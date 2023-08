La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo presentado por la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero autonómico Toni Comín, ambos fugados en Bélgica, en contra de la orden de detención en territorio nacional por los delitos de malversación agravada y desobediencia. La orden fue emitida por el Tribunal Supremo tras la derogación del delito de sedición.

La Sala de Vacaciones está formada por los magistrados conservadores Concepción Espejel y César Tolosa y por la progresista Laura Díaz. La decisión se ha tomado ante "la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo", pero con el voto en contra de Díaz, que ha emitido un voto particular en contra del auto notificado este miércoles.

En el auto, Espejel y Tolosa resaltan que el recurso incide en que la defensa de los golpistas prófugos insisten en unas quejas que "no son sino una reiteración de otras invocadas en anteriores recursos de amparo de los mismos recurrentes" y que aluden a la supuesta falta de competencias del Tribunal Supremo para procesarles así como en que disponen de inmunidad parlamentaria, a pesar de la última resolución del Tribunal General de la Unión Europea que falla lo contrario, es decir, que no están amparados por la inmunidad como eurodiputados entre otras cosas porque los delitos que se les atribuyen fueron cometidos antes de adquirir su actual condición de parlamentarios.

Sin embargo, la magistrada Laura Díaz considera que la Sala de Vacaciones no es competente y, además, el recurso tendría que haber sido admitido. También considera que no hay urgencia alguna en resolver sobre el particular porque ninguno de los recurrentes se encuentra en territorio español y que es imposible que se produzca vulneración efectiva de los derechos que deban protegerse porque desarrollan sus funciones como eurodiputados fuera del territorio español y ninguno de los dos se encuentra en la actualidad privado de libertad.

Laura Díaz afirma que el recurso se podría haber tramitado tras las vacaciones "siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Tribunal Constitucional", razón por la que considera inapropiada la "premura" de sus compañeros para rechazar el recurso. A mayor abundamiento, la magistrada rechaza el argumento de Espejel y Tolosa, que alude a la resolución del TGUE que mantuvo la retirada de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín, ya que a su juicio dicha resolución "no puede justificar sin más la inadmisión del amparo". Ella es partidaria de esperar a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y añade que el TC "no ha sentado doctrina sobre cuál es el alcance sobre la inmunidad parlamentaria de las medidas cautelares privativas de libertad adoptadas por un juez o tribunal sobre un investigado o procesado antes de ser proclamado diputado".

Además, apunta que se trata de una decisión que "se aparta por primera vez de la práctica seguida por este tribunal en relación con los amparos de la causa del 'Procés', que han sido sistemáticamente admitidos y avocados al pleno para su resolución". La resolución puede ser recurrida por la fiscalía del TC en un plazo de tres días.

Trayectoria de Laura Díaz

En opinión de Laura Díaz, el recurso de Puigdemont y Comín se debería haber aceptado para su posterior resolución en un pleno del Tribunal Constitucional. Cabe recordar que Díaz fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia con Carmen Calvo y Félix Bolaños así como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña.

El abogado de los prófugos, Gonzalo Boye (condenado por colaboración en el secuestro de Emiliano Revilla y encausado por supuesto blanqueo de capitales del narcotraficante Sito Miñanco), ha mostrado en la red social de Musk su malestar por la decisión de la Sala de Vacaciones en estos términos: "Lo que no podemos decir es que el Constitucional no trabaja... el recurso lo presentamos el 31 de julio y ya está resuelto... ni un "juicio rápido" es tan rápido".