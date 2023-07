Almeida: "El camino más corto para derogar el sanchismo es coger la papeleta de Feijóo"

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha estado en La Noche de Dieter de esRadio analizando algunas de las claves de las elecciones generales del próximo domingo. Para el dirigente popular, "el camino más corto, sin atajos" para "derogar el sanchismo" es "coger la papeleta de Alberto Núñez Feijóo". Y ha recordado la promesa del candidato popular de derogarlo en sus primeros cien días, con medidas para la independencia de las instituciones y decisiones como la recuperación del delito de sedición.

Sobre el periodo que se abra tras las elecciones, ha señalado que la estabilidad "depende de la mayoría que consiga el PP". Y también se ha referido a los pactos y a cómo su partido cuando ha pactado, lo ha hecho desde "sus convicciones". En cualquier caso, ha destacado que "es bueno para España que haya dos fuerzas estabilizadoras": "El futuro se tiene que construir sobre grandes fuerzas". Y ha recomendado no meterse "en el tema de los pactos hasta después de las elecciones".

Preguntado por unas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre una hipotética "victoria por sorpresa", Almeida ha contado una anécdota: una foto en que fue captado riéndose con Félix Bolaños en un acto político. El alcalde ha contado que les pillaron comentando un christmas que Félix Bolaños le mandó en navidades en las que le deseaba que disfrutara "sus últimas navidades en Cibeles". Almeida, al verle ahora, le comentó que ojalá el 23J "os vayan las cosas igual de bien" que el 28M, cuando finalmente el PP arrasó en toda España, también en Madrid. "Creo que nos va a ir bien (…) Vamos a tener una mayoría suficiente para un gobierno sólido, sin perjuicio de que haya que llegar a acuerdos", ha insistido.

Almeida también se ha referido a la situación del voto por correo, una herramienta elegida por muchos españoles a los que esta convocatoria electoral les ha pillado de vacaciones. En el programa, Dieter Brandau ha recordado los últimos datos que han dado los sindicatos de correos: a día de hoy, han emitido su voto 2.190.000 personas; han recibido un aviso para recogerlo 280.000 personas y tienen la documentación, pero aún no han votado, 152.000 personas.

Almeida ha considerado que "no lo han puesto fácil para votar": "Se ha dificultado a la gente que pueda hacerlo", ha señalado, apuntando no obstante que no se están produciendo irregularidades. En su opinión, "se debería hacer en la medida de lo posible todo lo que ayude a que la gente pueda emitir su voto".

En cuanto a la situación concreta de Madrid, ha resaltado cómo desde el Gobierno están echando balones fuera respecto al calor y el estado de los colegios electorales y ha subrayado cómo en 54 días, los que van desde la convocatoria electoral, hay colegios que están en obras y otros donde no se puede acometer mejoras de refrigeración por el estado de la red y la potencia eléctrica. Desde el Ayuntamiento, expresaron sus preocupaciones a la delegación del Gobierno, que indicó que es un asunto de política territorial. "Están dando patadas adelante" y "somos nosotros los que hemos hecho campañas y hemos buzoneado" para informar de posibles cambios de colegio electoral.