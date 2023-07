"Algún día habrá que ajustar cuentas a los medios sanchistas por sus infundios"

El Mundo

"La participación del voto extranjero se queda en el 10% y exige al PP una gran mayoría para lograr el escaño clave". Vamos, que se olviden. "Juanma Moreno marca el camino al PP con Vox tras el 23-J". Y luego dirán que es Ayuso la que quiere suceder a Feijóo. Según Chema Rodríguez, que toma el relevo a Juanma Lamet, "la nueva estrategia de Moreno pasa por el choque con Vox y por subrayar el perfil moderado y centrista del partido. Es la receta del liderazgo frente a Vox que tiene, como ingrediente principal, la seducción del votante moderado de izquierdas. Una receta que al PP andaluz le ha funcionado sin discusión, encadenando tres victorias electorales incontestables".



"En un momento en el que dentro del Partido Popular se discute qué estrategia adoptar con Vox ahora que sus votos ya no son necesarios, el principal barón territorial se adelanta a quienes, sobre todo en el PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, apuestan por ocupar el espacio a su derecha y captar, directamente, al votante de Vox". Que le ha dado dos victorias incontestables.



Raúl del Pozo se acuerda de Pablo Iglesias. "Según Pablo, no han conseguido matar a Podemos. Sus votos van a ser tan decisivos o más que los de ERC, PNV, Bildu o Junts. Llegará la venganza por el desprecio al partido que con su voz logró que temblaran los palacios, cuando era el de la gente contra la casta y contra los partidos jurásicos e invocaba la guillotina como madre de la democracia". "Aún tiene capacidad de derribar el Frankenstein sanchista. Cinco diputados de Pablo van a ser indispensables para la investidura y continuidad de ese disparatado Gobierno en el caso de que llegue a constituirse". No veo a Pablo Iglesias tumbando a Pedro Sánchez.

El País



"Los nacionalistas catalanes y vascos intentan activar ya la negociación sobre la investidura de Sánchez". Pero hombre, que prisas, que el querido líder está de vacaciones, está descansando en La Mareta.



"El PP demanda a Feijóo que lidere la oposición y acabe con Vox para reagrupar a la derecha". ¿Y cómo proponen acabar con Vox? Como siempre, todo son fuentes cercanas y tal. Elsa García de Blas debe haberse ido de vacaciones porque hoy le toca a Javier Casqueiro bucear en las aguas del PP. "Lo primero que tiene que hacer Feijóo, hoy mismo, es pararse a pensar", remacha una de las personas de máxima confianza del líder popular. "Y descansar un poco, tanto desde el punto de vista familiar y personal como político, para ver cómo quiere que sea su vida en Madrid los próximos años y para articular una estrategia que solo puede pasar por entrar en el caladero de votos de Vox, esos tres millones, comérselos, y reagrupar a todo el centro-derecha en el PP como hicieron en su día Aznar y Rajoy". ¿Rajoy? Fue Rajoy quien dejó el partido dividido en tres.



El editorial dice que con Sánchez estamos seguros. "Pese a la retórica alarmista, España ha dejado de vivir la tensión separatista de Cataluña y Euskadi como una crisis de Estado. La grave crisis constitucional vivida hace cinco años tuvo una dimensión que trascendió a Cataluña y hoy se ha disipado como amenaza, tal como indican de forma inequívoca los resultados electorales". ¿Eso quiere decir que vamos a tener que aguantar a los indepes por los siglos de los siglos? Cachis.



"La derecha ha hecho causa mayor del apoyo externo que el independentismo catalán y vasco de ERC y EH Bildu ha prestado a un Gobierno de coalición progresista, pero el resultado electoral ha avalado esa política de pactos y negociación en ambas comunidades, donde quedan primeros los socialistas". Ya, y en España queda primero el PP.



"Las aspiraciones independentistas han vivido su propia penitencia democrática con datos depresivos. Su desconcierto actual obliga necesariamente a aplazar cualquier batalla por la independencia", dice. Todavía nos queda mucho por ver.



"El Gobierno de coalición progresista", o sea, el sanchismo, "ha disminuido el respaldo a la secesión precisamente desde el reconocimiento a la legitimidad del independentismo político por cauces democráticos protegido por la Constitución". Ahora sólo falta que los independentistas reconozcan el derecho de los que no lo son a vivir, a hablar la lengua que les dé la gana, a estudiar en español y a respirar. De esos Sánchez ni se acuerda.

Y, por cierto, no veo en el periódico del régimen ninguna alusión del juicio a Gonzalo Boye, referencia de la izquierda, por blanquear dinero del narcotráfico. ¿Para cuándo la foto de este tipo con Puigdemont?



ABC



"Un Gobierno en manos de Junts, más débil y con mayores contrapesos". Ignacio Camacho se lo pone crudo a Feijóo. "Como no va a haber pacto de Estado que valga, por desgracia, al Partido Popular le espera una nueva travesía del desierto, dura, lenta, áspera y probablemente larga". Como no cambien las cosas, eterna.



