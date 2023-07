Correos conoce desde el 10-J el grave atasco del voto y el Gobierno ha ocultado el derecho a reenvío de las papeletas

Correos ha saltado a primera línea de la polémica por el enorme retraso que sufre la entrega de las necesarias papeletas para poder ejercer el voto por medio de este mecanismo no presencial de cara al 23-J. Las exigencias de los sindicatos para que se reforzase la plantilla no han sido satisfechas a tiempo y cientos de miles de papeletas aún no han sido entregadas por parte de la empresa pública que preside el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. Y, en medio de todo ello, en concreto hace diez días, se descubre que Correos tenía pleno conocimiento de la situación que se avecinaba y de la gravedad.

Y es que un comunicado de la compañía figura registrado en su archivo oficial el pasado 10 de julio: una nota en la que Correos se cubre la espalda trasladando la responsabilidad a los propios votantes al "recordar" a los "solicitantes del voto por correo que pueden pedir la reexpedición de la documentación electoral a otra dirección" en caso de no haberles entregado a tiempo la papeleta en su destino de vacaciones. El problema es que esa solución, recogida en ese archivo y que, en teoría, podría ser esgrimida para intentar reducir la responsabilidad de Correos en el atraso, no ha sido publicitada por el Gobierno con lo que prácticamente nadie está al corriente de esta posibilidad. Pero, eso sí, pese a ello, Correos ya tiene disculpa.

El comunicado, tal y como reproduce Libertad Digital, se titula "Correos recuerda a los solicitantes del voto por correo que pueden pedir la reexpedición de la documentación electoral a otra dirección". En esa nota se señala que "los electores que deseen cambiar la dirección donde recibir la documentación pueden pedir su reexpedición en cualquier oficina informatizada de Correos, aportando el número de registro de su documentación que pueden conseguir en la web de la Oficina del Censo Electoral". Y que "las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral tienen de plazo para entregar la documentación electoral a Correos hasta el día 16 de julio".

La empresa que preside el amigo de Sánchez explica ahí que, "como en procesos anteriores, Correos está entregando la documentación a los electores, a medida que la recibe de la Oficina del Censo Electoral, para que puedan votar por correo lo antes posible". Y que "Correos recuerda a la ciudadanía que las personas que hayan solicitado el voto por correo y deseen recibir la documentación en una dirección distinta a la que indicaron en la solicitud, pueden solicitar la reexpedición de la misma a otra dirección en cualquier oficina informatizada de Correos […]. El elector que lo desee deberá solicitar dicha reexpedición con tiempo suficiente para que Correos pueda hacerle llegar su documentación a la nueva dirección", una frase final que, de nuevo traslada la responsabilidad al propio votante.

La nota destaca que "las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral empezaron a remitir la documentación electoral el 3 de julio, salvo en las provincias donde ha habido impugnación de candidaturas donde el reparto ha comenzado una vez se han resuelto, y tienen de plazo hasta el día 16 de julio para entregar la documentación a Correos". Y remarca lo mismo ya comentado: "Se recuerda el procedimiento de entrega de la documentación electoral y de la solicitud de reexpedición de la documentación a otra dirección si así se desea".

El problema es que esa posibilidad recogida en la nota no ha gozado de la lógica y debida publicidad que debería haber tenido por parte del Gobierno, que no ha hecho ningún esfuerzo significativo por explicar este mecanismo. De hecho, han tenido que ser los propios sindicatos de Correos los que hayan divulgado la propia vía y la nota de Correos ante la falta de impulso oficial por explicar que los votantes a distancia que se hayan ido de las vacaciones sin recoger las papeletas solicitadas allí cuentan con una mecanismo de emergencia para poder acabar ejerciendo su derecho a voto.

Y, mientras, cientos de miles de personas permanecen en estos momentos sin recibir sus papeletas de manos de la compañía pública Correos para poder votar por este mecanismo de voto a distancia y no presencial. Y lo cierto es que se han rebasado todos los plazos previstos inicialmente e infinidad de personas han abandonado sus lugares de vacaciones —donde solicitaron recibir las papeletas para ejercer su derecho constitucional— y lo han tenido que hacer sin poder llevarse de vuelta con ellos las papeletas para ejercer el voto en las elecciones generales.