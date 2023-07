Pumpido desmiente 4 días después sus afirmaciones sobre Vox: "Como magistrado jamás he formado un juicio preliminar"

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha desmentido 4 días después de su publicación la siguiente afirmación sobre Vox desvelada por Libertad Digital: "Mientras yo sea presidente, Vox no ganará ningún recurso de amparo, ni estimaré ningún recurso de inconstitucionalidad. No hay que darles pábulo".

Conde-Pumpido ha utilizado el gabinete de prensa oficial del Tribunal Constitucional para emitir el siguiente comunicado:

Ante la publicación en días pasados por algún medio de comunicación digital de supuestas declaraciones atribuidas sin fundamento alguno al Presidente del Tribunal Constitucional, Don Cándido Conde-Pumpido Tourón, que dicen: "Mientras yo sea presidente, Vox no ganará ningún recurso de amparo, ni de inconstitucionalidad".

El Presidente desmiente dicha información afirmando:

"Son rotundamente falsas esas declaraciones. Durante mis 50 años como magistrado jamás he formado ni emitido un juicio preliminar sobre un recurso o demanda hasta que no he estudiado minuciosamente toda la documentación y escuchado a las partes implicadas.

Muestro mi rechazo más absoluto y enérgico a la publicación de supuestas declaraciones, apoyadas únicamente en fuentes anónimas, sin ninguna base real, lo que supone que se desprestigie a la Institución y a sus magistrados.

Y pido el máximo respeto a la independencia judicial, dado que todos los recursos presentados ante el Tribunal son tramitados de forma rigurosa e imparcial como exige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".