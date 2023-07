Mas aconseja a Puigdemont que sea "exigente, pero no intransigente" por temor a una repetición electoral

Artur Mas teme que una repetición de las elecciones refuerce la victoria del PP y le permita gobernar con o sin Vox. Ante esa hipótesis y en declaraciones a la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, ha aconsejado al prófugo y líder de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont que sea "exigente pero no intransigente". También se ha sumado a las tesis de ERC al reclamar una "estrategia conjunta" al independentismo para aprovechar que los dos principales partidos independentistas son "una fuerza determinante" en el Congreso de los Diputados.

Los grupos separatistas tratan de explotar el resultado del 23-J a pesar de su fuerte caída en voto y Mas pretende erigirse en el estratega jefe. A tal efecto, concede entrevistas y hace declaraciones a favor de presionar y tensar la cuerda sin romperla. Este lunes ha afirmado que considera "imposible" que Pedro Sánchez acepte un referéndum de autodeterminación, pero tampoco ve fácil que se obtenga un concierto económico, que fue su petición antes de emprender el proceso separatista que culminó con el golpe de Estado de octubre de 2017.

Mas confía en que Puigdemont atienda sus razonamientos toda vez que fue él mismo quien le designó su sucesor cuando en 2016 la CUP (ahora en horas bajas y en proceso de refundación) exigió su cese para mantener la unidad del independentismo. "No hay que temer una repetición de las elecciones porque si no pierdes fuerza en la negociación, pero tampoco has de hacer la temeridad de ir a unas nuevas elecciones", ha manifestado.

"Tomo un avión y me voy a verle"

Sobre el efecto de sus consejos en Puigdemont, Mas ha puntualizado que no habla con él por teléfono por temor a que sus móviles estén intervenidos (en alusión al caso Pegasus de espionaje a algunos dirigentes independentistas con orden judicial) pero que "cuando tenemos que hablar de algo serio yo tomo un avión y me voy a verle".

Mas ha recomendado también a Puigdemont y a ERC que se tomen la negociación con calma porque en su opinión la responsabilidad principal recae en los socialistas, que son quienes, ha dicho, "tienen que tomar la iniciativa".

En cuanto a la estrategia conjunta del independentismo, se ha puesto como ejemplo al recordar que el referéndum ilegal se materializó gracias a la unidad de ERC y los entonces convergentes y ahora "juntaires".

Mas es militante del PDeCAT, que no ha obtenido representación parlamentaria, pero se ha alineado claramente con JxCat. De hecho pidió a la dirección de su partido que no se presentara a las últimas elecciones generales para no restar votos a Junts.