El PNV hace gala de una pésima educación en su segundo portazo a Feijóo, mientras UPN mantiene su apoyo

La dirección del PNV, el Euskadi Buru Batzar, se ha reafirmado este lunes en su decisión de no facilitar una hipotética investidura del candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo ni aunque Vox haya renunciado a participar en el Ejecutivo.

Con el mismo desdén y malas formas con las que se he venido comportando la formación nacionalista vasca con Feijóo desde que el PP ganó las elecciones, la dirección del PNV, que dirige Andoni Ortuzar, ha publicado un tuit en el que vuelve a dar con la puerta en las narices a Feijóo.

Según ha hecho publica esta formación en un mensaje en sus redes sociales, "el 24 de julio, el Euzkadi Buru Batzar fijó su posición con meridiana claridad" en referencia a su decisión de no secundar la investidura de Feijóo.

Concretamente, con una falta de educación impropia de un partido político que representa a ciudadanos, la dirección del PNV ha escrito: "El 24 de julio, el Euzkadi Buru Batzar fijó su posición con meridiana claridad. Ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos, tanto en Euskadi como en España, de construir una realidad alternativa, estimamos oportuno y conveniente refrescar su memoria".

Esas malas formas de dirigirse a un político del PP recuerdan al "no es no, qué parte del no no ha entendido" de Pedro Sánchez, que se ve que creó escuela.

El PNV puso como excusa que no participaría en ningún pacto con Vox. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal dijo ayer que no pediría ningún ministerio ni cargos en el hipotético gobierno para que Feijóo pudiera ser investido.

Esto deja sin excusas al PNV para no apoyar al candidato que ganó las elecciones. O que sus razones son otras, y no el concurso de Vox. No es la primera vez que el partido fundado por el racista Sabino Arana maltrata al PP. Ya lo hizo cuando, tras firmar los presupuestos generales con Rajoy, le traicionó apoyando la moción de censura de 2018 que dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

Los votos de los cinco diputados del PNV hubiesen sido decisivos para apuntalar la investidura de Alberto Núñez Feijóo para un gobierno en solitario del PP al sumar un total de 177 apoyos (los del PP, más Vox, UPN y Coalición Canaria), al superar la mayoría absoluta, fijada en 176 votos.

En contraste, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha reiterado que "UPN mantiene y ratifica su apoyo a Alberto Núñez Feijóo en una posible investidura para presidir el Gobierno de España".

Así se lo trasladó ayer Esparza al presidente del Partido Popular en la conversación telefónica que mantuvieron ambos por la tarde y en la que abordaron el nuevo escenario que se abre tras el anuncio de Vox de permitir un gobierno en solitario del PP, lo que facilita que Feijóo se presente a la investidura.

"Ya en la campaña electoral dijimos claramente que nos comprometíamos a apoyar a Núñez Feijóo en el caso de que se presentara a la investidura. Somos un partido de palabra y la mantenemos, a pesar de que haya voces interesadas en trasladar lo contrario", ha manifestado en una nota el presidente de UPN.