A menos de un día de la constitución de las Cortes el PSOE ha confirmado que su candidata para presidir la Mesa del Congreso de los Diputados es la expresidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol. Un perfil que puede poner de acuerdo a sus socios nacionalistas y separatistas para que, pese a no ser el partido más votado el pasado 23-J, el PSOE mantenga el control de la Cámara Baja y la tercera institución del Estado tras el Rey y el presidente del Gobierno.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Nuria Riera, ha comentado las razones por las que Francina Armengol no debería ser elegida como sustituta de Meritxel Batet en la presidencia del Congreso de los Diputados. Uno de los casos que han salpicado a la expresidenta balear ha sido el de las menores tuteladas prostituidas. En este sentido ha dicho Riera que "el PP considera que s lógico y justo que la Justicia investigue lo que ha pasado con todas estas menores tuteladas por el Gobierno de Francina Armengol y que han sido abandonadas por ella todos estos años e intentando ocultar todos estos casos de abusos sexuales". "Somos muy respetuosos con la Justicia y esperamos que depure las responsabilidades y se sepa realmente que es lo que ha pasado", ha añadido.

"Como Gobierno estamos completamente comprometidos con las promesas a los ciudadanos y una de las promesas principales era abordar de forma contundente el tema de las menores tuteladas. Hacer una auditoría para saber qué exactamente que falló o que ha fallado y se ha ocultado por parte de Francina Armengol en el tema de las menores tuteladas y poner en marcha la aplicación de todas las recomendaciones de la Comisión Europea que tuvo que venir desde el Parlamento Europeo a Baleares para poder investigar qué es lo que estaba pasando y lo que Francina Armengol estaba tapando", ha explicado.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca ha dicho que "es un tema muy serio" y "profundamente importante que estamos analizando e iremos hasta el fondo del asunto para ver qué es lo que ha pasado, depurar responsabilidades caiga quien caiga y ver por que Francina Armengol lo intentó tapar durante tanto tiempo". Recordemos que desde el PP y la oposición en Baleares exigimos y pedimos una comisión de investigación dentro del Parlamento y en el propio Consell de Mallorca y la señora Francina Armengol se estuvo negando e intentando evitar al máximo que se realizara esa comisión de investigación y, precisamente por eso, tuvimos que ir a las instituciones europeas y el Parlamento Europeo acordó que se hiciera esta investigación desde Europa".

En este sentido ha contado que "el presidente del Parlamento Balear intentó evitar esa comisión de investigación negándoles incluso una sala para poder realizar las entrevistas y las investigaciones. Cuando el Parlamento Europeo adoptó una serie de recomendaciones considerando que se había actuado mal y que no se habían aplicado protocolos adecuados Francina Armengol le dio la espalda, intentó crear una comisión política en el Consell que costó 30.000 euros para tapar estas vergüenzas que estaba poniendo en evidencia la Comisión Europea y tapó este escándalo sin aplicar estos protocolos".

Es "escandaloso" y "preocupante"

Nuria Riera ha dicho que desde el PP les parece "escandaloso que precisamente Francina Armengol sea presentada ahora por parte del socialismo como la defensora de la igualdad y de los débiles cuando ha sido la que ha machacado y ocultado el tema de las menores tuteladas que ha sido escandaloso a nivel nacional". "Nos parece muy preocupante no sólo que Pedro Sánchez la quiera premiar sino que, además, sea como una exigencia del independentismo y que sea Francina Armengol la que presida el Congreso".

Ha recordado que Armengol "ha sido castigada por todos los ciudadanos de Baleares por su mala gestión y su sectarismo" y ha dicho que "ahora sea Pedro Sánchez el que la quiera premiar a nivel nacional es muy preocupante". Nuria Riera ha indicado lo ven "así desde el PP" y piensan "que la mayoría de la ciudadanía que quería un gobierno popular a nivel nacional ahora tenga que aceptar que Francina Armengol tenga que presidir el Congreso, el tercer puesto a nivel nacional en importancia institucional y política"

La trayectoria de Francina Armengol

Nuria Riera ha comentado "la trayectoria de Francina Armengol" durante los último ocho años en la presidencia de las Islas Baleares. Ha dicho que es trayectoria "no sólo no le avala para ser presidenta es que no le avala para ser ni candidata a la Mesa del Congreso". Ha recordado que "Francina Armengol despreció las instituciones en Baleares cuando ella gobernaba; fue sectaria con el poder legislativo ninguneando el Parlamento cuando pasó rodillo con Decretos Leyes sin ningún tipo de fundamento y razón y sin permitir ni que se tramitaran como Ley confundiendo el Parlamento con el Gobierno, con lo cual es totalmente contraria al respeto y la separación de poderes".

También "fue la que se saltó las restricciones en pandemia", ha dicho Riera que ha contado cuando Armengol fue pillada en un bar de copas "cuando todos los ciudadanos estaban en su casa pasando pena por su vida y obedeciendo unas restricciones de libertad". En esta ocasión "ella fue la que se fue de copas en plena pandemia riéndose de las restricciones que imponía a los demás". La portavoz del PP en el Consell de Mallorca ha añadido que "no solamente fue ella la que ocultó ese caso de las menores tuteladas sino que además apoyó la Ley del Sí es Sí desde el primer al último día". "El último día en el Parlamento todavía la defendía como una buena Ley. Una Ley que ha puesto en libertad a violadores y que ha rebajado penas a un montón de abusadores. Francina Armengol no solamente es la peor candidata sino que es una ofensa contra todas las mujeres y las víctimas de esta Ley".

"Que ahora Pedro Sánchez quiera premiar a la que ha sido castigada en las urnas por los ciudadanos por su sectarismo, su desprecio al Parlamento y reírse de la normativa nos parece el mayor cinismo político posible" ha apuntado Nuria Riera que ha calificado a Armengol como una "perdedora de las políticas en baleares" que ahora "tenga que tener su premio en Madrid. Nos debería preocupar no solamente a los ciudadanos baleares sino a los de toda España".

Fin a la inmersión lingüística de Armengol en Baleares

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca ha dicho sobre el "sectarismo" de la candidata de Sánchez a la presidencia del Congreso que "Francina Armengol si en algo se ha caracterizado es en el tema ideológico y el tema lingüístico". Cree que no hay que olvidar que "Armengol ha machado la libertad de las familias para elegir la libertad educativa de sus hijos y la primera lengua de enseñanza".

"Desde el PP siempre nos hemos comprometido con esa libertad y el respeto de las familias de elegir la educación de sus hijos como dice la Constitución Española y el Estatuto balear", ha apuntado Nuria Riera. "El PP está trabajando para conseguir que las familias puedan tener esa libertad y revertir esas políticas sectarias", ha asegurado y ha señalado que "hemos empezado con facilitar la libertad y la gratuidad de la educación 0-3". Cree que "es importante que los padres puedan elegir que la primera lengua materna sea el castellano o el catalán de las Islas Baleares y que ese sea aplicado en la educación de los hijos desde el principio y con la voluntad de que los niños tengan la riqueza de conocer perfectamente nuestras dos lenguas. Las lenguas no han de ser un objeto de enfrentamiento".

Ha apuntado que "evidentemente es difícil cambiar 8 años en 15 días"y que tienen "el máximo respeto al equipo de Gobierno de Marga Prohens porque están trabajando contracorriente para poder luchar contra esas políticas sectarias y poder ir aplicando con rigurosidad y seriedad, no con improvisación ni de cualquier manera esta libertad educativa que queremos para todas las familias de Baleares".