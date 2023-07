"Las intoxicaciones" sobre Ayuso salen de los "resentidos casadistas" y la izquierda

El Mundo



"Sánchez ya presume que será investido presidente entre reproches a Feijóo y con apelaciones al Rey". Vuelve el chulo playa que nunca se fue. El Mundo se atreve hoy, tímidamente, a publicar una encuesta. Se la ahorro.



Josu de Miguel comenta la grosería del PNV. "Hace unas semanas, Iturgaiz regaló sin contrapartidas -que se sepa- al PNV la Diputación de Guipúzcoa y la Alcaldía de Durango. Núñez Feijóo llamó a Ortuzar el martes pasado y recibió un buen tortazo del que ahora se alardea en público. Como lo recibió antes Rajoy durante la moción de censura. Este era el MacGuffin de la plurinacionalidad: aprobar como Partido Unificado un impuesto a los ricos en España, meterlo en el Concierto ¡con el apoyo del PP! y que luego no se aplique en Euskadi porque es otro hito en la lucha contra los privilegios de Madrid. No hay duda de que se recoge lo que se siembra". En el PP son muy dados a hacer el idiota.



El editorial dice que "Alberto Núñez Feijóo envió ayer una carta al presidente en funciones para pedirle, como ganador del 23-J, que facilite su investidura". Yo me ahorraría las formas, parece que no conoce a este macarra. No es no, qué parte del no no ha entendido. Manso dice que no, que "el líder popular hace bien en tomar la iniciativa y será Sánchez quien se retrate apostando por su coalición disolvente si, como todo apunta, rechaza apoyarle". Es como poner la cara para que te la partan.



"La realidad es que en buena medida España funciona ya como un Estado federal, pero lo que necesita es reforzar los instrumentos para la cohesión social y la solidaridad interterritorial, y no al contrario". Pues sí, España no tiene remedio. Pero oye, es lo que la gente ha votado.

El País



"Feijóo pide cita urgente a Sánchez y este le emplaza a después de que se constituyan las Cortes". Segundo portazo. Feijóo, déjalo, vete de vacaciones, no vas a conseguir nada. "El líder del PP remite una misiva al del PSOE como "ganador de las elecciones" y este le contesta que en democracia gobierna quien consigue la investidura del Congreso". Encima, chulo.



Dice Anabel Díez que "los socialistas son conscientes de que esta legislatura, aunque tienen experiencia de negociación continua y con éxitos, algunos holgados y otros in extremis, puede ser mucho más fatigosa y estresante". Qué va, a los nacionalistas les encanta tener a España cogida por dónde ustedes saben.



"En el PSOE no excluyen que la negociación concluya sin acuerdo. Se sentarán a con la determinación de sellar un pacto, pero sin pánico a la hipótesis de que todo acabe con nuevas elecciones en invierno". ¿Para qué? El resultado será el mismo. Mientras esté Cataluña y esté Vox, el resultado será el mismo.



"El PSOE ofrecerá avanzar hacia una España federal. Este lenguaje es natural entre los socialistas vascos, como se ha escuchado en las últimas horas al secretario general del PSE-PSOE, Eneko Andueza, cuyo partido ha sido ganador en el País Vasco, como también al PSC en Cataluña. No es ajeno el discurso del federalismo en el PSOE ni se trata de un lanzamiento del líder vasco". España ya es un Estado federal. ¿Por qué no nos encaminamos mejor a que Cataluña se largue de España? Así no nos mandaría al resto de los españoles y nos saldría mucho más barato.



"No hay temor a las elecciones, salvo la evidencia ante los ciudadanos de la incapacidad de gestionar el resultado electoral, pero sí a una legislatura que discurra entre sobresaltos y no por una pandemia, o una guerra, sino por exigencias imposibles en quienes se tiene que apoyar el Gobierno". ¿Se tiene? No, no se tiene, quiere. Podría negociar con Feijóo y no tendría problemas. Pedro Sánchez no se tiene que apoyar en todo tipo de independentistas, comunistas e incluso terrorista. Quiere hacerlo.



ABC

"Sánchez rechaza la invitación de Feijóo a reunirse esta semana". ¿Y qué esperaba Feijóo? Al menos esta vez no le ha respondido por Twitter 'no es no, qué parte del no es la que usted no entiende'.



