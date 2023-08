Yolanda Díaz e Irene Montero se tiran del moño por el caso Rubiales

El Mundo



"Sánchez verá a Feijóo mientras ERC da por hecha una amnistía". "El PP quiere evidenciar que el PSOE quiere gobernar "a cualquier precio" y Ferraz critica la investidura "fake"". Vamos, una pérdida de tiempo.



El editorial se felicita de que en Baleares se haya eliminado el requisito de saber catalán para los médicos. "Con la eliminación del requisito de acreditar un título de catalán para ejercer de sanitario en las Islas Baleares, el nuevo Gobierno de la popular Marga Prohens pone fin a una imposición lingüística que en los últimos años ha supuesto un grave deterioro de la sanidad pública: la dificultad para cubrir las plazas hospitalarias en la comunidad es enorme, y quien lo está sufriendo es el ciudadano"." La lengua española es vertebradora de una idea cívica de España. No se trata de imponer un modelo monolingüe, sino de acabar con la anomalía que supone la exclusión nacionalista. Los derechos pertenecen a los habitantes y no a las lenguas". Los nacionalistas no son capaces de entender algo tan elemental como eso.



Mientras, para que quede claro que este caso es un mero asunto político, la Yoli y la Irenita se tiran del moño para asumir el protagonismo. "Yolanda Díaz arrincona a Irene Montero con su ofensiva en el 'caso Rubiales'". Irene, no vas a volver, los violadores que has soltado te perseguirán toda la vida. "Los presidentes territoriales de la RFEF piden la dimisión de Luis Rubiales". A Rubiales solo le apoyan en su pueblo. "Motril muestra su apoyo a Rubiales: "La verdad solo tiene un camino, ¡Jenni, sé sincera!"".



Jorge Benítez dice que "la culpa de este escándalo institucional y de reputación en el extranjero es de ellas. Si este equipo no hubiera ganado a Inglaterra, Rubiales no se habría comportado de forma tan soez y viviríamos felices hablando de Puigdemont y Bellingham. O no nos habríamos enterado, que casi siempre es lo mismo". Qué regalo para Sánchez. "Esto pasa porque la española Jenni, cuando besa, besa de verdad. Por eso se ha liado todo". Esto pasa porque vivimos en un país de desquiciados fanáticos.



O, como dice Bustos, porque " medida que avanza la sentimentalización de la democracia, el feminismo va dejando de ser un programa político para convertirse en artículo de fe, en credo de Estado". "Rubiales fue protegido mientras su pecado se limitaba a la corrupción, entrañable vicio del viejo socialismo; pero olvidó actualizar las tablas de la ley, encabezadas ahora por la condena del machismo". Es como Al Capone, el mafioso que fue pillado por los impuestos.

El País



"Sánchez y Feijóo hablarán de la investidura en una reunión abocada a ser un mero cruce de reproches". Imagino que Feijóo cree que es su deber mantener esta farsa, pero está perdiendo el tiempo. Reunirse con Sánchez, qué manera de marear la perdiz. "En La Moncloa nadie acaba de entender muy bien la estrategia del PP con el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo". Fuera de La Moncloa tampoco.



"Feijóo afronta su primer problema interno con el PP catalán a cuenta del diálogo con Junts". "La dirección nacional resta importancia a las críticas de Alejandro Fernández y subraya que nunca cederá a las exigencias soberanistas de Puigdemont". "Fuentes de la cúpula popular apuntan que creen que el líder del PP catalán está tratando de liderar una corriente interna crítica con cualquier acercamiento a los partidos independentistas para cuando se celebre el congreso del partido en Cataluña —aún sin fecha— en el que se da por hecho que Génova promoverá un relevo en el liderazgo". O sea, que este paripé que se está montando Feijóo le puede costar problemas internos. Vaya negocio.

ABC



"Génova ya mueve piezas para cambiar el PP en Cataluña". "La dirección nacional tenía previsto el relevo de Alejandro Fernández y espera a que se aclare la gobernabilidad. El grueso del PPC comparte sus críticas por el diálogo con Junts, pero rechaza el tono: «Ha roto los puentes»". Lo dicho, lo único que ha conseguido Feijóo hasta el momento es una crisis en su partido.



"La disposición de Alberto Núñez Feijóo para abrirse a un diálogo con Junts ha generado un comprensible desconcierto entre su electorado e, incluso, entre algunos políticos de su propio partido. Sacrificar unas posiciones motivadas y visibles en aras de un resultado improbable entraña un riesgo que debe ponderarse con mucha más prudencia y exactitud". Si al menos hubiera alguna posibilidad de que apoyaran su investidura y echar a Sánchez pues oye, mira, en política hay que ensuciarse las manos. Pero es que no sirve para nada. Nada de lo que está haciendo sirve para nada.



"Dadas las circunstancias en las que se encuentra el PP, la probabilidad de que Alberto Núñez Feijóo salga investido presidente es escasa y el único capital que puede atesorar en este proceso pasa por exhibir con rotundidad y firmeza los fundamentos de su proyecto político que consiste, sobre todo, en construir una alternativa posible e ilusionante a las políticas de Sánchez". "Lo poco que puede ganar el PP en esta aproximación parece incomparable con la credibilidad política que sacrifica en el camino". ¿Cómo va a criticar después los pactos de Sánchez si él busca los mismos? Incomprensible. Mejor que deje de marear la perdiz y se ponga en modo oposición. No va a gobernar. Punto.



Isabel San Sebastián critica el trapicheo de Sánchez con los votos de la gente para satisfacer a ERC y Junts. "Si usted votó al PSOE el pasado 23 de julio en Tarragona o Gerona, ha sido estafado. Su papeleta ha ido a parar al saco de Puigdemont, a fin de permitirle tener grupo propio en el Congreso".



"Si votó al PSOE el pasado 23 de julio con la intención de respaldar a un partido español en detrimento de los separatistas echados al monte del golpismo; si optó por el voto útil a la formación constitucionalista con más posibilidades de vencer allí al independentismo irredento, sepa que ha conseguido exactamente lo contrario". Supongo que esto es una ironía de Isabel. Nadie cree que el PSOE sea un partido español, ni una formación constitucionalista. Los que han votado al PSOE sabían perfectamente que votaban a Pedro Sánchez, que el líder del independentismo. Y les da igual lo que haga con sus votos porque, en esta ocasión, Sánchez no engañó a nadie.

La Razón



"Amnistía camuflada y sin control consultivo". ¿Para qué perder el tiempo? "Una medida general de gracia como la que, al parecer, pretende conceder el candidato socialista y actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a las formaciones nacionalistas de las que, en última instancia, depende su reelección, no sólo choca con el espíritu de la Constitución, sino que afecta a los derechos fundamentales, a las libertades públicas y al ordenamiento institucional del Poder Judicial". Preocupado, está Sánchez.



"La cuestión de la inclusión de la amnistía en la Constitución ya se trató en las Cortes constituyentes, a instancias del Grupo Mixto, pero fue rechazada mayoritariamente por el resto de los partidos, incluido el socialista". A ver si vamos asumiendo que el partido socialista ya no existe, caramba.



" Pero no es sólo que la amnistía choque con el ordenamiento constitucional, es que ni siquiera es percibida como necesaria o legítima por parte de la mayoría de unos ciudadanos, a quienes los poderes públicos aplican con singular severidad las leyes emanadas desde el Parlamento". No aburras a Pedro con leyes, ordenamiento constitucional. Aquí manda él y hará lo que le salga de sus partes blandas. Solo le falta hacerse un Rubiales y salir al balcón de Ferraz y agarrarse los machos.