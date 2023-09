Bildu y PNV cargan contra un sindicato de ertzainas que no deja de crecer y desafía su control policial

El PNV siempre ha ejercicio el control de la cúpula política de la Erztaintza. Bildu aspira a mantenerlo, con evidentes intenciones, en caso de llegar al Gobierno regional en las elecciones del próximo año. Y, en medio de todo ello, a ambos partidos les ha surgido un problema: ‘Ertzainas en lucha’, un movimiento asindical que plantea el boicot a la actual estructura sindical de la policía autónoma vasca.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, acaba de realizar un extraño llamamiento al resto de sindicatos y plataformas de la Ertzaintza para llevar a cabo lo que ha denominado como "un ejercicio de responsabilidad" para que las protestas planteadas por ‘Ertzainas en lucha’ no "desvirtúen" su "servicio a la ciudadanía".

Urkullu ha ido a más y ha exigido algo que podría ser calificado como acoso social en muchos sitios: las actuaciones de ‘Ertzainas en lucha’ "merecen el reproche social, no solamente el reproche institucional". ¿Acaso está insinuando impunidad en caso de que alguien lleve a la acción ese reproche social?

La realidad es que el PNV no oculta su nerviosismo por un sindicato que ha empezado a crecer con fuerza, fruto, principalmente, del cinismo clásico de un PNV que dice garantizar la seguridad en el País Vasco y no deja de generar el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de Bildu. Y ese caldo de cultivo exige, por supuesto, una Ertzaintza debilitada y sin claro respaldo del Gobierno regional para actuar contra la kale borroka.

Las palabras recientes de Urkullu, de hecho, han sido gravemente acusatorias. A raíz de las medidas de presión de ‘Ertzainas en lucha’ al paso del Tour de Francia por el País Vasco -anunciaron un parón en su labor en caso de no mejorarse su situación laboral-, el lehendakari aseguró que "sería muy grave que aquellos que están destinados a garantizar el orden público" lo estén "subvirtiendo".

Lo cierto es que Urkullu no está dispuesto a invertir más en policía. Lo ha dejado claro en una reciente entrevista radiofónica en la que ha señalado que, frente a esas reclamaciones sindicales, su labor debe ser la de "pedagogizar y explicar a la ciudadanía" que los recursos económicos "son limitados", que entiende las demandas, pero que "el principio de realismo" le obliga a afirmar que "si el planteamiento es el de un incremento salarial lineal", como es la exigencia por parte de la plataforma asindical, "no es posible, no es legal".

Es decir, el propio Urkullu ha reconocido en público que la reclamación de ‘Ertzainas en Lucha’ es netamente sindical, pese a haber cargado con fuerza contra esta plataforma asindical. El lehendakari, además, ha reclamado un "ejercicio de responsabilidad, también por parte de los agentes de la Ertzaintza que vienen procediendo con las manifestaciones, como hasta ahora hemos conocido en los últimos meses" porque "han de ser conscientes de que están al servicio de la ciudadanía y que sus manifestaciones y protestas, no pueden desvirtuar ese propósito".

Estas palabras aludían a las concentraciones de ‘Ertzainas en lucha’ en Vitoria que impidieron el desarrollo del tranvía, y generaron cortes de carretera. Para Urkullu "es muy grave que aquellos que están destinados a garantizar el orden público, estén subvirtiendo el orden público". Y asegura mantener esta opinión "por mucho que luego venga un Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o una Sala de lo Contencioso-administrativo a permitir esta cuestión paradójica".

Lo cierto es que ‘Ertzainas en lucha’ anunció en julio que durante septiembre arreciaría su campaña de reivindicaciones salariales y de protección de los agentes por medio de actos compuestos por caravanas de vehículos y concentraciones frente al Parlamento Vasco.

Otro de los afectados por el crecimiento de ‘Ertzainas en lucha’ es el sindicato ELA, que ya ha salido a la opinión pública para asegurar que ha sido el único sindicato "que no ha cedido a la amenaza de esa plataforma asindical o antisindical", según su versión.

ELA es un sindicato de clara cercanía a Bildu y su secretario general, Mitxel Lakuntza, ha llegado a afirmar que la aparición de la plataforma ‘Ertzainas en lucha’ es "una consecuencia del modelo promovido por el PNV y el PSE-EE en la policía autonómica vasca". Es más, ha exigido "una revisión total" del modelo policial que, dada su cercanía al partido de Arnaldo Otegi, resulta previsible.

Lakuntza ha cargado así, igualmente, contra el resto de organizaciones sindicales como ErNE, Esan, Euspel y Sipe "por sumarse a las reclamaciones" de ‘Ertzainas en lucha’. Para ELA, que llegó a ser el primer sindicato en la Ertzaintza, fue una decisión del PNV lo que los sacó de ese predominio. Porque, según su propia versión, desde el PNV y el PSE "dijeron que había que quitar de en medio a estos de ELA, porque éramos exigentes en las cuestiones laborales y defendíamos otro modelo en la Ertzaintza, más del pueblo, más democrático y euskaldun".

"La postura de PNV y PSE fue promover la alternativa y alimentar a los sindicatos corporativos. Parece que ahora esos sindicatos se han convertido en un problema, también para el Gobierno Vasco, y eso es lo que ha pasado aquí. Hay que hacer una revisión total del actual modelo de la Ertzaintza", ha explicado recientemente Lakuntza.