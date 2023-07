Vox denuncia "discriminación" y "censura" en el Ayuntamiento de Barcelona

Cordón sanitario contra Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. La formación de Santiago Abascal, que consiguió dos actas de concejal en las pasadas elecciones municipales gracias a los 37.937 obtenidos (5.7 %) no tendrá ninguna presidencia de distrito ni de comisión y sólo se le han concedido dos puestos de asesor. Ante esta situación, el jefe de filas del grupo municipal, Gonzalo de Oro, ha denunciado este martes la "falta de transparencia" con la que se ha llevado a cabo la organización del cartapacio y ha señalado que "no vamos a aceptar esta discriminación ni esta censura permanente".

El reparto de cargos se aprobará en el pleno de este viernes y ya ha quedado claro que el gobierno municipal y los grupos de la oposición no cuentan con Vox para nada. De Oro ha indicado que sólo se les ofrece contar con dos asesores, lo que ha sido tachado de "tomadura de pelo" teniendo en cuenta que partidos como el PP, que en el pasado mandato tenía los mismos regidores que Vox contaba con seis asesores según sus explicaciones. "Exigimos que se tenga en cuenta el mismo criterio que se ha tenido hasta ahora", ha subrayado de Oro.

El Ayuntamiento "no es propiedad del PSC", por lo que el reparto de cargos y responsabilidades "es una vergüenza impropia de una institución democrática", ha insistido el dirigente municipal de Vox. "El cordón antidemocrático no sólo afecta a Vox sino a todos los ciudadanos porque lo que se pretende es que no podamos realizar el trabajo de oposición y fiscalización que los barceloneses merecen", ha dicho De Oro, quien también ha censurado que el PP se haya "alineado con el separatismo y los socialcomunistas cambiando democracia por asesores y presidencias de distrito".