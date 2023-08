El alcalde de Toledo: los diputados de Page "nunca han estado a la altura" contra Bildu o el separatismo

Las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo dejaron un panorama político muy diferente al que había desde 2019 y en muchos Ayuntamientos importantes y Comunidades Autónomas los pactos entre PP y Vox permitieron desalojar a la izquierda. En las últimas semanas y aprovechando la campaña de las generales del 23 de julio las terminales mediáticas del PSOE y la extrema izquierda trataron de hablar de que había "retrocesos" en los territorios donde se habían dado estos acuerdos entre los partidos de la derecha.

Una de esas ciudades es Toledo. La capital castellanomanchega está gobernada por el popular Carlos Velázquez que ha criticado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo "la oposición, en este caso liderada por el PSOE e IU, inventa polémicas estériles y el tiempo nos está dando la razón". "No existen retrocesos, más bien todo lo contrario. Lo que hay son hechos que demuestran que los Gobiernos del cambio traen más igualdad de oportunidades para todos y, sobre todo, solucionan los problemas".

Ha explicado que en Toledo se han "encontrado una situación de parálisis absoluta en la que no se gestionaba nada". Carlos Velázquez ha puesto de ejemplo que "una de las principales cosas que nos hemos encontrado es que hemos estado a punto de perder varios millones de euros de fondos Next Generation por la incapacidad y la parálisis de los gobiernos de la izquierda y del PSOE. Uno de nuestros pilares de actuación ha sido trabajar con hechos concretos y dar soluciones concretas a los problemas de los toledanos". En este sentido ha repetido que tanto la izquierda como sus terminales políticas y mediáticas "tratan de inventar polémicas estériles para justificar su incapacidad cuando estuvieron gobernando y ahora que están en la oposición".

Los diputados de Page y el voto de Puigdemont

Tras el resultado de las generales del 23J la única opción que le queda al líder socialista, Pedro Sánchez, de volver a salir elegido como presidente del Gobierno es ser investido con los votos del partido del fugado Carles Puigdemont. Uno de los barones socialistas más críticos con el Secretario General del PSOE ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Sobre lo que harán los diputados socialistas castellanomanchegos en la investidura ha dicho el alcalde de Toledo que no es "optimista" porque "ya han sido muchas las oportunidades que han tenido los diputados del PSOE de votar frente a los que todavía no han condenado el terrorismo, frente a los independentistas que trataron de dar un golpe de Estado en España y nunca han estado a la altura". Ahora "vuelve a haber una oportunidad" y "ojalá que de las palabras se pasara a los hechos y los diputados del PSOE impidieran que un señor que está prófugo de la Justicia y que intentó dar un golpe de Estado en España sea el que mande durante los próximos años en nuestro país", ha añadido.

Carlos Velázquez también ha hablado de la relación con la Junta de Castilla-La Mancha que seguirá gobernada por García-Page. Ha indicado que "las instituciones tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es verdad que la Junta en los últimos años ha tenido un déficit de actuaciones con Toledo. En mí no van a encontrar un alcalde que busque polémicas estériles y enfrentamientos inútiles que solamente perjudican a la ciudad, un ayuntamiento que colabore, no voy a pedir nada que no nos corresponda por justicia y por justicia nos corresponden algunas inversiones muy importantes que no se han tenido en cuenta en los últimos años".

De la movilidad al turismo

En la entrevista en esRadio el alcalde de Toledo ha comentado otras cuestiones de carácter local como los problemas de movilidad, de contaminación, de vivienda o de turismo a los que se va a enfrentar la nueva corporación de derechas. Sobre el primero ha dicho que es "uno de los principales problemas que nos hemos encontrado en Toledo" y principalmente en el barrio de "Santa Maria de Bequerencia, que es donde está el hospital más importante de la provincia y el polígono industrial". "No puede haber nada que contamine más que miles de vehículos parados todos los días y a las mismas horas" y por eso ha anunciado que van "a hacer las infraestructuras necesarias para evitar estos atascos" y "fomentar la utilización del transporte público".

Cree que no hay "nada peor que los atascos en una ciudad de poco más de 85.000 habitantes" y que este es "el problema más importante que afecta a más personas". Ha culpado de estos problemas de movilidad a los dieciséis "gobiernos continuados del PSOE" por "no hacer ninguna infraestructura para impedirlos". También ha cargado contra la contaminación del Tajo "a su paso por la ciudad". Cree que "más allá de pancartas, la realidad es que cada día estaba pasando más sucio por Toledo", en este sentido ha prometido un "plan de vertidos 0 y no tener ningún punto de vertidos contaminante en el término municipal de Toledo".

Sobre la vivienda ha dicho que "tenemos una herramienta que ya se puso en marcha hace 20 años con un Gobierno del PP: la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda que en 8 años no ha entregado una sola llave de ninguna sola vivienda se estaba dedicando a gestionar el cobro de las multas". Con este ente público crearán "viviendas para jóvenes y familias toledanos" y proveerán "suelos para facilitar viviendas a precios asequibles y evitar que la gente siga marchándose de Toledo".

Uno de los retos a los que se enfrentan las ciudades Patrimonio de la Humanidad como Toledo es el de la masificación turística que afecta principalmente a los Cascos Históricos. Carlos Velázquez ha comentado que van a "poner en marcha un plan estratégico de turismo con todos los operadores para evitar los problemas de convivencia del turismo con residentes que estamos teniendo en el Casco: la despoblación de los Cascos y la museización de éstos".

Son para el regidor popular "problemas que nos preocupan mucho" y van a "tratar de hacer compatible un turismo de calidad con los residentes en los Cascos". "Uno de los retos es establecer distintos ejes turísticos para que todos los turistas no pasen por los mismos sitios a las mismas horas. Poner en valor distintas partes de la ciudad que en estos momentos están infraconocidas. Ir de la mano de los operadores hosteleros y poner en marcha un Plan especial de Casco Histórico que permita también esa convivencia importante y afrontar el reto de los apartamentos y viviendas turísticas, uno de los problemas que se han generado en los últimos años. Se tienen que proveer soluciones de la mano de los operadores. Son distintos retos los que tenemos que afrontar y en una ciudad como Toledo el turismo es muy importante y algo que ocupa gran parte de nuestro tiempo", ha explicado.