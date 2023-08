Podemos, el partido que presume de feminista, al que se le llena la boca de paridad y de proteger a las mujeres será, a partir de ahora, el partido más machista. Además de comportarse como un desalmado empresario.

Culminado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que inició a principios de agosto, despedirá a más del 70% de la plantilla en un proceso que afecta de forma mayoritaria a las mujeres trabajadoras del partido.

Según avanzó ayer El Periódico de España y ha podido confirmar La Vanguardia, de los 105 trabajadores afectados por el ERE sólo se salvarán 28 (21 hombres, 7 mujeres), de la sede central de Francisco Villaespesa, tras pactar la salida de los 44 trabajadores de las distintas sedes autonómicas y de 30 de los servicios centrales ubicados en Madrid, entre ellos el equipo al completo de la secretaría de igualdad, que desaparece del organigrama. El 64% de la lista del ERE son mujeres.

La ejecutiva de Podemos, en la que sí está Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, ha decidido que conserven su trabajo 21 hombres y tan sólo 7 mujeres, saltándose el Plan de Igualdad de los estatutos y sin utilizar criterios objetivos –que sería la única excepción a la paridad contemplada en ellos–, como marca la ley en el ERE. Y comiéndose sus propios principios que sí obligan a cumplir a los demás con los que han machacado durante su existencia.

De esta forma, finalmente queda un partido compuesto por un 82% de hombres frente a un 18% de mujeres.

El alcance del ERE planteado inicialmente ha sido mucho mayor, y con él se consuma el cierre de ocho federaciones territoriales, que son las que se llevan la parte principal de los despidos.

Además, continúa informando La Vanguardia, la negociación ha sido durísima y Podemos se ha comportado como un capitalista despiadado, que dijo Ione Belarra de Joan Puig, dueño de Mercadona. Los trabajadores despedidos sin contemplaciones, se quejan de que recibirán una indemnización de 38 días por año trabajado, solo 5 días más que el mínimo previsto por ley (33 días) y alejada de los 45 que defiende políticamente la formación morada.

"Ha sido como negociar con El Corte Inglés", lamentan fuentes del comité de empresa. Desde la formación morada se defienden diciendo que el mínimo de 33 días por año opera como límite para despidos improcedentes, pero no para los expedientes de regulación por causas económicas objetivas –y el naufragio del partido en mayo lo es–, cuya indemnización mínima es de solo 20 días, no de 33. Como pondría como excusa, según su doctrina, un avaro empresario desalmado que mira por sus propios beneficios y no por los trabajadores.