El 'estrangulador de Castellón', condenado por asesinar a cinco mujeres, ya es libre "Me voy al extranjero para no molestar a nadie y por respeto a las víctimas. Claro que me arrepiento", declaró al salir del penal.

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

Se necesita actualización Para reproducir este audio necesita actualizar su navegador. El escaparate: Joaquín Ferrandiz, el asesino en serie de cinco mujeres, saldrá en pocos días a la calle Descargar

Ponlo en tu web

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Ponlo en tu web Copia el código HTML para insertar el audio "El escaparate: Joaquín Ferrandiz, el asesino en serie de cinco mujeres, saldrá en pocos días a la calle" en tu blog, página web o en un foro. Puedes cambiar el ancho antes de copiar y pegar el código. Ancho: Código: <iframe width="100%" height="40" src="https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/embed/7033509.html" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> Copiar al portapapeles