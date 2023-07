Los funcionarios de prisiones llevan años demandado más medios, efectivos, un estatuto que les dé protección frente a las agresiones continuas, reconocimiento, sistemas de protección y seguridad, y hasta higiene frente a las continuas plagas. Y esos mismos funcionarios no dan crédito a la despedida de su ministro, Fernando Grande-Marlaska, que cierra su mandado en esta legislatura con un convenio para realizar "talleres afectivo sexuales" en las cárceles y con "intervención de los internos".

El convenio se firmó el pasado 7 de julio. Entre el Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y la Fundación Sexpol "para el desarrollo del taller afectivo sexual de intervención con internos en centros penitenciarios".

La Fundación beneficiada por este convenio es Sexpol y tiene entre sus fines: "La promoción, creación y mantenimiento de servicios, centros y programas de Acción Social que aborden los desajustes y problemas sexuales, reproductivos y afectivos que impiden la integración biopsicosocial adecuada de personas, parejas y colectivos, generando situaciones de conflictividad, marginación y de alto riesgo social y personal" o, por citar otro de sus puntos de trabajo, "la difusión, prevención, formación y atención a la salud y el bienestar sexual y afectivo humano, según los criterios científicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mundial de Sexología y otros organismos nacionales e internacionales, con recursos sociales, educativos, terapéuticos y psicológicos que atiendan a la demanda de la población".

Y, por todo ello, "el convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación Sexpol para el desarrollo del Taller Afectivo Sexual de Intervención con internos en centros penitenciarios".

Con ese fin, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se compromete a poner "a disposición de la Fundación Sexpol la infraestructura y equipamientos físicos necesarios para el desarrollo de las actuaciones objeto del presente convenio, así como el personal necesario para la coordinación, seguimiento y correcto funcionamiento de las actualizaciones previstas en el mismo" y "asumirá la organización de las actividades que vayan a desarrollarse con la Fundación Sexpol en el marco del presente convenio".

La Fundación Sexpol, por su parte, se compromete a: "Diseñar conjuntamente con los centros penitenciarios donde se desarrolla la intervención, las actividades a desarrollar, la planificación, horario y coordinación de las mismas, así como poner a disposición todos los medios necesarios para la realización de las actividades objeto del presente convenio". Y a "proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha de los diferentes programas objeto del presente convenio". También a "efectuar el diseño, elaboración y puesta en marcha de los materiales formativos necesarios para las actividades complementarias que se lleven a cabo". Los talleres "afectivo sexuales".

Y "la Fundación Sexpol se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo la Fundación Sexpol mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente convenio".