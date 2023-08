Tres sospechosos de haber filtrado el vídeo de Hermoso

El Mundo



"El PP da por perdido a Sánchez: "Han tenido que elegir entre dignidad o Puigdemont y optaron por lo segundo"". Bienvenidos a los mundos de Sánchez. En el PSOE se parten la caja humillando al ganador de las elecciones. "«Si le proponemos gobernar dos años nosotros y dos años ellos, seguro que acepta»", " «Si Junts les dice que sí, aceptan sus votos a pies juntillas»", "«ha pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo»", y así.

"El líder del PP ha mostrado sentido de Estado y ha tratado de acabar con la nefasta lógica de bloques y el frentismo". Como era previsible y conociendo al personaje y la gentuza que le rodea, "Sánchez lo rechazó, y con soberbia, vía la portavoz del PSOE, Pilar Alegría: «Ha intentado convencernos de derogar el sanchismo, pero le ha faltado persuasión»". Así es el sanchismo.



"Desde que Felipe VI le ofreció intentar su investidura, Feijóo ha mantenido que buscaría el apoyo de Sánchez. Es evidente que el líder del PP no ha caído en una ingenuidad súbita y no hay sorpresa, pues, en la respuesta de ayer. Pese a todo, le correspondía presentar un programa que ayer esbozó ante Sánchez y que alejaría a España del «chantaje» separatista, como bien lo calificó ayer Feijóo. Ahora se carga de autoridad moral y evidencia que es responsabilidad de Sánchez desterrar la alternativa del sentido común y que prefiere poner el país en manos de una minoría radical", dice el editorial. Algún día Sánchez y el PSOE pagarán su miseria moral. A todo cerdo le llega su San Martín.



Arcadi Espada dice que "por fin despertó Feijóo de la larga noche del 23 de julio. Después de cinco semanas sonámbulo y dando tumbos, ayer reconoció que no ha ganado las elecciones al tiempo que señaló una manera realista y políticamente vigorosa de ganarlas". "Feijóo inauguró ayer su liderazgo en la oposición con un atinada ¡y novedosa! defensa de la igualdad entre los españoles". "A pesar de las apariencias, la propuesta de Feijóo es, ya digo, agradablemente realista. Su objetivo no era convencer a Sánchez sino evidenciar hasta qué punto la igualdad no puede entrar en el vocabulario político de un socialista". "Ayer tuvo el buen gusto y el compromiso de predicar con el ejemplo y aparecer, por primera vez desde que llegó, como un líder político español". Para lo que sirvió.



Raúl del Pozo señala que Sánchez ha mostrado su peor cara. "Pedro Sánchez y Núñez Feijóo se han reunido en el Congreso y no se han pegado, pero el líder del PSOE, que cuenta con una mayoría de Gobierno, le ha hecho la cobra y se ha burlado de sus propuestas". Con saña. "Sánchez se ha fortalecido como líder destruyendo puentes y seguirá así hasta que acabe en el abismo". Que pasará, alguna vez pasará.

El País



"Urkullu pide un pacto territorial para reinterpretar la Constitución". Mientras, "Feijóo ensaya una inconexa estrategia ‘atrapalotodo’ para su investidura". Es decir, que incluya a todos los españoles, qué cosas tiene Feijóo. Elsa García de Blas lo flipa. "Mientras plantea un gran pacto nacional al PSOE, un acuerdo entre "partidos constitucionalistas" para aislar políticamente al independentismo y restar poder a los nacionalistas, su máxima esperanza de que prospere su investidura está puesta en atraerse al PNV, y tampoco renuncia a jugar la carta de Junts per Catalunya".



Hasta el editorial del periódico ultrasanchista reconoce que "el encuentro tuvo más de mera exhibición que de voluntad real de acercar posiciones". El no es no de Sánchez a cualquier cosa que le planteara Feijóo era sabido de antemano. "Lo que resulta desconcertante y poco creíble es que quien reclama el apoyo de Sánchez sea el mismo que ha hecho de la "derogación del sanchismo" la sustancia de su programa electoral. Resulta lógica la desconfianza que ha despertado la iniciativa de Feijóo en el líder del PSOE". Venga ya, Pepa, ¿insolvencia o mala fe?



Daniel Gascón opina que "la amnistía a quienes atacaron la democracia en 2017 no solo destruye la igualdad de los ciudadanos: deslegitima la democracia española". ¿Se puede deslegitimar más la democracia española? Algunos ya no vemos ni democracia.



"Otra es un fraude de ley. Junts y ERC, con siete parlamentarios cada uno y menos del 5% del voto nacional y del 15% en las circunscripciones donde se presentaron, no cumplían los requisitos para tener grupo parlamentario, pero lo tendrán gracias al préstamo de diputados del PSOE y de Sumar. Esa adulteración de los resultados implica ventajas políticas y económicas. El caso es particularmente obsceno", y "la costumbre no excusa un procedimiento que degrada las instituciones y supone una verdadera estafa democrática". Estamos acostumbrados a tragar con todo desde que Sánchez se hizo con el poder.

