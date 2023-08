Terremoto en las filas de Vox. La distancia entre la dirección y el ala más liberal del partido, que algunas fuentes internas venían denunciando, parece más evidente que nunca. Este martes, el portavoz de la formación en el Congreso, se descolgaba dimitiendo de sus cargos en el partido y dejando el acta de diputado, en una información exclusiva de Fernando Lázaro en el diario El Mundo.

Espinosa de los Monteros convocaba a los medios de comunicación a las 12:00 en el Congreso para explicar que "en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes. Mis hijos aun no son tan mayores y aunque actualmente están todos bien, he pasado durante los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar a cerca del momento vital en que me encuentro. En cualquier caso, ha destacado que "me quedo en Vox, como afiliado de base y a disposición de sus dirigentes para cualquier cosa que puedan querer de mi" decía Espinosa.

El hasta hoy portavoz parlamentario de Vox ha atribuido a motivos personales y familiares su decisión y ha dedicado la mayor parte de su intervención a agradecer a todos los miembros del Congreso, incluida su presidenta, Meritxel Batet, su trabajo y la relación que han tenido con él mismo. Lo mismo ha hecho con sus compañeros de Vox.

Sobre su formación, ha confesado su esperanza en que los medios "empiecen a tratar a nuestro partido de una manera más natural", decía, porque "el grupo parlamentario de Vox es el más extraordinario que he visto jamás, siempre con la mejor actitud".

Ha tenido una mención especial para el presidente de la formación Santiago Abascal, "sin el que esta aventura no habría sido posible". La aventura es vox, "una startup de la política desde la que hemos hecho cosas increíbles". En cuanto a Abascal, ha deseado verle "más pronto que tarde en el Palacio de la Moncloa".

"La familia siempre sufre, pero he tenido la inmensa suerte de contar con todos ellos, en los momentos menos fáciles. España siempre merece la pena. Me marcho con optimismo y admiración por nuestra nación y la capacidad de los españoles por generar un futuro mejor", concluía.