Leguina: "Es mucho más peligroso Conde Pumpido que Puigdemont"

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha valorado en Es la Mañana de Federico los resultados del 23J y el juego de pactos que se ha abierto entre el frente de la izquierda y el separatismo frente a los insuficientes resultados de la derecha. Para Leguina, "no parece que Feijóo pueda formar Gobierno" y prevé que "en septiembre lo intentará Sánchez", aunque no sabe "cuánto puede durar".

Leguina ha considerado que hay que cambiar el sistema electoral español: "Si no vamos a tener al Estado colgado de una pandilla de tarados y sinvergüenzas. No podemos seguir así". "Probablemente el PP ha tenido algún fallo que no soy capaz de detectar en su relación con Vox", ha señalado el socialista, que considera que "da la sensación de que Sánchez y sus amigos han conseguido meter el miedo en el cuerpo a cuenta de Vox" y muchos "han ido a votar contra Vox".

En cuanto a la hipótesis del pacto de estado con el PSOE, Leguina ha avisado de que "ese partido está destruido, lo ha destruido Sánchez", poniendo como ejemplo los aplausos que cosechó el presidente tras la clamorosa derrota del 28M. "Nadie va a levantar la voz, eso no es un partido, es un grupo de seguidores", ha señalado el ex dirigente socialista, que cree que hay "gente joven" que podría tener un papel en el futuro pero "no está en el Congreso".

Respecto a la campaña y la situación abierta, Leguina ha señalado cómo la izquierda política está "invadida por movimientos identitarios, el nuevo feminismo" y el ecologismo, con Teresa Ribera como ejemplo, mientras el PP sufrió crisis como la extremeña, "un pollo contra Vox que no se entiende" y en el que el partido "entró en el juego de demonizarlo". "Es un error", ha insistido.

En cualquier caso, respecto a los pactos y la situación creada, Leguina lo tiene claro: "Es mucho más peligroso Conde Pumpido que Puigdemont", en alusión al control de la izquierda del Tribunal Constitucional en un momento de posible ruptura de España.