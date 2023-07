Un modelo matemático sitúa al PP con un máximo de 162 diputados el 23-J, a Vox con 28 y al PSOE con un techo de 106

La consultora Freemarket ha elaborado un último avance de resultados electorales para el 23-J. La diferencia de esta consultora radica en la aplicación de un modelo matemático a los sondeos que incorpora tendencia, inercia de voto, fidelización, etc. Y con todo ello, el avance sitúa al PP en una horquilla de 155 a 162 escaños; al PSOE con 101-106; a Sumar como tercera fuerza entre 28 y 30; y a Vox con unos resultados entre 25 y 28 escaños.

El estudio empieza por explicar el contexto y señala que "la campaña ha sido una de las más duras de la democracia y, también, de las más sucias. El nivel de crispación y enfrentamiento entre las distintas fuerzas políticas ha sido inédito y un reflejo del grado de polarización existente en la sociedad española. No ha existido prácticamente ningún debate real de propuestas sino de descalificaciones constantes entre los partidos en una dialéctica amigo-enemigo".

PSOE y sus socios

"El PSOE y sus socios han intensificado su estrategia destinada a plantear la elección en un enfrentamiento entre dos bloques izquierda-derecha intentando explotar la idea de un futuro Gobierno PP-Vox que supondría un grave retroceso para el país y liquidaría todos los logros "progresistas" alcanzados por la coalición gubernamental", añade el informe. Y "este enfoque frentepopulista se ha articulado alrededor de un híper liderazgo del presidente del Gobierno que ha convertido a su socia, Yolanda Diaz, en una mera comparsa en las elecciones".

Freemarket estima que "ese planteamiento de campaña ha sido erróneo. La identificación de la opción de izquierdas con la figura de D. Pedro Sánchez y la desaparición fáctica de las siglas del PSOE en el proceso ha acentuado el carácter plebiscitario de los comicios y, por tanto, lo ha transformado en un "Sánchez Sí o Sánchez No". Y ello ha reducido "la capilaridad del mensaje de la izquierda, desdibujando completamente al PSOE en el "sanchismo" e impidiendo a Sumar tener un perfil propio y diferenciado".

PP y Vox

Además, "el Partido Popular ha acentuado su ambigüedad ideológica para restar soporte al PSOE en su flanco derecho distanciándose de Vox, manifestando su vocación de no gobernar con ese partido y, por tanto, pidiendo a los votantes moderados del PSOE que le voten para no tener que contar con el soporte de la "extrema derecha" y ser capaz de gobernar en solitario. De cara a su derecha está apelando el voto útil como la única manera eficaz de sacar a la izquierda del poder".

La estrategia de Vox, por su parte, "se ha centrado en atacar al PP con mayor intensidad que a la izquierda con un mensaje claro: Sánchez y Feijóo son lo mismo", explica el estudio. Y esa "creciente hostilidad de Vox hacia el PP reduce su atractivo para lograr lo deseado por un sector sustancial de sus votantes: el ser un mecanismo de contrapeso para evitar una repetición de lo realizado por el Gobierno de Rajoy, un factor que impida que los Populares hagan una política de centro-izquierda".

Las claves del 23-J

Para Freemarket, las claves de estas elecciones radican en los siguientes puntos: Uno, "la concentración del voto alrededor de los dos grandes partidos nacionales se incrementará alrededor de 17 puntos con relación a 2019 […]. En estos comicios, PP y PSOE aglutinarán en torno al 65 por 100 de los sufragios emitidos". Dos, "las fuerzas de lo que se denominó la "nueva política" bien han desaparecido, Ciudadanos, bien muestran una trayectoria declinante tras haber alcanzado su techo en 2019, casos de Vox y de Sumar el sustituto de UP. Quien no logra convertirse en partido dominante en su espacio político de referencia está condenado a declinar". Tres, "el trasvase directo de votos del PSOE al PP será el mayor que se ha producido en la historia electoral. En 2000 y 2012, ese fenómeno se produjo de forma marginal ya que el grueso de los votantes socialistas que no respaldaron a su partido de referencia optó por la abstención. Esto es consecuencia tanto del rechazo de una parte de la socialdemocracia clásica a Sánchez como el deseo de evitar que un Gobierno del PP dependa de Vox".

Y, por todo ello, la consultora anticipa una "clara y amplia victoria del Partido Popular sobre el PSOE que obtendrá el menor número de escaños logrado desde 1977" y que "las fuerzas nacionales situadas en la derecha conseguirán, en porcentajes redondos, el 50 por 100 de los sufragios frente al 41 de las izquierdas".