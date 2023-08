Cambio de tercio en ERC, que ha pasado en pocos días del sí a todo con el PSOE a endurecer sus posturas e incluir nuevas exigencias en la negociación para formar la Mesa del Congreso. Si el pasado jueves Teresa Jordà, la nueva figura del partido en Madrid en sustitución de Gabriel Rufián, daba por descontado el voto afirmado de sus siete diputados a los socialistas con independencia de quién fuera su candidato o candidata a presidir el Congreso, ahora es Marta Rovira quien marca el camino a seguir en la formación republicana. Y el apoyo ya no está tan claro.

La secretaria general de ERC prófuga en Suiza ha puesto nuevas condiciones. Para empezar, una comisión parlamentaria que investigue el caso Pegasus en lo relativo al espionaje, por orden judicial, de los teléfonos de un grupo de independentistas. Que se hable catalán en el Congreso es otra de las líneas rojas marcadas por ERC. Y la condición más importante, un borrador de una ley de amnistía para los encausados independentistas tanto por la organización del referéndum ilegal como por los actos violentos posteriores al golpe de Estado.

Las presiones de la ANC a ERC para que deje tirado a Pedro Sánchez si no se aviene a conceder la amnistía y un referéndum de autodeterminación han tenido efecto. Con Oriol Junqueras desaparecido es Marta Rovira la que dirige el cambio de guión del partido. Tras insistir a Junts en la necesidad de forjar un frente común para negociar en Madrid, Rovira ha asegurado a través de la red social X que "el PSOE no puede dar por descontados los votos de ERC para nada. Ni a una Mesa del Congreso que ha vetado el catalán, que no ha dejado investigar el espionaje de Pegasus o que ha encallado la tramitación de la ley de amnistía".

La posició d'ERC és molt clara. I serà ERC qui en farà de portaveu. A més, Junts i PSOE la saben. ... (1/3)https://t.co/QtURx6cm7r — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) August 13, 2023

Amnistía, Pegasus y catalán

Así pues, esas son las tres condiciones de ERC, unas peticiones que nada tienen que ver con las facilidades que puso sobre la mesa Teresa Jordà cuando fue a recoger su acta de diputada. Catalán, Pegasus y Amnistía. Y eso sólo para la Mesa del Congreso. En el aire, la investidura.

El endurecimiento de ERC responde a la intensa contienda en el ámbito separatista por el liderazgo partidista. ERC ha perdido votos a chorro en las dos últimas elecciones, las municipales y las generales y teme que en una repetición electoral le adelante Junts, que ostenta para el independentismo la llama de la "legitimidad" del 1-O. Los republicanos insisten en una alianza estratégica con el partido de Puigdemont, pero desde Junts han rechazado por activa y por pasiva restaurar la unidad del independentismo. Tienen su propia agenda y consideran que funciona electoralmente.

Unidad imposible

Además, las heridas son recientes. El pasado octubre, más que abandonar el gobierno de la Generalidad fueron expulsados por ERC. Y se sienten todavía más traicionados después de que ERC decidiese entrar en el gobierno de la Diputación de Barcelona cuando ellos se negaron a hacerlo. No hay posibilidad de entente. En ese contexto, ERC no quiere aparecer como un partido sumiso al PSOE y consumar un nuevo desastre electoral en caso de repetición de las generales. La Mesa del Congreso ha subido de precio para el PSOE.