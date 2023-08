Brillante crítica de la youtuber Begoña Gerpe a la manipulación feminista del beso de Rubiales

Begoña Gerpe, tras leer el comunicado de Jenni Hermoso, hace referencia a las palabras de la capitana de la selección española en las que recalcaba que Luis Rubiales tuvo siempre una "relación impecable" con las jugadoras del equipo, unas declaraciones que "sorprendentemente" ya no se encuentran.

También hace referencia a las declaraciones que Jenni Hermoso hizo en la COPE quitando importancia a ese beso y que "eran una anécdota", y a como en La Sexta se contó el suceso "como algo espontáneo".

En opinión de la youtuber, el beso es en plan colegueo, no va más allá. "Yo no veo lo que ella, ahora mismo, dice que después de unos días, una semana de reflexión" ve y "decide emitir este comunicado".

Gerpe considera que el feminismo "de ahora" se ha comido el Mundial. Y culpa a los medios de comunicación y al "feminismo de papanatas que tenemos hoy" de robar el Mundial a la selección femenina de fútbol.

Por último, critica lo del consentimiento, argumento al que se ha agarrado Rubiales para defenderse. Opina Gerpe que en un acto espontáneo, como fue ese beso, no puede haber consentimiento. No es más que un gesto espontáneo de camaradería entre un hombre y una mujer, no es un acto encuadrado en "una relación íntima". Si el beso se hubiese producido entre dos mujeres, no habría pasado "absolutamente nada", dice la youtuber. Lo mismo si hubiese sido entre dos hombres.