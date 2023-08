Moncloa difunde que Puigdemont acabará "vendiéndose por un plato de lentejas"

El Mundo

"Coalición Canaria tiende puentes al PNV sin descartar investir a Feijóo". "Sánchez aborda una semana clave con la esperanza de un giro de Coalición Canaria para no depender de Puigdemont. El presidente canario plantea que el PNV presida el Congreso y no descarta investir a Feijóo". Mareando la perdiz.

José Ignacio Torreblanca cuenta la triste realidad de la situación de España. "El futuro de la democracia estadounidense depende de Donald Trump, el de la española, de Carles Puigdemont". "La investidura de un gobierno, la gobernabilidad posterior del país o la repetición de unas elecciones están en manos de un fugado y de su partido político". Doble salto con tirabuzón.

"Puigdemont y los diputados que le siguen no solo son responsables de intentar violar los derechos políticos de millones de catalanes y españoles, sino que reclaman como pago para facilitar la investidura de un gobierno que ya ha sido harto generoso con ellos que la democracia española se doblegue y acepte dos medidas anticonstitucionales: la amnistía y el referéndum de autodeterminación". A lo mejor no sería tan malo que se fueran. Nos los quitábamos de encima y Cataluña dejaría de gobernar España. Seguro que Pedro Sánchez no hará eso ni de coña. Si está en Moncloa es por los votos de Cataluña.

El País

"La negociación con los partidos catalanes por la Mesa del Congreso anticipa una investidura de máxima tensión". Ya nos hemos acostumbrado a vivir en máxima tensión. "Junts exprime su posición de fuerza para decantar la votación y se desmarca de la proposición de ERC para articular un frente independentista". Sánchez ha puesto a España en sus manos, ni en sus sueños más húmedos. "La ecuación está rellena de incógnitas, pero sin Junts per Catalunya no le salen las cuentas a nadie". Waterloo debe ser una fiesta continua.

"Junts se ha convertido en un aliado útil que todos buscan. El partido que comanda Puigdemont impone el silencio total a la hora de abordar el debate por la investidura, pero sin focos ni grabadoras se da a entender que la estrategia es ambiciosa y tiene poco que ver con las reclamaciones que pueda hacer ERC y con las atenciones que pueda conceder Pedro Sánchez". ERC se ha convertido en el siervo de Sánchez.

"Los republicanos han dejado clara su predisposición a tender la mano al presidente en funciones para cerrarle la puerta a Alberto Núñez Feijóo y Vox, pero quieren evitar aparecer como un socio pánfilo que le pone la alfombra roja Sánchez". Demasiado tarde, son el socio pánfilo de Sánchez y así lo han evidenciado toda la legislatura. Ahora que no son decisivos, el killer les apartará de un empujón. No estorbéis, que hablan los mayores.

ABC

"Las 65.000 familias afectadas por los recortes a las renovables acuden al Defensor del Pueblo". "La posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a encabezar un gobierno de coalición ha supuesto una nueva bofetada para las 65.000 familias españolas afectadas por los recortes a la rentabilidad de las renovables aprobados en 2014, ya que el Ejecutivo actual, ahora en funciones, se ha negado repetidamente a buscar una solución para esos afectados. Solo han recibido portazos frente a sus reclamaciones, y ahora se movilizan una vez más para tratar de reclamar frente a esta situación que consideran injusta". ¿Y no saben que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilonso, es otro siervo de Sánchez?

"La receta de los partidos ante una hipotética repetición electoral: huir del bloqueo para evitar el descalabro". Eso solo lo puede decidir Puigdemont.

Ignacio Camacho dice que vivimos mejor sin gobierno. "En un país sobregobernado, sometido a continuas crisis de estrés legislativo, no vienen mal unos meses de limbo político". "Un espacio de sosiego civil en medio de la tensión electoral, un momento de respiro bajo una atmósfera crispada por el sectarismo". Ay, sí, qué gusto.

"Deberíamos hacer una cuestación para sufragarle a Puigdemont la estancia en Waterloo con tal de que se haga de rogar todavía un buen rato". Hazme la pelota un poco más, Sánchez. "Los españoles estamos sobregobernados, legislados por encima de nuestras posibilidades, y no nos vendría mal un descanso. Una tregua esporádica sin vértigo, sin alboroto, sin apremio; un interregno donde gane quien gane en las urnas exista la seguridad de que al menos durante un tiempo no esté en condiciones de hostigar al resto". Lo malo, Ignacio, es que a ver qué ibas a poner en tus columnas.

La Razón

"Las líneas rojas del TC al referéndum independentista". "El Tribunal Constitucional ha reiterado, en respuesta al 9-N y al 1-O, que el pueblo catalán no es soberano para decidir sobre la separación del resto de España". El Tribunal Constitucional se llama ahora Conde Pumpido y hará lo que le venga en gana a Sánchez.

Antonio Martín Beaumont se pregunta: "¿Será capaz Sánchez de ablandar a Puigdemont haciéndole creer que con él puede llegar la independencia y amnistía que exige?". Oye, torres más altas han caído ante Sánchez. "Porque, esta vez sí que sí, el mandamás socialista necesita ir de la mano de todos aquellos que abjuran de la Constitución. Ya que si en algo parece no haber variado nunca de opinión el hoy presidente en funciones es en su «no es no» al PP de Alberto Núñez Feijóo, que sería la solución más directa para evitar el tortuoso caminito que hay hasta llamar a la puerta del palacio en Waterloo del fugado de la Justicia". Como sea Puigdemont el que le haga caer me apunto al gimnasio.

Carmen Morodo deja claro que todo depende del "pulgar" de Puigdemont. Ahora y el resto de la legislatura si Sánchez le convence para que le vote. "El ministerio de la propaganda de Moncloa está dedicado a construir la Verdad de que Puigdemont no manda en Junts, y que su partido acabará vendiéndose por un plato de lentejas, que se comerá luego, además, el PSC". Pues para no mandar los tiene cogidos por dicha sea la parte.

"Dicen que Junts necesita financiación, un grupo propio en el Congreso, y mantener a los cargos que siguen viviendo del pesebre del partido. La Verdad de Moncloa oculta que Puigdemont quiere que le firmen un papel de perdón generalizado para todos los que participaron en el golpe constitucional en Cataluña, empezando por él mismo, y que se pongan las bases, en serio, para el referéndum. Como en Madrid lo de la palabra dada esta poco de moda, Moncloa quiere hacernos creer que para Puigdemont, la suya tampoco vale nada". Ya se sabe que cree el ladrón que todos son de su condición.

"Puigdemont guarda silencio mientras revolotean a su alrededor los mismos que a sus espaldas van diciendo que tragará porque no tiene alternativa a aprovechar la oportunidad que le abre la fuerza de su pulgar sobre un Gobierno de Pedro Sánchez. Pero todos saben que para que el prófugo no baje el pulgar deberán firmar el papel de la amnistía y el de la consulta. Por lo menos". Eso, por lo menos.