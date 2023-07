El PP, a sólo 1.749 votos de arrebatarle un escaño al PSOE en Madrid

El incierto escenario que dejan los resultados provisionales de las elecciones del 23 de julio podría verse modificado al contabilizar el llamado voto CERA (Censo de los Electores Residentes Ausentes), es decir, el de los españoles que residen en el extranjero, y que no se empezará a escrutar hasta las 8:00 horas del próximo viernes día 28. En estos momentos, son dos las provincias en las que un escaño podría bailar de un partido a otro por unos cientos de votos -Cantabria y Gerona- y muchas más en las que todo depende de mil o dos mil votos. Lógicamente, la cifra no tiene el mismo impacto en todos los lugares de nuestro país: para algunas provincias es mucho, para otras no prácticamente nada.

En este último escenario se encuentra precisamente Madrid. Según los resultados provisionales que constan en la página web del Ministerio del Interior, el PP se habría quedado a tan solo 1.749 votos de arrebatarle un diputado al PSOE, lo que podría ser determinante para que Pedro Sánchez no pudiera ser investido en una segunda vuelta, en la que ya únicamente se precisan más síes que noes.

En estos momentos, los socialistas podrían sumar 172 escaños (contando con el sí de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG) frente a los 171 del PP (si lograsen los de Vox, UPN y Coalición Canaria). Llegados a este punto, les valdría con la abstención de Junts. Sin embargo, si un diputado cambiase de bando, Sánchez únicamente podría ser investido con el sí de Puigdemont, por lo que la repetición electoral podría ser el escenario más plausible.

La clave: la participación en el exterior

Según el Instituto Nacional de Estadística, Madrid tiene censados en el exterior a 375.603 ciudadanos, por lo que 1.749 no es una cifra muy elevada. De acuerdo con los resultados provisionales de este 23-J, de los 37 diputados en liza, 15 los obtuvo el PP, 11 el PSOE, 6 Sumar y 5 Vox, por lo que no parece descabellado que la derecha consiga su propósito.

La gran duda que existe, sin embargo, es cuál será la participación de los 2.328.261 de españoles que residen en el extranjero. Históricamente, la abstención suele ser muy alta -en 2019, apenas votó un 6,85% del total-, pero, en esta ocasión, no se descarta un aumento de la participación, debido a la eliminación del voto rogado que trajo consigo la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) de 2022.

Hasta entonces, los españoles residentes en el extranjero que quisieran votar tenían que manifestar su deseo expreso de participar en los comicios y, por tanto, solicitar la documentación electoral. Ahora, sin embargo, se envía de oficio a todos los españoles censados en el exterior, por lo que los expertos creen que esto podría modificar al alza los datos de participación registrados históricamente.