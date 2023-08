En la localidad asturiana de Cangas de Onís un agente de la Guardia Civil fue herido en la cabeza durante la detención de un hombre el pasado domingo y el vídeo de la intervención se hizo viral alimentando la polémica por la falta de pistolas táser. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el portavoz de la Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Agustín Leal, ha comentado la falta de medios de la Benemérita durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo primero que ha comentado Leal es que el guardia civil herido en Cangas de Onís "está bien" y "ya en su casa descansando" después de ser hospitalizado. "No reviste mayor gravedad que lo aparatoso de quince puntos de sutura en la cabeza", ha indicado. También ha dicho que desde el cuerpo se sienten "desamparados" por "las necesidades que faltan de material y de medios; desamparados en cuanto a legislación acorde y desamparados en todos los sentidos. Da la sensación de que la Guardia Civil está siempre deficitaria de personal y de medios en los últimos años y el Gobierno no hace nada para remediarlo".

Sobre cómo se ha reabierto la polémica sobre el uso de pistolas táser en este tipo de intervenciones y que podrían evitar que los agentes salgan heridos o muertos como pasó recientemente en Andújar o este pasado fin de semana en Asturias. Para el portavoz de JUCIL "son vendidas de humo" y ha puesto de ejemplo de que "en Cangas de Onís también hay Policía Local, se ve en el vídeo, y están dotados de pistolas táser, no esos agentes en esos momentos porque son auxiliares y no estaban allí los agentes que las llevaban". "Lo mismo ocurre a la Policía Nacional y a nosotros, estamos deficitarios de material. Anuncian a bombo y platillo que las van a comprar y compran cantidades nimias para salvar la cara. Vendidas de humo, vamos", ha añadido.

Sobre la relación con Interior ha dicho que la última vez que se reunieron "fue hace dos años una reunión con Marlaska y dado que no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo pues hemos decidido por escrito notificar a lo que es el ministerio, pero con los mandos políticos del ministerio, nada". "Vimos que lo que quería era salvar la cara, dar una imagen que no es acorde con el trato que está recibiendo la Guardia Civil". El portavoz de JUCIL ha denunciado que "la Guardia Civil tiene un déficit de 17.000 agentes en toda España y estamos trabajando en unas condiciones lamentables debido a eso que no son acordes a defender la libertad y la justicia en un Estado que se supone de Derecho y miembro de la UE".

Cesiones a Cataluña

Es un déficit que no sólo ocurre "en Cangas de Onís" ha dicho Agustín Leal. El portavoz de JUCIL ha explicado que ocurre es "de norte a sur y de este a oeste". "Tenemos en Almería ante las pateras un déficit acuciante de personal, de medios y de todo. Va desde Asturias hasta el Estrecho y desde Extremadura hasta el Levante". Sobre la situación en Ceuta y Melilla ha dicho que allí hay "déficit de personal en inmigración ilegal, hay un efecto llamada y una legislación para hacer devoluciones en caliente que no se aplica por buenismo porque es eso nada más, para no herir la sensibilidad de nuestro vecino del sur".

Cree que "es un despropósito en todo el territorio. Y ahora nos tememos que aumente todavía en Cataluña donde estamos viendo una cesión encubierta de competencias. Lo mismo en Navarra con Tráfico donde no había ningún informe técnico que avalara la desaparición de Tráfico y, sin embargo, a cambio de sillones y cuotas de poder el Gobierno de Pedro Sánchez les cede Tráfico a las reclamaciones de los bilduetarras. Nos tememos que pase algo parecido con el servicio marítimo y otras unidades en Cataluña".

Volviendo a lo sucedido en Cangas de Onís el portavoz de JUCIL ha dicho que ha estado "pensando" en "los compañeros" y en lo que estaría pasando por su cabeza o "diciéndose por lo bajo" como "cuidado que están grabando". "Lo que tienen delante es un hombre violento. Han tenido reacciones similares el año pasado porque a pocos kilómetros de Cangas se estaba celebrando el Aquasella, un festival de música electrónica con 70.000 personas y sólo había 6 guardias civiles debido a la falta de personal. Entonces ya reaccionas con cierto temor que puede poner en peligro tu seguridad".