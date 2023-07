Ayuso: "Zapatero y Sánchez buscan echar al PP para construir una república plurinacional"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este miércoles del "vergonzoso" acuerdo que asegura que va a llevar a cabo el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para gobernar con "delincuentes e independentistas" y ha reivindicado que el líder del PP, Alberto Núnez Feijóo, tiene "el mandato de las urnas" para formar gobierno.

Así lo ha trasladado tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Madrid y de la Junta Directiva Autonómica, después de los resultados de las elecciones del domingo. "Pedro Sánchez va a aprovechar agosto con España de vacaciones para asegurarse el poder a toda costa y cerrar sus pactos a espaldas de los españoles", ha alertado la presidenta madrileña.

"Feijóo tiene el mandato de las urnas, tiene la fuerza de gobierno de 12 comunidades autónomas, decenas de diputaciones provinciales, la inmensa mayoría de grandes ciudades de España y la mayoría absoluta en el Senado, que servirá para intentar frenar cualquier modificación del estatuto de Cataluña y País Vasco", ha afirmado Ayuso. "El sanchismo ha dirigido las Cortes a su antojo durante la pasada legislatura". "El Senado va a garantizar los derechos de todos los españoles en las autonomías", ha señalado recordando que tiene allí el PP ha obtenido mayoría absoluta.

Ayuso resaltó que Feijóo cuenta con el respaldo del PP de Madrid para acallar las voces, sobre todo mediáticas, que tratan de sembrar cizaña en el PP con bulos sobre la intención de la presidenta madrileña de sustituir a Feijóo. También ha querido responder a Esperanza Aguirre, que en los últimos días se ha unido a esa estrategia insinuando que Díaz Ayuso debería sustituir a Feijóo. "No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin aplaudiendo a Feijóo y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos así, no somos podemitas", ha dicho Ayuso señalando que aunque está "muy agradecida por su confianza, esto no funciona así".

"La persona que el jueves era idónea" para gobernar "lo sigue siendo el día de hoy. No es una cuestión de lealtad personal sino de lealtad a España", ha insistido la presidenta madrileña respaldando al líder de su partido. Sobre Feijóo, también ha enfatizado cómo el presidente popular "ha conseguido en un año" que el PP sea "el principal partido de España", el más votado el 23J y que el "mapa municipal sea azul".

Objetivo de Sánchez, que el PP "no gobierne nunca"

En su intervención, Ayuso también ha dejado claras las intenciones del PSOE y sus socios. "El PP va a ser excluido en el Congreso, se ocuparán de no tenga la presidencia y la mínima representación en la Mesa. Es así como funciona el sanchismo", cuyo último propósito es "echar al PP de las instituciones" pese a haber ganado las elecciones.

"Zapatero y Sánchez buscan que el PP no vuelva a gobernar nunca porque ellos quieren construir, y por la puerta de atrás, una república plurinacional". Pero con la mayoría absoluta en el Senado y el enorme poder territorial cosechado, "vamos a impedir que los enemigos de España se salgan con la suya".

A preguntas de los medios, Ayuso se ha referido también a la intención de Feijóo de ir a la investidura: "El presidente del PP está en su legítimo derecho de buscar alternativas al proyecto de destrucción de España que se avecina en manos de Pedro Sánchez", ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid respaldando la estrategia. "Si en las filas de otros partidos consigue encontrar alternativas, veo bien que lo pelee", ha dicho recordando que "este PSOE no es ni mucho menos el que otros recuerdan" y que en su opinión "hay que intentarlo" aunque va a ser francamente difícil".

Ante la prensa, Ayuso ha señalado cómo la cita electoral se celebró "en fechas que nunca se celebran elecciones" y una campaña basada en "mentiras" y en el que se ha producido "un rodillo sin precedentes, desde todas las instituciones". "Tenemos que pensar qué se podría haber hecho, pero batallar con este proyecto es cada vez más difícil porque unos jugamos con las cartas sobre la mesa" y Sánchez, ha dicho, con mentiras, recordando el episodio de los peajes y cómo no se ha referido en campaña a Puigdemont, al separatismo y sus demandas.

"Tenemos que ser el mejor PP", ha dicho sobre su partido tras insistir en que "así es muy complicado hacer una campaña". Sobre Vox, también ha recalcado que tendrá que analizar "muchas cosas", apuntando cómo el partido cree que habría "que eliminar el Senado y las comunidades autónomas y qué sería hoy de España sin estas instituciones". "Hay que pensar lo que ha hecho cada uno y qué tenemos por delante. España no se puede quedar adormecida ni deprimida. Hemos de estar a la altura", ha señalado.