"La decisión de postularse para la Presidencia es arriesgada pero correcta". Pues la verdad, yo no le veo ninguna utilidad. Y hacerle el juego a Sánchez, que le quiere ver humillado y solo. Yo que Feijóo, me olvidaba y me iba a descansar. Como sólo Sánchez puede formar gobierno, que lo haga.



Camacho cree, sin embargo, que "si eludiese ese compromiso, como hizo Arrimadas en Cataluña, la decepción de sus votantes sería aún más intensa y empezaría mal la ya de por sí amarga legislatura que le espera ante el previsible frente común del separatismo y la izquierda". Eso ya ha empezado. La grosería del PNV ha dado el pistoletazo de salida. Y lo de Arrimadas fue distinto, era la primera vez que ganaba un constitucionalista en una Cataluña inmersa en un alzamiento independentista. Ahora no es el caso.



"Salvo que en otoño hubiese que repetir los comicios –y aun en ese caso–, parece pronto para quemar energías y aspirantes en el debate sobre un eventual liderazgo alternativo. El responsable del intento fallido va a tener por ahora suficiente castigo en la gestión de un penoso rearme anímico". Ese debate lo promueve la izquierda, que quiere machacar a Feijóo y al PP. No tienen grandeza ni para ganar.



Mariona Gumpert le canta las cuarenta al pobre Feijóo. "Señor Feijóo, la avaricia rompió el saco, no digamos ya la soberbia. ¿Deplora la existencia de Vox? Normal y legítimo. Pero al enemigo y al terreno donde se combate hay que conocerlos. El PSOE apoyó a Sumar porque necesitaba sus escaños, haga lo propio". Señor Feijóo, hágame caso, mande a los periodistas a freír espárragos y tómese unas vacaciones sin periódicos, ni radios, ni televisión, ni internet. Creo recordar que Rajoy se fue a América tras su segunda derrota y ganó las siguientes elecciones.

La Razón



"Vox sigue al PSOE en su plan de derribar a Feijóo". Pero si Feijóo ya ha sido derribado. "Los de Abascal prefieren un Gobierno de Sánchez sometido a Junts que ir de nuevo a las urnas para perder más escaños". No va a haber elecciones. No le interesan a nadie salvo al PP. Y ni siquiera.



"El sector duro del partido de Abascal está también intentando torpedear la negociación en Murcia y en Aragón para formar gobierno, con interferencias desde Madrid que parece que no tienen más sentido que elevar el nivel de crispación entre los dos partidos". ¿Es que hay algún sector en Vox que no sea duro? "Vox ha sido el elemento que más ha ayudado al PSOE en la recta final de la campaña". Vox es lo mejor que le podía pasar al sanchismo. Mientras existan, el PP jamás gobernará.



Sandra Golpe se imagina a Sánchez "encantado desde La Mareta, observando cómo los populares piden tender puentes con él para luchar contra el Procés e imaginando el trago por el que tendrá que pasar Núñez Feijóo en breve, intentando una investidura fallida, por falta de apoyos". Feijóo, no lo hagas, deja que Sánchez se queme con Puigdemont.

"A Feijóo le imagino preguntándose por qué un día tuvo que contentar a su partido y salir de Galicia, con lo tranquilo que estaba". Desde luego, el PP le debe mucho a Feijóo.



"De todos modos, los asesores del líder del PP y, en general, los populares necesitan un tiempo de reflexión. Saber a dónde van, qué quieren y, sobre todo, cómo lograr convencer a un país en el que no se contempla, por desgracia, la unión temporal de las dos principales fuerzas democráticas para hacer frente a los numerosos desafíos que nos esperan, y no solo pienso en el independentismo". Pues justo esa sería la solución. La independencia de Cataluña, que no fueran decisivos para la gobernabilidad de España. Y, precisamente por eso, Sánchez jamás les dará la independencia. Porque después de que Cataluña saliera de España, él saldría de Moncloa.



Abel Hernández apunta a un hecho del que se habla poco. La inmundicia de los medios sanchistas. Feijóo "fue atacado feroz e inicuamente en un ejercicio, a la desesperada, de evidente juego sucio y prefirió mirar para otro lado ante tanto infundio, tanta mentira, aireada servicialmente por los medios de comunicación sometidos al "sanchismo" y que caló en una parte del electorado. Eso cambió el resultado en el último momento. Fue la causa principal de lo que ha pasado. Algún día habrá que ajustar cuentas a la Prensa por este tipo de comportamientos, que en algunos medios ha superado ampliamente las legítimas posiciones ideológicas". Señor Abel, podría usted empezar por su propia empresa, Atresmedia, que se ha dedicado a blanquear a Sánchez. Y uno de los medios que más infundios y mentiras difunde es la tele de su jefe, La Sexta y García Ferreras. Limpien primero su casa.