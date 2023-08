"Sánchez se ha ido tan relajado de vacaciones porque sabe que seguirá en Moncloa"

El Mundo

"Abascal levanta por primera vez el veto al PNV para que Feijóo frene a Sánchez: "Ya nadie tiene excusa"". José Ignacio Torreblanca cree que no hay nada que hacer. "Mientras que a estas alturas el PSOE puede permanecer en el poder sumando todo lo que no sea PP y Vox, incluyendo al golpista Puigdemont, no está nada claro que la suma PP-Vox pueda llevar a Feijóo a La Moncloa". "La renuncia, ayer, de Vox a poner condiciones a la investidura de Feijóo no cambia las cosas: el PNV no puede convalidar con sus votos ese bloque, así que se trata más bien de una maniobra táctica de los de Abascal para que Feijóo no les endose su más que probable fracaso". El grosero portazo del PNV fue bastante claro.

El editorial habla de financiación. "La reforma de la financiación autonómica y la posible condonación de la deuda que la Generalitat tiene con el Estado no pueden ser una moneda de cambio entre el presidente del Gobierno en funciones y los partidos independentistas para facilitar su investidura". ¿Y eso quién lo ha dicho? Si Sánchez quiere se hará.

"El PSOE no puede ser un partido que se identifique con la consolidación de los privilegios de unos españoles frente a otros". ¿De qué PSOE me está usted hablando?

"La concesión de un trato privilegiado a Cataluña ahondaría en la España de dos velocidades: la de las comunidades autónomas ricas y la de las pobres. Profundizar en esa vía de desigualdad solo generará nuevos agravios entre regiones, mientras se debilitan tanto el principio constitucional de solidaridad entre todos los ciudadanos como la propia comunidad política nacional". Si es para que Sánchez siga en Moncloa todo eso importa un comino. Se hará. Punto.

El País

"Abascal regala a Feijóo el voto de sus 33 diputados para evitar que Sánchez sea investido con "los enemigos de España"". A estas alturas está todo el pescado vendido. "El presidente del PP considera "un avance" el ofrecimiento del partido ultra, al que incluye en el bloque del "constitucionalismo"". Así están en El País, con el mazo levantado a todas horas.

"El independentismo exige un marco de confianza con Sánchez antes de negociar". "Quedan diez días para la constitución de las Cortes y no hay tiempo para que haya cemento armado entre Madrid y Waterloo. En el entorno del expresident deliberadamente callan cuando se pregunta si una reunión cara a cara solucionaría algo. E insisten en las dos máximas: Puigdemont a los focos y Sánchez con la obligación de mover ficha". Bobadas, darán sus votos a Sánchez, que no mareen más la perdiz y no nos hagan perder el tiempo.

ABC

"El PSOE ve vía libre a una investidura de Sánchez en septiembre: «Está hecho»". Pues sí, está hecho. No creo que a estas alturas nadie tenga ninguna duda. "Vox deja en manos del PNV investir a Feijóo al renunciar a una coalición". El PNV ya se ha pronunciado. En realidad todo el mundo se ha pronunciado. Tendremos sanchismo por los siglos de los siglos.

"El gesto de Vox quizá no pase de ser un brindis al sol en un escenario de rechazo global al Partido Popular, incluso desde formaciones regionales encuadradas en el centro-derecha, como el PNV o la minoría canaria, pero tiene la virtud del sacrificio del interés particular, infrecuente en un mercado parlamentario en el que el Estado se subasta a conveniencia de parte", dice el editorial. "Le toca ahora al PSOE actuar con la transparencia que demanda la nación para conocer sus planes de futuro y hacer públicas las cesiones a las que está dispuesto a llegar para satisfacer a sus socios y perpetuarse en el poder". Lo que sea.

Girauta está aburrido: "Tengo una gran esperanza puesta en Puigdemont; un hombre con lo suyo no deja pasar la oportunidad de que le atribuyan la repetición electoral". "Lo suyo sería que Puigdemont no defraudara, se repitieran elecciones, y la serie 'Manual de resistencia' se pudiera cerrar en su quinta temporada, cuando los personajes ya no dan más de sí". No pasará.

La Razón

Osado este Marhuenda. Todavía se atreve a encargar encuestas. "El 56,4% de los españoles prefiere otras elecciones antes que pactar con independentista". O no, vaya usted a saber, las encuestas fallan más que una escopeta de feria.

"Órdago de Feijóo: propone un Gobierno en solitario del PP con un "acuerdo constitucional amplio"". Déjelo señor Feijóo, no se canse usted, le quedan cuatro años muy duros.

Marhuenda dice que el problema más grave de España son los nacionalistas. "La dependencia de los partidos constitucionalistas de sus veleidades, como sucede con Sánchez, es un disparate monumental. La alternancia entre la izquierda y la derecha muestra la fortaleza de una democracia. No importa que sea una coalición del PP y Vox o del PSOE y Sumar, porque no comportan ningún riesgo para la unidad. El problema son los aliados de Sánchez". "No hay duda de que es una insensatez que una gran democracia dependa de partidos chantajistas que quieren la independencia de sus territorios". Lo que quieras, Marhu, pero es lo que tenemos. Y no de ahora, precisamente.

Carmen Morodo dice que "Sánchez está seguro al cien por cien de que sigue en Moncloa. Por eso se ha ido tan relajado de vacaciones: no duda de que el prófugo Puigdemont acabará haciéndole presidente del Gobierno porque, igual que los demás comparsas independentistas y nacionalistas, teme más a unas nuevas elecciones que a renegar de sus principios". Y tiene razón. "Una escucha a un lado y a otro y saca la conclusión de que nada altera la seguridad del presidente en funciones, y de vacaciones, en que el prófugo acabará rindiéndose". Pues claro, eso nadie lo duda a estas alturas.