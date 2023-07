Primeras medidas de Collboni: subirse el sueldo y fichar a un proscrito de Puigdemont

El nuevo alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha logrado sacar adelante su primera medida, una subida del sueldo del 4% para él, los tenientes de alcalde, los presidentes de grupo y los concejales del equipo de gobierno. Y lo ha hecho con el apoyo de Junts per Catalunya (JxCat) y el PP, la abstención de ERC y el voto en contra de los comunes de Colau y Vox.

De este modo, el alcalde ingresará 104.000 euros al año; sus tenientes de alcalde, 102.119 euros; los presidentes de los grupos municipales, 96.304 euros y los concejales del equipo de gobierno, 87.913 euros. El salario del resto de los ediles será de 58.642 euros. Tal medida ha sido fuertemente criticada por el concejal de Vox Gonzalo de Oro así como por la exalcaldesa Colau, que había congelado su sueldo en 100.000 euros y que no logró rebajarlo por la oposición en la pasada legislatura de todos los grupos municipales.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, defendió la medida para "poner en valor" el trabajo de los concejales y añadió que "no vamos a pedir perdón por dedicarnos a la política".

El gran "traidor"

Por otra parte, Collboni ha fichado al exconsejero del gobierno de Puigdemont Santi Vila para presidir un "Consejo Asesor de Infraestructuras" del Ayuntamiento de Barcelona. Vila cobró notoriedad durante el golpe de Estado de octubre de 2017 por abandonar el Govern el día 26 de octubre de 2017 en desacuerdo con Puigdemont porque éste prefirió proclamar la independencia a convocar elecciones autonómicas.

A partir de ese momento pasó a ser considerado un "traidor" a la causa independentista y se convirtió en un auténtico apestado dentro del nacionalismo. Durante el juicio en el Tribunal Supremo que le condenó a un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia y malversación. Vila era amigo personal de Puigdemont, que ofició su boda cuando era alcalde de Gerona.

El año pasado, Vila afirmó en una entrevista en TVE que "mucha gente era 'procesista' porque se ganaba bien la vida e hicieron negocio como periodistas, proveedores o lo que fuera". También afirmó que él no es independentista y que nunca lo fue y que si participó en la organización del referéndum ilegal fue "para tensar una cuerda que mucha gente pensaba que no se rompería". También aseguró que Puigdemont y Junqueras no engañaron a la gente sino que "se equivocaron al no hacer caso de las opiniones más tranquilas".

Tanto Collboni como Vila han subrayado que el nuevo cargo del que también fuera alcalde Figueras no comporta retribución alguna.