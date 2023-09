Belarra arremete contra el TAD y compara el piquito de Rubiales con el caso de la Manada

En declaraciones a los medios a su llegada al acto de aniversario del Consejo de la Juventud de España, celebrado este sábado en Caixaforum, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, ha señaladao que los tribunales administrativos "van por detrás de la sociedad", en alusión a la Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) que no ha visto abuso de autoridad en el piquito del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, y la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso.

También ha comparado este caso con el de la Manada, y ha exigido "sanciones contudentes", en una comparación desafortunada y fuera de lugar pero que tiene como objeto reivindicar, una vez más, la que desde Podemos consideran una de sus leyes estrella: la Ley del sólo sí es sí cuya aprobación ha provocado la rebaja de condenas a más de mil violadores y pederastas, y la salida de prisión de más de cien. Pese al desastroso resultado de esa Ley, Belarra, Irene Montero y todo Podemos siguen pensando no sólo que la Ley ha sido un avance en los derechos de las mujeres, sino que la denuncia contra Rubiales es consecuencia directa de haber puesto el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales. El partido morado olvida que el consentimiento ya existía en la anterior regulación del Código Penal y, además, que es muy difícil considerar que lo que se vio en esa celebración del Mundial en un palco en Sidney —algo, sin duda, totalmente inapropiado— fue una relación sexual. Pero Podemos tiene necesidad de reivindicar esa nefasta ley, que tuvo que ser revisada meses después por el Gobierno con el apoyo del PP para intentar frenar la sangría de rebajas y excarcelaciones.

"Ya hemos visto muchas veces en nuestro país que los tribunales de justicia, los tribunales administrativos, van por detrás de la sociedad. Yo espero que esta vez no pase eso, como pasó en el caso de La Manada, y que veamos sanciones contundentes", ha apuntado la también secretaria general de Podemos.

Estos tribunales "serían los únicos que no verían abuso de autoridad en lo que vio todo el mundo, que es un beso no consentido de tu jefe delante de millones de espectadores", ha añadido Belarra, en referencia a la resolución del TAD de este viernes califacando de falta "graves", y no "muy grave", el pico que dio Rubiales a Hermoso.

En el mismo acto, la ministra en funciones ha querido "enviar un mensaje a todas las mujeres de nuestro país que han dicho basta a todos esos Rubiales que están en el trabajo, en los tribunales o en los grupos de WhatsApp".

Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres de nuestro país que han dicho basta a todos esos Rubiales que están en el trabajo, en los tribunales o en los grupos de WhatsApp👇 pic.twitter.com/l7HPCzbWXo — Ione Belarra (@ionebelarra) September 2, 2023

Ha añadido la ministra en tono solemne, y exagerando las cifras de asistencia, que las "cientos de miles de mujeres que habéis vuelto a salir a la calle a decir que se acabó estáis haciendo Historia de España". A esas manifestaciones contra Luis Rubiales en absoluto han asistido cientos de miles de mujeres, más bien unas pocas decenas.