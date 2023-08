El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha replicado al líder de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista publicada este domingo por El Mundo afirmó que "yo no soy un rival político e ideológico de Junts. Junts es un partido soberanista y el PP de Cataluña no". Esas declaraciones han soliviantado al dirigente del PP en Cataluña, quien ha reaccionado en la red social X con un duro mensaje dirigido al presidente de su partido: "JUNTS sí es mi RIVAL, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a "hablar". Que alguien me diga de qué hay que "hablar" con ellos...".

En la entrevista, Feijóo ha mostrado su disposición a sentarse con Junts y a la pregunta de qué le iba a ofrecer al partido del prófugo Carles Puigdemont, ha asegurado: "La Constitución. Y le vamos a ofrecer, dentro del respeto a la Constitución, escuchar cuáles son sus reivindicaciones, sus propuestas. Y le vamos a ofrecer que en lo que estemos de acuerdo lo vamos a cumplir. Y hay otra cosa importante. Yo no soy un rival político e ideológico de Junts. Junts es un partido soberanista y el PP de Cataluña no. El objetivo del Partido Socialista es que Junts no tenga poder en Cataluña, porque su pacto es con ERC. Es evidente que yo tengo unas limitaciones para ellos: la Constitución. Eso no va a cambiar".

Alejandro Fernández ya había insistido con anterioridad en la inconveniencia de aproximarse a Junts per Catalunya (JxCat) tras las declaraciones a favor de ese acercamiento de Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Esteban González Pons, quien llegó a ponderar la "tradición" y la "legalidad" de la formación en la que se encuadran dirigentes como Laura Borràs, condenada por corrupción, o el indultado Jordi Turull, secretario general de ese partido.

Aviso previo

El pasado 23 de agosto, Alejandro Fernández utilizó la misma red social para advertir sobre las consecuencias de unas posibles conversaciones con la formación separatista y lo hizo en estos términos: "Se avecinan movimientos (y fotos) que van a destruir la reputación de quien los impulse. Porque no hay nada más valioso que ser coherente con tu pasado, tus principios y tus opiniones".

Sin embargo, el aviso de Alejandro Fernández cayó en saco roto hasta el punto de que ha sido el propio Núñez Feijóo quien ha dado carta de naturaleza al acercamiento a JxCat. En la referida entrevista de El Mundo, el líder popular justifica su intención de hablar con el partido de Puigdemont por el encargo del Rey. Así y a la pregunta de que "la mera posibilidad de que usted se reúna con un partido que pisotea la Constitución ya está provocando tensiones en el PP. ¿Lo tiene claro?", Feijóo contestaba: "Tengo el encargo de la Jefatura del Estado. Hemos dicho que no nos vamos a reunir con Bildu, porque Bildu tiene en sus listas a personas condenadas por delitos de sangre. Porque Bildu no ha colaborado con la Justicia española para esclarecer los más de 300 asesinatos pendientes de concreción de autoría. Que Bildu me hiciera presidente del Gobierno iría en contra de mis principios".

La siguiente pregunta fue: "¿Y Junts sí podría hacerle presidente?". Feijóo respondió: "Eso no me lo pregunten ustedes a mí. Pregúntele a Junts si va a pactar o no, o si se va a creer o no lo que le proponga el Partido Socialista, que considera que es la extrema derecha de España y que son los señores Le Pen de la política española. Si Junts quiere hablar con el Partido Popular, yo hablaré con Junts. Si Junts no quiere hablar con el PP, no hablaremos".

La Constitución como límite

En otro pasaje de la entrevista, Feijóo justificaba su acercamiento a Junts, pero matizaba que hablar no significaba asumir las pretensiones de Puigdemont y los suyos: "Miren, Junts, desde el punto de vista económico, es un partido de centroderecha, o al menos lo era. Tanto Junts como el PNV eran partidos de centroderecha. Pero, insisto, lo que pide un partido independentista es la ruptura de la Constitución y la independencia, y esas dos cuestiones no las voy a ceder".

La réplica de Alejandro Fernández es una enmienda a las posiciones de la dirección de su partido. Fernández es presidente del PP catalán desde noviembre de 2018, cuando sucedió en el cargo al actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Durante su mandato el PP no ha obtenido buenos resultados electorales. En las pasadas autonómicas, celebradas en febrero de 2021, el PP sólo obtuvo tres escaños (uno menos que su antecesor en las autonómicas de 2017) y 109.067 votos. Los mejores resultados del PP en Cataluña datan de 2012, cuando Alicia Sánchez Camacho obtuvo 19 escaños. Sin embargo, la mejor posición, terceros, se logró en 1995 bajo la dirección de Aleix Vidal-Quadras, que logró 17 escaños y más del 13% de los votos.

En los últimos tiempos se ha especulado con un relevo en la presidencia del PP catalán. Alejandro Fernández no parece contar para Feijóo, quien se ha desplazado varias veces a Cataluña desde que es presidente del PP sin que el presidente de su partido en la región haya tenido el más mínimo protagonismo.