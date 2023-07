El PP se compromete a exigir a los Mossos el fin de la invasión de competencias de la Guardia Civil en las costas

Los Mossos han aprovechado el mandato de Pedro Sánchez para invadir, ante la atónita mirada de la Guardia Civil, la competencia de policía de costas. La asociación mayoritaria de la Benemérita, JUCIL, no tardó en exigir al ministro Fernando Grande-Marlaska la comunicación y orden inmediata a la Generalidad catalana para que decretara la retirada de los Mossos de esta función ilegal y robada a la Guardia Civil. La respuesta fue la inacción absoluta y el permiso tácito a los Mossos para continuar con esta práctica. Ahora el PP se ha comprometido a exigir el cumplimiento de las competencias constitucionales y la salida de esta función usurpada de las embarcaciones de los Mossos.

La secretaria de Interior del Partido Popular, Ana Belén Vázquez, mantuvo en La Coruña una reunión de trabajo con miembros de la cúpula de JUCIL "para abordar diversos temas sobre la problemática de seguridad en España y las carencias de personal y medios en la Guardia Civil", señalan fuentes de la asociación de la Benemérita. En el encuentro, los representantes de JUCIL exigieron de los ‘populares’ una "posición clara en materia de equiparación salarial y jubilación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y la respuesta fue satisfactoria para JUCIL: hubo compromiso pleno del PP en esta materia.

De hecho, el PP se comprometió "a que en los primeros 100 días de un hipotético gobierno del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza se llevarían a cabo" entre otros los siguientes puntos:

En primer lugar, la "creación de una comisión interministerial junto con asociaciones y sindicatos representativos de Policía Nacional y Guardia Civil para llevar a cabo un estudio definitivo de equiparación, en lo referente a las jubilaciones de los funcionarios de ambos cuerpos".

Dos, la "contratación de una nueva auditoría externa que fije la cuantía para conseguir la equiparación total real y absoluta de los cuerpos policiales estatales con las policías autonómicas".

Y tres, otorgar, "de una vez por todas, el carácter de "profesión de riesgo", con todo lo que conlleva a guardias civiles y policías nacionales".

Pero, al margen de los compromisos formales más demandados, hubo mención de otros problemas como la invasión de competencias en el mar por parte de los Mossos catalanes. Y la respuesta fue igualmente positiva por parte del PP: compromiso pleno de hacer cumplir las exigencias constitucionales. Y esas exigencias determinan que esa función es del Estado y, por lo tanto, de una policía o guardia de ámbito nacional, no de una autonómica.

Hay que recordar que ERC y Junts llevan mucho tiempo reclamando el control costero. Esa competencia es de la Guardia Civil, pero para el separatismo es una muestra de supuesta soberanía. Y para Pedro Sánchez simplemente ha sido una mercancía que regalar al separatismo con tal de seguir en el poder. El ministro del Interior, de hecho, en febrero del actual año 2023 confirmó a la Generalidad de Cataluña que los Mossos tendrán el control costero durante la Copa América que se celebrará en Barcelona en 2024.

Pero ellos no quieren esperar a ese año. Y lo cierto es que los Mossos ya han empezado a usurpar esta función sin ley que les respalde. Ahora es cierto que pasan a tener un argumento para continuar: la necesidad de un rodaje previo para poder desarrollar esa función en un año. Porque los Mossos d'Esquadra no tendrán parte de la competencia de control costero en la Copa América. No: tendrán el control exclusivo. La competencia entera. Traducido: expulsarán a la Guardia Civil de esta función regulada legalmente durante el desarrollo de esa competición, entre el 22 de agosto de 2024 y el 6 de octubre del mismo año.

De este modo, la policía autonómica, bajo mando final de Pere Aragonès, asumirá la seguridad marítima y el control de las aguas utilizando para ello sus propias embarcaciones de policía marítima. Dicho de otra manera: El Gobierno de ERC ya tiene una disculpa para justificar el gasto en este material que había comenzado hace ya tiempo ante la inacción del Gobierno y el estupor de la Guardia Civil, que se ha encontrado con barcos de los Mossos cuando esta competencia es de la Benemérita.