Ignacio Camacho da la última unción al PSOE que algunos conocimos. "Las bases de la Transición como acuerdo de convivencia han saltado por los aires en el escenario polarizado de una nueva –e incruenta, eso sí—confrontación de trincheras. La estructura humana de este Partido Socialista 'melenchonizado' ya no permitirá un camino de vuelta: el próximo líder, cuando llegue, saldrá de unas Casas del Pueblo imbuidas de radicalidad irredenta. Y la estirpe tardofelipista se va a consumir en el exilio interior de una disidencia circunspecta, derrotista, discreta. Sin ninguna alternativa de reserva". Los que pensaban que aún quedaba algo del PSOE que pierdan toda esperanza. Mejor no perder el tiempo con ellos y ver qué se puede hacer con Vox para que deje de ser un problema para la alternativa.



La Razón



"La incertidumbre política, último escollo para el relevo del CGPJ". Otra vez con el CGPJ. "El resultado electoral aboca al PP a negociar la renovación con el actual sistema ante la falta de apoyos para modificar antes el modelo de elección de los vocales". A ver si acaban ya con este tostón.



"Tras la pérdida de un escaño, "en el PSOE hemos pasado de la euforia al circo de tres pistas". "La posición de «indispensable» del fugado Carles Puigdemont, ahora en el centro del tablero, ha transformado los discursos optimistas del alto mando socialista". Tras el recuento del voto exterior. Lo socialistas son tan mal perdedores, que piden el recuento de los votos nulos. Trumpistas. No se entiende a qué viene tanta preocupación. Sánchez dará a Puigdemont lo que le pida, tanto para la abstención como para el sí. "El sistema constitucional ya ha sido puesto patas arriba en los últimos años sin ningún escrúpulo". No se entiende a qué viene ahora tanto revuelo.



A Marhuenda le cabrea que Sánchez mande a paseo a Feijóo. "No entiendo que no responda con cortesía a Feijóo y le conteste que estará encantado en verle para recordarle el «no es no». Estamos en un régimen parlamentario y puede romper la tradición de que gobierne la lista más votada. Está en su derecho, incluso, de asumir con paso firme el camino a la agonía parlamentaria con tal de seguir en La Moncloa. Cuenta con un buen número de corifeos políticos y mediáticos que le animarán en su proceso de blanquear al independentismo y al antiguo aparato político y militar de ETA. Hasta puede invitar a Puigdemont a tomar el té en La Moncloa. Lo prefiere antes que reunirse con el líder del partido más importante de España". No entiendo de qué te sorprendes.



Vicente Vallés alerta. "En horas 24, la izquierda ha pasado a darse golpes de pecho y a poner sus dientes a rechinar, mientras la derecha empieza a relamerse ante la posibilidad de que la magia del recuento CERA le conceda una segunda oportunidad en las urnas". Sigue sumando más el enemigo.



"Ahora, UPN y CC deben decidir qué es más llevadero: si ayudar a un PP apuntalado por la extrema derecha, o a un PSOE dependiente de la extrema izquierda y de los independentistas, incluido el prófugo. Y, en el caso de CC, si está dispuesto a romper el acuerdo de coalición que acaba de firmar con el PP para el gobierno autónomo de Canarias, además de otros pactos en cabildos insulares y ayuntamientos. No parece fácil, pero no descarten un nuevo birlibirloque de Sánchez. Es un virtuoso". Le hemos cogido pavor.



Carmen Morodo se ha vuelto de pronto Ayusista. "Isabel Díaz Ayuso no está moviéndole la silla a Alberto Núñez Feijóo ni tampoco lo hará si Pedro Sánchez consigue ser investido gracias al prófugo Carles Puigdemont. Las intoxicaciones no salen de Sol, donde guardan una escrupulosa lealtad con el político gallego, sino de los resentidos, pocos, que quedan del «casadismo», y de una izquierda, con la ayuda de sus satélites, que necesita debilitar la imagen de quien ganó las elecciones generales". Es difícil hacérselo comprender a los obtusos que sólo escuchan la SER.



"Ni Feijóo puede irse ni Ayuso está en ninguna rebelión contra el mando establecido. Aunque ya lo quisieran los mismos que en un error de cálculo absoluto colocaron al PP ante el abismo por no saber gestionar los egos ni el liderazgo. La historia no se puede borrar y aunque algunos piensen que tendrán una segunda oportunidad, la realidad es tozuda. Cuando no esté Feijóo, el partido mirará hacia adelante, pero nunca hacia atrás". Vaya manta de tortas a Casado y a Teo, quién lo hubiera pensado de Morodo.