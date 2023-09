La inquisición feminista pone a Susanna Griso en el punto de mira por darle dos besos a Feijóo

Los tradicionales dos besos con los que hombres y mujeres se han saludado tradiconalmente en España se han convertido, a fuerza del empuje ideologizante de la izquierda, en debate político. El "piquito" de Rubiales ha desatado la tormenta y cualquier comentario es escrutado con las gafas de la ideología y cataloga a propios y extraños en machistas o feministas, dependiendo del sexo, posición económica y adscripción política del besante.

Uno de los ejemplos más claros es el que protagonizó este pasado jueves una de las líderes de audiencia de la televisión en España: Susanna Griso. En su programa Espejo Público, entrevistaba al candidato a la investidura y presidente del PP Alberto Núñez Feijóo. Al recibirlo en plantó, Susanna Griso, saludó con dos besos al presidente de los populares: "Muy buenos días, cómo está usted", decía Griso mientras besaba al político gallego.

Al sentarse en su silla, Griso daba cuenta de lo que acababa de hacer: "le he dado dos besos, y no sé ahora sí…" a lo que Núñez Feijóo no dejó terminar: "¡Ha sido usted!". Entre risas, Griso decía: "¡Eso es cierto!"

-Susanna Griso: Le he 'dao' dos besos y no sé ahora si...

-Feijóo: Ha sido usted.

-Griso: Eso es cierto... jajaja Vaya tela 😳 pic.twitter.com/BPAUDx8ljz — Deselectrocutador (@Deselectrocuta1) September 7, 2023

Pues bien, esta anécdota televisiva no ha pasado desapercibida por las redes sociales que se han cebado con la presentadora, a la que acusan de banalizar las agresiones sexuales con el caso de Rubiales como telón de fondo.

"No entiendo a esta gente. Griso no hubiera hecho esa gracieta si el narcoamigo la levanta y le suelta un beso en los morros y luego una palmada en el culo o al revés y sin consentimiento, cosa que este sketch sí ha tenido por ambos lados", dice una tuitera.

"Esta tía es tonta", dice otra, "Qué pedrá tiene en toda la cara", apunta. "Le puede comer el nabo también, que nadie se va a sorprender que lo haga en directo", es otro comentario que se puede leer en Twitter. Otros llaman a Griso "señoro" y otro más afea a la presentadora hacer "bromas que no tienen ninguna gracia" o que frivolice "sobre una agresión sexual en horario de máxima audiencia".

¿Terminarán pidiendo que ¡actúe la fiscalía? No faltan tuiteros que lo reclamen.