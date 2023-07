Sánchez se despide dejando a los policías y guardias civiles jubilados con una pérdida de 65.000 euros frente a un mosso

Un marcador delata el desastre ocasionado por el Gobierno Pedro Sánchez en el poder adquisitivo y retribución de los policías y guardias civiles jubilados. Se trata de un colectivo que debería haber finalizado ya su equiparación salarial con los Mossos catalanes y que, sin embargo, acumula una pérdida de nada menos que 65.000 euros, medida desde el 1 de enero de 2.018 —Pedro Sánchez llegó al poder a mitad de año, pero el marcador tomó como punto de partida el año natural de 2018—. Se trata del marcador de la asociación JUSAPOL —que engloba a JUPOL y JUCIL— y que sigue mostrando el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Y que delata el desastre económico sufrido por los policías y guardias jubilados por culpa del incumplimiento de la promesa de Sánchez.

"Desde el 1 de enero de 2018 a día de hoy (2027 días), un policía nacional o guardia civil jubilado ha dejado de percibir con respecto a un Mosso…", señalaba el marcador este pasado viernes, justo antes de desvelar la triste incógnita. Y la respuesta es casi 65.000 euros de pérdida de poder adquisitivo. En concreto, el marcador registraba cerca de 64.800 euros. "… Y sigue aumentando la brecha. Todos llegaremos a la jubilación", añade el marcador como mensaje final.

Lo cierto es que las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil han acelerado sus negociaciones con los partidos políticos en esta campaña electoral para poder contar con compromisos ante la cita anticipada de este 23J. Y los encargados de JUSAPOL –tanto JUCIL (Guardia Civil) como JUPOL (Policía Nacional)– han confirmado el compromiso del PP de completar, de una vez, la equiparación siempre prometida con el nivel salarial de las policías autonómicas y, en especial, de los Mossos d’Escuadra.

Desde el PP han ratificado ese compromiso y aseguran que culminarán la equiparación. Lo cierto es que hace mucho tiempo que la Guardia Civil y la Policía Nacional llevan escuchando esa misma promesa: que sus ingresos se van a equiparar con los de las policías autonómicas. Pero la triste realidad es que la promesa nunca se ha cumplido del todo desde el inicio del plan de adaptación iniciado en época del PP de Mariano Rajoy. Después de la confirmación de este compromiso, el PSOE aseguró lo mismo, que igualaría el sueldo con el de los Mossos. El problema es que es el mismo PSOE que ha incumplido esa promesa en la legislatura que finaliza ahora.

La última etapa, la de Pedro Sánchez, de hecho, es descrita por JUCIL como una de las claro freno a esa equiparación. Y, como no se ha materializado el plan, lo cierto es que el boquete salarial y de pensiones entre unos y otros cuerpos no sólo no se ha recudido, sino que se ha incrementado: en materia de pensiones, por ejemplo, pues guardias civiles y policías reciben ya mil euros menos al mes de pensión que los mossos. Y eso mientras los partidos aseguran que ya han cumplido su promesa de equiparación.

Los cálculos proceden de los informes elaborados por JUSAPOL en los que se retrata la realidad de las pensiones de los agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional en comparación con las prestaciones de los mossos.

Para empezar, desde JUSAPOL recuerdan que "con respecto a los guardias civiles y policías nacionales sus pensiones se calculan sobre dos bases:

1. El Régimen de Clases Pasivas del Estado.

2. El Régimen General de la Seguridad Social".

Y este factor, para empezar, "ha dado lugar a que actualmente dentro de los propios cuerpos, existan distintos guardias civiles o policías nacionales, a efectos de pensiones".

Pero, además, "ambos guardias civiles y policías nacionales también mantienen diferencias con respecto a las pensiones con el resto de cuerpos policiales, que son tanto policías locales como policías autonómicos, y cuyas pensiones están determinadas por el Régimen General de la Seguridad Social", añaden desde JUSAPOL.

El estudio da más datos y explicaciones. En primer lugar, aclara que "en el Régimen General de la Seguridad Social, la base reguladora se obtiene de la suma de las bases de cotización mensuales. Dichas bases de cotización se obtienen en función de las retribuciones mensuales brutas percibidas por los policías que están sujetos a este régimen". Pero en el Régimen de Clases Pasivas, "el haber regulador no va vinculado a las retribuciones brutas de los policías, sino al ‘grupo de pertenencia’, y se trata de una cuantía fija y única para cada grupo. Todos los policías del mismo grupo tienen el mismo haber regulador independientemente de sus retribuciones, aunque sean muy distintas".