ABC



"Sánchez insiste en el no es no a la oferta de pacto de Feijóo". Qué sorpresa. "Urkullu esquiva a Feijóo y le insiste en que negocie la investidura con el PNV". Vamos, que le reenvió al borde de Ortuzar. Feijóo está más solo que la una, esa es la realidad.



"Hay que reconocer que Feijóo ejerció responsablemente la autoridad que le dan sus votantes al reconocer que existen ejes fundamentales sobre los que sería posible y deseable llegar a acuerdos estratégicos con el PSOE". Sí, estuvo muy formal.



"La apelación a la concordia de Feijóo contrasta con la falta de cortesía demostrada por el presidente del Gobierno. Después del encuentro, que apenas duró una hora, Sánchez prefirió que fuera Pilar Alegría quien compareciera ante los medios. En su intervención, la ministra de Educación no dudó en expresarse en un tono impropiamente sarcástico que, inevitablemente, contrasta con la relevancia del encuentro. Una ironía mejorable y juegos de palabras pretendidamente ingeniosos fueron los recursos escogidos por la ministra para confirmar algo que por otra parte ya era conocido". ¿Y qué esperaban? Eso es el sanchismo.

La Razón

"Feijóo mueve el tablero con su oferta a Sánchez". Carmen Morodo se lo toma muy a pecho. "El PP movió ayer una de sus «torres» en la partida de ajedrez de la negociación de la próxima investidura". "El presidente en funciones resolvió la incomodidad de tener que acudir a la convocatoria del candidato propuesto por el Rey a la investidura, como lista más votada en las elecciones, con un ejercicio de desdén y de ninguneo hacia la reunión celebrada en el Congreso". Sánchez en su sanchidad. Seguro que entró meneando los brazos con el tumbao que tienen los guapos al caminar.



"En todo caso, la explicación que Génova da a su llamativo movimiento es que cuando la partida de ajedrez se concentre en los movimientos del PSOE y de sus socios Feijóo tendrá como aval esta propuesta de acuerdo". Y por qué algo habrá que hacer hasta el 26 de septiembre.



"Que desde los portavoces gubernamentales se haya despachado con notas de sarcasmo el ofrecimiento sólo pone en evidencia la voluntad de incidir en el error del candidato socialista, plenamente confiado, al parecer, en su habilidad para el control de los daños que, indefectiblemente, van a provocar en el seno de las instituciones demandas como la amnistía, el referéndum consultivo o la discriminación de los ciudadanos por razones de residencia", dice el editorial al parecer sorprendido de la falta de educación del sanchismo.



Marhuenda cree que Sánchez se siente acomplejado frente a Feijóo. "Esa falta de cortesía, la arrogancia y la displicencia hacia el líder del primer partido de España es tan innecesaria como absurda". Se refiere Marhuenda a "la gran frase referida a Feijóo era para partirse de la risa: «Ha pasado de derogar al sanchismo a rogar al sanchismo». ¿Es necesario que Sánchez ofrezca esa imagen autoritaria y de superioridad?". Sánchez lleva toda su vida política humillando, atacando, escupiendo, pisoteando al que no piensa como él. ¿De qué te sorprendes? Es un gañán.



"A Sánchez le molesta que se utilice el término sanchismo, pero no solo no hace nada para evitarlo, sino que lo incentiva con sus actos. No sé si conseguirá convencer a Puigdemont o si asumirá la amnistía y la consulta sobre la autodeterminación para seguir en La Moncloa. Lo que estoy convencido es que si se produce será una catástrofe para el PSOE y un desastre para España. Su legado será una mayor división, una espiral de enfrentamientos y una grave crisis institucional que no podrá ser resuelta con las cacicadas de Conde-Pumpido, ayudado por Campo y Laura Díez". Es muy joven, Marhuenda, ni tu ni yo veremos su legado.



Carla de La Lá critica a Jeni. "Me pregunto si duermes cuando cierras la puerta de tu habitación, apagas la luz y la sesión de instagram, con decenas de stories nacionales e internacionales de apoyo a una pobre mujer agredida sexualmente, esos que reposteas orgullosa ¿de qué?".



"Esa mujer, ¿esa víctima que promueve manifestaciones y condolencias eres tú? ¿La que levantó en volandas a Rubiales? ¿La que exhibía la foto Casillas -Carbonero y el tatoo: "No hay verano sin beso"? En efecto Jenny, eres tú, el pasto donde el gobierno estabula y alimenta a su ganado".



Y se pregunta Carla cómo se ha hecho Alvise con el famoso vídeo del avión. "¿Alvise, quién es tu contacto en el avión? ¿una de las chicas que no está de acuerdo con el linchamiento y la falsa denuncia? ¿Uno de los técnicos? ¿Un azafato?". Yo apuesto por una de las compañeras de Jeni, que eran las que estaban con los móviles. Tarde o temprano se sabrá.