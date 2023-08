Para qué sirve la Mesa del Congreso y por qué será muy importante esta legislatura

Las funciones de la Mesa del Congreso y de sus miembros —presidente, vicepresidentes y secretarios— están regulados en los artículos 30 a 35 del Reglamento del Congreso.

El presidente del Congreso, una vez elegido tal y como está previsto en el mismo Reglamento, se convierte en la tercera autoridad del Estado, tras el jefe del Estado y el presidente del Gobierno, y representa al Poder Legislativo en cualquier foro, ya sea nacional o internacional (artº 32.1).

El cargo dura lo que dura la legislatura, es decir, es un cargo vitalicio y no revocable, porque no está regulada la posibilidad de removerlo mediante moción de censura. Por lo tanto, su cambio sólo puede producirse por la dimisión voluntaria o la incapacitación por causa de fuerza mayor.

Competencias del presidente

Además, el presidente ostenta una serie de competencias fundamentales para el desarrollo de la actividad parlamentaria y, por lo tanto, para el desarrollo de la legislatura.

En relación al funcionamiento interno de la Cámara, el presidente convoca las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces. La Mesa, convocada por el presidente, "estará asesorada por el Letrado Secretario General, que redactará el Acta de las sesiones y cuidará, bajo la dirección del presidente, de la ejecución de los acuerdos" (artº 35.1).

Previamente a la reunión, el presidente define el orden del día y hace la propuesta de las decisiones que se deben tomar sobre cualquier tema, desde el presupuesto del Congreso a la ordenación de los plenos. Y muy importante: tiene la última palabra en materia disciplinaria.

En cuanto a los debates parlamentarios, es el presidente el que modera el mismo en el pleno, es decir, quien da y quita la palabra a los diferentes diputados, y tiene además el poder de llamar al orden y, en su caso, expulsar a un diputado en caso de reiteración en las faltas.

Otras funciones que añaden importancia a la figura es que preside varias Comisiones del Congreso, entre otras la Comisión de Gastos Reservados, conocida como de Secretos Oficiales.

Vicepresidentes y secretarios

Por su parte, los vicepresidentes de la Mesa (artº 33) "por su orden, sustituyen al presidente, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éste. Desempeñan, además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidente o la Mesa". Mientras que "los secretarios supervisan y autorizan, con el visto bueno del presidente, las Actas de las sesiones plenarias, de la Mesa y de la Junta de Portavoces, así como las certificaciones que hayan de expedirse, asisten al presidente en las sesiones para asegurar el orden en los debates y la corrección en las votaciones; colaboran al normal desarrollo de los trabajos de la Cámara según las disposiciones del presidente; ejercen, además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el presidente o la Mesa" (artº 34).

Neutralidad institucional

Precisamente porque el presidente del Congreso representa al Poder Legislativo en cualquier foro, nacional o internacional, debe ejercer sus funciones de forma apartidista y manteniendo la neutralidad institucional, independientemente de que su nombramiento se haya debido al voto de un partido o de otro.

No lo entiende así la izquierda radical, y no lo practica así la izquierda teóricamente no radical pero cada vez más radicalizada, que ha convertido a la última presidenta del Congreso, Meritxel Batet, en una esbirra de Pedro Sánchez, como ha contado Pilar Díaz en Libertad Digital.

La simple enumeración de algunas de las actuaciones de Meritxell Batet en la pasada legislatura ponen de manifiesto la importancia que puede llegar a adquirir este cargo y por qué es absolutamente necesario que sea ejercido de forma no sectaria.

Desde la izquierda radical hacen un razonamiento absurdo basado en las mayorías necesarias para ser elegido presidente del Congreso (mayoría absoluta en la primera votación y, si ninguno alcanzase esa mayoría, el que obtenga más votos en una segunda votación). Esgrime la izquierda radical que para ser elegido presidente del Congreso no es necesario recabar una mayoría cualificad de 2/3 o de 3/5, que implicaría amplios consensos a izquierda y derecha, y que por ese motivo es puro "postureo de palacio" exigirle neutralidad en el ejercicio de sus funciones, como señala Pablo Echenique en un artículo reciente.

Es un razonamiento que no tiene ni pies ni cabeza, pero que explica el sectarismo con el que la izquierda ejerce el poder y su concepto patrimonialista de las instituciones. Olvida Echenique que también el presidente del Gobierno es elegido por mayoría absoluta y no por una mayoría cualificada, pero una vez elegido pasa a ser el presidente de todos los españoles y su obligación es perseguir el interés general. O así debería ser.

Importancia de la Mesa en esta legislatura

El presidente del Congreso, por lo tanto, representa al Poder Legislativo, a todo él, no sólo a una parte del mismo. Y entre sus obligaciones la primera debería ser ejercer su cargo con exquisita neutralidad y no siguiendo las órdenes del Ejecutivo. Justo lo opuesto a lo que ha hecho Meritxell Batet.

Si finalmente Pedro Sánchez consigue ser investido apoyado por el batiburrillo de partidos que forman el autodenominado bloque progresista, que la presidencia del Congreso no caiga en el mismo partido que preside el Ejecutivo va a resultar fundamental para ralentizar, dentro de los márgenes que le permita el reglamento, una agenda legislativa que, en buena parte, estaría impulsada por aquellos socios que tienen por objetivo acabar con la unidad de España.

Por último, si la Mesa del Congreso queda en manos del bloque de la derecha, Pedro Sánchez pierde una baza negociadora en sus cambalaches con ERC y Junts, que es el "diputado prestado" —en este caso 8 diputados del PSOE a cada uno de los partidos separatistas catalanes— para que puedan tener grupo parlamentario, con todas las ventajas que eso tiene para esos partidos.

Aunque el bloque de izquierdas se quede en minoría en la Mesa, el PSOE podrá seguir ofreciendo esos 8 diputados a ERC y Junts, como baza para conseguir el apoyo en la investidura, pero será la Mesa, con el Reglamento en la mano, la que facilite o no la operación que, por mucho que se haya convertido en habitual desde 1993, no deja de ser un fraude de ley. Y más en este caso, cuando los diputados prestados (8) son más que los obtenidos (7) por esos partidos.