La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio a dos días de las elecciones generales del 23 de julio y ha comentado el publirreportaje de la vicepresidenta de Sánchez y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el diario Público mientras planchaba. Ha asegurado que ella "ni de coña" se prestaba a algo así y ha indicado que "el problema" es que "en los partidos viene una empresa que habla de coches o viajes y se te ponen a hablar de política".

Cree que para evitar eso "cuando notes que estás perdiendo el sentido de la realidad" tienes que "sentarte con un afiliado mayor" con el que hablar de este tipo de mensajes. Ayuso ha dicho que en su equipo lo tienen "claro" y que "las agencias a última hora no ayudan nada" porque de lo que tenemos que hablar es "de cosas de política". Lo mejor es "dar un retoque a lo tuyo" y que estas agencias "no te hagan la campaña" porque "eso acaba mal".

Isabel Díaz Ayuso ha comentado entre risas el vídeo de Yolanda Díaz y ha dicho: "yo no cojo una plancha" y sólo lo hace "si no me queda más remedio". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que la vicepresidenta y ministra de Trabajo "en una casa de 443 metros cuadrados te digo que no sabe ni donde tiene la plancha" y, de manera irónica, que "como no tiene armario va la pobre todo el día con lo mismo puesto".