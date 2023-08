Sánchez traslada al Rey que está "en condiciones" de ser presidente y tacha de "contorsiones" que Feijóo lo intente

El presidente del Gobierno ha comparecido ante los medios de comunicación después de reunirse con Su Majestad el Rey, Felipe VI, en el marco de la ronda de contactos del Jefe del Estado para encargar la formación de Gobierno.

En esta comparecencia, Pedro Sánchez ha dicho que ha trasladado al Rey que está en condiciones de ser presidente del Gobierno, aunque no ha querido certificar que tenga atados todos los apoyos necesarios: "¿Estamos en condiciones? Por la aritmética parlamentaria, y hemos tenido un ejemplo con la Mesa del Congreso, parece claro que se puede componer una mayoría parlamentaria en torno al PSOE y eso es lo que le he manifestado al jefe del Estado". En cualquier caso, también ha añadido que "tenemos que estar pendientes de la decisión del Rey. Cualquiera que sea la decisión que tome el Jefe del Estado va a ser respetada por el PSOE".

Para Sánchez es claro que "la voluntad mayoritaria de los españoles, expresada en las urnas en las elecciones del 23 de julio", es la de formar un Gobierno liderado por el PSOE. Su formación, seguía, "ha demostrado que es capaz de hablar con todas las fuerzas políticas, menos con una. Y el PP no puede hablar con ninguna fuerza política, menos con esa", en clara referencia a Vox.

En cuanto a la posibilidad de que Feijóo pueda llegar a intentar una investidura, ha dicho que sería fallida, y que "si el señor Feijóo quiere volver" a fracasar, después de estrellarse "contra las urnas y en la votación de la mesa del Congreso", que lo haga. En cualquier caso, ha dicho que la posibilidad de que Feijóo sea designado candidato a una investidura sería una pérdida de tiempo y un ejercicio de "contorsionismo" inútil.

En este sentido añadió: "Quienes plantearon la propuesta derogatoria de la labor del Ejecutivo anterior, no han obtenido ni los votos ni tampoco los escaños para materializar esta propuesta. Fracasaron, fueron derrotados por las urnas, por la voluntad mayoritaria de la sociedad española. Y en esas condiciones, sus esfuerzos, sus contorsiones para optar a una investidura son perfectamente legítimos pero se revelan baldíos. Y en todo caso, y se lo he trasladado al Jefe del Estado y le he trasladado mi voluntad de hacerlo público, sea cual sea la decisión que tome el Jefe del Estado cuenta con el respeto y el respaldo del PSOE".

Ley de Amnistía, ¿constitucional?

Esta vehemencia por parte del presidente del Gobierno sobre su posibilidad de volver a ser reelegido presidente ha empujado a algunos periodistas a preguntarle si finalmente tiene atado el acuerdo con Junts y que pasaría por esa exigencia de los golpistas de aprobar una ley de amnistía. El mensaje de Sánchez, es cristalino: La constitucionalidad o no de una norma no la tengo que decir yo, sino el Tribunal Constitucional. Le ha faltado añadir eso de: ¿Y quién controla el Tribunal Constitucional? Pues eso.

En cuanto a su capacidad de obtener los acuerdos necesarios para volver a ser investido presidente, ha señalado que, si recibe el encargo del Rey, negociará los apoyos.