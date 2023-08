ERC apoya que el PSOE presida la Mesa de Congreso y da por descontado que tendrá grupo propio

ERC no pondrá impedimentos a que el PSOE presida la Mesa del Congreso de los Diputados. Así lo ha asegurado este jueves Teresa Jordà, la número dos por Barcelona pero jefa de facto del grupo republicano tras la caída en desgracia de Gabriel Rufián, tras recoger su acta de diputada en el Congreso. Jordà ha justificado el apoyo a los socialistas en la negociación sobre la Mesa porque a su partido le conviene un órgano de dirección de la cámara "progresista" y porque el PSOE garantiza tanto a ERC como a Junts tener grupo propio aunque no tengan ni los diputados ni el porcentaje de votos necesario a tal efecto.

Según Jordà, "lo más importante para Cataluña es poder negociar y avanzar y por difícil que sea es más probable que eso pase con una Mesa supuestamente progresista". No obstante, ha recalcado que "es una temeridad pensar que los votos de ERC están garantizados y son gratis, no lo fueron en la pasada legislatura y no lo serán en esta", ha asegurado la dirigente republicana.

No obstante, el apoyo al PSOE por parte de ERC se ha producido antes de que el grupo socialista anuncie quién será el candidato o candidata a presidir la Mesa. A este respecto, Jordà ha dicho que la cuestión no va de nombres, sino de políticas y ha añadido que "preferimos ponernos al lado del supuesto progresismo estatal". Además, ha descartado que su partido vaya a tener una vicepresidencia o una secretaría en el órgano de dirección del Congreso.

Negociaciones diferentes

Jordà ha distinguido entre la negociación de la Mesa y la de la investidura, ha dicho que tienen tiempos diferentes y se ha referido a las declaraciones de Ernest Urtasun, el portavoz de Yolanda Díaz en Sumar, que mostró este miércoles su optimismo sobre los contactos con las fuerzas independentistas. A este respecto, se ha sumado a la estrategia de Junts y ha declarado que "no he hablado personalmente con el señor Urtasun e ignoro los avances de los que habla". También ha apelado a la unidad entre ERC y Junts para aprovechar la que ha tildado de "ocasión de oro" para alcanzar los objetivos separatistas.

Por otra parte, ERC ha anunciado que asistirá a la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con motivo de la "Diada" del 11 de septiembre, a diferencia de lo que sucedió el año pasado. Según la portavoz de ERC Marta Vilalta, las circunstancias han cambiado y la convocatoria es más "inclusiva" que la de 2022, año en la que los republicanos renunciar a asistir por las duras críticas de las organizaciones separatistas por su política de pactos con el Gobierno.