Margallo explica por qué han liquidado la tertulia de la SER con Iglesias y Carmen Calvo: "Sánchez dobló el pulgar"

A falta de explicaciones oficiales por parte de la cadena SER sobre los motivos por los que ha decidido cargarse la tertulia "Ágora" de los lunes por la noche en la que participaban Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García-Margallo, este último cuenta en la red social X qué ha provocado la decisión.

Básicamente, el "elemento" molesto para la coalición todavía en el poder —en funciones— sería la presencia de Pablo Iglesias, fuera de la política activa pero muy influyente en el bloque de ultraizquierda ahora aglutinado —pero dividido y enfrentado— en Sumar.

No obstante, la explicación de García-Margallo en su mensaje en X es algo más completa. Las razones serían que "a Yolanda Díaz no le gusta que Pablo Iglesias tenga voz", algo sabido. Pero añade que "a algunos socialistas [no les gusta] que la tenga Carmen Calvo". Y concluye: "A aquella [Yolanda Díaz] y a estos [los socialistas] no les gusta que la tenga yo".

Muchos preguntan porqué se cierra el Ágora de Hora25. Respuesta: A Yolanda Díaz no le gusta que @PabloIglesias tenga voz; a algunos socialistEs que la tenga @carmencalvo_. A aquella y a estos no les gusta que la tengo yo. Sánchez dobló el pulgar. 👎🏻 pic.twitter.com/RxcTUym2fn — JM García-Margallo (@MargalloJm) August 3, 2023

Para el exministro del PP, la decisión de cerrar la tertulia no sería ajena a Pedro Sánchez: "Sánchez dobló el pulgar".

Desde que por un mensaje de Iglesias se conoció la decisión de cerrar la tertulia de la SER, la cadena no ha dado ninguna explicación, a lo que tampoco está obligada lógicamente. Pero el hecho de que fuese una tertulia con muy buenas audiencias unido al enfrentamiento del líder en la sombra de Podemos con la aún vicepresidenta en funciones del Gobierno, abonaba el terreno a la motivación política en la decisión de poner fin a la misma, con el objetivo de dejar a Iglesias sin un buen altavoz mediático.

Pablo Iglesias no ha dado tregua al Gobierno de coalición, muy especialmente durante el proceso de escucha que culminó con la creación de Sumar, liderada por Yolanda Díaz.

La guerra sin cuartel se acentuó a la hora de cerrar las listas, de las que se excluyó a Irene Montero, una humillación muy difícil de perdonar por los morados. La crítica desde Podemos ha continuado tras los ajustadísimos resultados del 23-J, en los que Sumar ha sufrido una gran pérdida de votos y escaños.

Aunque en su mensaje Pablo Iglesias no entraba en los motivos de la cancelación, sí lo hizo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un tuit donde culpa claramente a "años de cerco mediático" y a "una estrategia del poder para silenciar a Podemos", y pedía el apoyo para Canal Red, desde donde los morados van a defender la autonomía estratégica de los cinco representantes conseguidos el 23-J.

Ahora García-Margallo abunda en la tesis defendida por Ione Belarra de la motivación política para cerrar una tertulia como el "Ágora".