el último fichaje estrella del periódico sanchista que dirige el sanchista Miguel Barroso en la sombra, dice que "este lunes sucedió algo extraordinario. Feijóo estaba siendo entrevistado en TVE y lo que debía ser una entrevista más de campaña se convirtió en un potro de tortura porque Silvia Intxaurrondo, periodista de los servicios informativos de TVE, le rebatió las incorrecciones. O mentiras". Hombre, Idafe, la mentira siempre será sinónimo de Sánchez, la duda ofende.



Xavier Vidal Folch ve, más feliz que una perdiz, una "bomba" contra Feijóo. "Es una bomba atómica de Feijóo contra Feijóo. Es un cisne negro en el paseo de clarines y laureles que iba desplegando el PP. Es un regalo inesperado a sus rivales. Ya veremos si saben aprovechar que su rival les haya brindado una verdadera segunda campaña, aunque de pocos días". Ya será menos, Xavier, ya será menos. Os gustaría, pero una equivocación de Feijóo a estas alturas es comprensible. Lo que no es admisible son cinco años de embustes continuos de vuestro querido líder Sánchez. Pero vaya, disfrutad, quedan cinco días.

ABC

"Sánchez, forzado a desvelar su plan de nacionalizacion masiva", en referencia a dar la nacionalidad española a descendientes en el extranjero. "No se trata de una cuestión baladí ya que el proceso de nacionalizaciones recogido en la Ley de Memoria Democrática puede acabar generando un enorme impacto en el censo electoral extranjero. La súbita urgencia con la que se tramitaron las normas que rigen este procedimiento de nacionalización y los defectos formales de su puesta en práctica inducen a pensar que existió un interés muy concreto en el Gobierno por acelerar los plazos razonables y descuidar la mínima prudencia legislativa deseable", dice el editorial.



Dice Isabel San Sebastián que nos jugamos mucho. "Las elecciones del próximo domingo constituyen la última oportunidad para nuestra nación y también para el presidente tóxico que ha jugado sin recato con ella a fin de tocar poder. La alternativa es clara: Sánchez o España". "El peligro de una mayoría insuficiente está ahí, si hay quien cede a la confianza o la pereza y olvida acudir a votar". "El día 23 de julio se juega la partida decisiva. O ellos, o nosotros". Y Sánchez jugando con el voto por correo. Es de cárcel, pero claro, la fiscalía es de Sánchez, la JEC es de Sánchez, el Constitucional es de Sánchez, todo es de Sánchez.



La Razón



"Feijóo aparca las siglas para disparar el voto útil". "Que Núñez Feijóo, en un momento en el que los estrategas del PSOE, acosados por los sondeos, han decidido bajar al barro con todas las consecuencias –baste como ejemplo la enésima recuperación de la calumnia sobre el narcotráfico del candidato popular–, ofrezca puentes y grandes acuerdos de Estado es algo que le honra, por más que no halle demasiado eco entre propios y extraños", dice el editorial. "Núñez Feijóo pide una mayoría suficiente para avanzar desde el consenso, que es, precisamente, lo que ha roto el sanchismo". Vale, pero sobre todo para echar a Sánchez.



Marhuenda está indignado con TVE. "TelePSOE no es un medio de comunicación neutral, como debería ser una televisión pública, sino que ha sido, es y seguirá siendo hostil con las formaciones de centroderecha. Unas veces es más virulenta y otra más moderada, pero sin cambiar el objetivo principal de ser un instrumento de adoctrinamiento ideológico. El candidato del PP se tiene que acostumbrar a que le ataquen mientras son complacientes con las mentiras de Sánchez. Los periodistas podemos tener las ideas que nos den la gana, pero un medio público tiene que mostrar una exquisita neutralidad y respeto institucional". Justo lo que no mostró ayer Intxaurrondo. El interrogatorio a Sánchez, con las mismas preguntas sobre pactos y en el mismo tono de tercer grado ya está tardando.