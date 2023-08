La ministra de Igualdad en funciones estrena espacio en el medio que dirige su pareja, Pablo Iglesias. Lo hace a cuenta de la polémica que envuelve al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Es muy sencillo: solo sí es sí, titular Irene Montero su artículo en el que hace, una vez más, una defensa cerrada de su ley que ha beneficiado ya a más de 1.000 agresores sexuales. "Acabaremos con las violencias sexuales cuando consigamos de nuevo que el consentimiento sea también el centro del código penal. En plena ofensiva contra la Ley Solo sí es sí dijimos muchas veces que lo que ocurría era un problema de aplicación de la ley (…). Porque ya no era la violencia o la intimidación probadas ante un juzgado lo que definía la agresión sexual, sino exclusivamente la ausencia de consentimiento. No es casualidad que quienes defendían volver al esquema penal anterior, introducir de nuevo la violencia o la intimidación como elementos definitorios de la agresión y no como circunstancias agravantes, lo hacían reconociendo que ninguna reforma del texto legal, ni la que se hizo ni ninguna otra, podría revertir las decisiones judiciales de rebajas de penas que, aunque minoritarias, crearon una enorme alarma social (...)".

Canal Red hace un particular perfil de presentación de Montero, que el propio exvicepresidente del Gobierno se encarga de promocionar en redes sociales. "Como (sic) no la van a odiar...", escribe Iglesias en Twitter.

En él se destacan incluso las notas universitarias de la ministra. "Es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, carrera que estudió con ayudas al estudio por aprovechamiento excelente y que terminó con una calificación de 9,09". También se informa de sus resultados en el máster que cursó después: "Sacó 9 matrículas de honor y la calificación de 9,5 en la tesis" de dicho máster así como recuerda este perfil que renunció a una estancia en Harvard por Podemos.

Desde este jueves tanto Iglesias como el otro dirigente morado vetado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, el exportavoz parlamentario Pablo Echenique, dedican su tiempo a promocionar este artículo y a defender a Irene Montero en redes. "El diario que felicitaba el cumple a Hitler – escribe Echenique sobre ABC- dice que "lejos de quedarse callada" (¿y en la cocina?), Irene Montero ha osado escribir un artículo. Pues sí, y es excelente. Aprovecha y suscríbete a Cana Red".

"Al periódico monárquico y franquista ABC le molesta que Irene Montero escriba en Canal Red. Ellos prefieren darle una tribuna permanente a Salvador Sostres y defender a los agresores sexuales. Dales donde más les duele y hazte socio", escribe también Iglesias.

A primera hora de este viernes, Irene Montero se congratulaba por las noticias que apuntaban a la dimisión de Rubiales. "La salida de Rubiales es una muestra de que el feminismo lo está cambiando todo y de que lo colectivo funciona", comentaba en RNE.

Después, ante la Asamblea General del fútbol español, Rubiales comunicaba a gritos su decisión de no dimitir. Fue entonces cuando la ministra escribió: "Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola".

Aún no se ha desvelado cuál será el futuro próximo de Montero, después de verse forzada a abandonar la política, pero tras su nuevo fichaje por Iglesias parece claro que su opinión podrá seguir conociéndose a través del medio que dirige su pareja.