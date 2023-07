CC se descarta para el plan B del PSOE tras el varapalo del voto CERA

Tras el recuento del voto CERA, el de los españoles residentes en el extranjero, la investidura de Pedro Sánchez ha pasado a depender no de la abstención, sino del sí de Junts al haber perdido los socialistas un escaño en Madrid y ganarlo los populares. Una situación que le complica las cosas al PSOE y que ha hecho que se empiece a comentar una posible vía para evitarlo: que finalmente, Coalición Canaria apoye al gobierno socialista, con lo que al PSOE le bastaría, como hasta ahora la abstención del partido de Puigdemont. Sin embargo, la formación canaria se ha apresurado a reafirmarse en su no tanto a un gobierno con Vox como a un gobierno con Sumar, una posición que ha venido defendiendo desde la noche electoral.

El partido ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que "estamos abiertos a hablar de Canarias siempre que en la ecuación no estén Vox o Sumar".

En el nuevo escenario creado por el escrutinio del voto CERA, el único voto de Coalición Canaria permitiría al candidato socialista, Pedro Sánchez, ser investido sin apoyo de Junts. Si lograse el respaldo de Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC, a Sánchez le bastaría con que Junts se abstuviera. Sin embargo, si CC rechazara su investidura el socialista necesitaría el sí de los de Carles Puigdemont.

Mientras, el voto de Cristina Valido, la diputada electa, no sería suficiente para hacer presidente al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Si lo sumara a los 137 diputados del PP, más los 33 de Vox, y el de Unión del Pueblo Navarro se quedarían en 171 síes, frente a los previsibles 178 noes que recabarían las formaciones del gobierno de coalición más todos los partidos nacionalistas y separatistas.

"No apoyaremos ningún Gobierno donde estén la extrema derecha o izquierda", ha venido diciendo la formación política, incidiendo en que el voto de su diputada "no sería en ningún caso un cheque en blanco, sino que servirá para fortalecer a Canarias en el conjunto del Estado". Para Valido, "el único objetivo de Coalición Canaria es Canarias". "Estamos abiertos a hablar de Canarias siempre que en la ecuación no estén Vox o Sumar", ha reiterado.

En estos días, el partido ha aprovechado para señalar que su condición de "imprescindible" para la investidura les da la razón sobre la importancia de que Canarias tenga un grupo propio en el Congreso, como tienen fuerzas nacionalistas en otros territorios.