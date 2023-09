El desprecio de Teresa Ribera a una vecina afectada por la Dana en Aldea del Fresno

El suroeste de la Comunidad de Madrid se vio muy afectado por la Dana que asoló la región este pasado fin de semana. Casas y coches destrozados, muertos, desaparecidos...

Vecinos de Aldea del Fresno y de Villamanta se quejaban ayer de la falta de mantenimiento de los cauces del Arroyo Grande y el Alberche —que se vieron desbordados por la enorme cantidad de lluvia caída— y de la desidia de la Confederación Hidrográfica a la hora de limpiar y desbrozar esos cauces, llenos de vegetación y de todo tipo de obstáculos que impiden correr el agua y que agudizó las catastróficas consecuencias de la Dana.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de la que depende la Confederación Hidrográfica, fue interpelada por los vecinos al llegar a los municipios afectados. Vecinos que, en muchos casos, han perdido todo. "Ministra, esto se veía venir, no nos dejan limpiar el río" gritó una mujer al ver a la vicepresidenta del Gobierna. Otra vecina, también gritando, le dijo que "la Confederación no deja hacer nada" e incluso impiden a los vecinos limpiar los cauces que lindan con terrenos particulares. "Esto ha pasado por no permitir a los vecinos limpiar el río".

Ante estas quejas Teresa Ribera se limitó a hacer algún gesto con las manos. En otro momento, como puede apreciarse en el vídeo, una vecina se encaró con Ribera que caminaba rodeada por su séquito: "Hay que limpiar más. Menos postureo, menos fotografías y más limpiar" le dijo otra vecina. Por toda respuesta, la ministra giró la cabeza y miró con displicencia a la vecina afectada, pero sin parar la marcha, y se llevó el dedo a la sien en un gesto despreciativo difícil de interpretar.

Durante toda su visita a los pueblos afectados Ribera mostró una falta total de empatía hacia personas que no sólo habían pasado unas horas tremendas de miedo y angustia, sino que han perdido sus casas, sus vehículos, sus animales y en algunos casos, sus vidas.